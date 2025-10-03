Η σειρά που κέρδισε τις εντυπώσεις από την πρεμιέρα, το «Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι» έρχεται απόψε στις 21:00 στον Alpha με ένα νέο συναρπαστικό διπλό επεισόδιο!

«Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι» ξετυλίγει το νήμα της ζωής πέντε αδελφών που μεγάλωσαν σε έναν τόπο όπου ο χρόνος κυλούσε παράλληλα με τα νερά του ποταμού, γεμάτος όνειρα και προσμονή. Η Μελισσάνθη, η Ιουλία, η Ασπασία, η Πολυξένη και η Μαγδαληνή αποχωρίζονται τη θαλπωρή της μητέρας τους, Θεοδώρας, και φεύγουν από το πατρικό τους, οδηγούμενες από τη λαχτάρα να αγγίξουν τη ζωή πέρα από τον ορίζοντα. Όμως, η μοίρα δεν παύει να υφαίνει το δικό της σχέδιο: έρωτες που φλογίζουν, πάθη που καίνε και μυστικά που στοιχειώνουν ανατρέπουν οτιδήποτε έχουν φανταστεί. Μακριά από τη γαλήνη του χωριού, οι αδελφές βαδίζουν σε μονοπάτια γεμάτα συγκρούσεις, θυσίες και ανατροπές. Και κάπου εκεί, το σπίτι δίπλα στο ποτάμι παραμένει μια σιωπηλή μαρτυρία των παιδικών τους ονείρων, περιμένοντας τη στιγμή που θα τις φέρει ξανά κοντά, αντιμέτωπες με το παρελθόν και τις επιλογές τους.

Τι θα δούμε απόψε στις 21:00

3ο Επεισόδιο: Ο Απόστολος μοιράζεται τα θέματα υγείας του με τον φίλο του Χρήστο, ενώ η Μελισσάνθη παρά την απόμακρη στάση της δέχεται ακόμη πιο έντονο φλερτ από τον Άγγελο. Η Ιουλία έρχεται αντιμέτωπη ξανά με την επιθετική συμπεριφορά της πεθεράς της, η οποία αυτή τη φορά δεν διστάζει να πιέσει τη σχέση του ζευγαριού ακόμα περισσότερο. Ο Μίμης προσεγγίζει την Ασπασία για να δεχτεί την πρότασή του αλλά εκείνη αμφιταλαντεύεται και φαίνεται να χρειάζεται ώθηση για να κάνει το επόμενο βήμα. Η Πολυξένη εξαιτίας του θάρρους της αλλά και με την συμβολή της Μάρθας κερδίζει δοκιμαστικά μια θέση στον θίασο. Η σχέση της Μαγδαληνής με τον Οδυσσέα απασχολεί τις οικογένειές τους και ιδιαίτερα τον πατέρα του Οδυσσέα, τον ισχυρό βασιλιά του λιμανιού του Πειραιά, Ιάκωβο Σκλαβοδήμο.

4ο Επεισόδιο: Ενώ η υγεία του τον απασχολεί όλο και πιο έντονα, ο Απόστολος κάνει ένα αναπάντεχο δώρο στην Μελισσάνθη και την φέρνει άθελα του πιο κοντά στον επίμονο και διαχυτικό Άγγελο. Ο πόλεμος Ευανθίας και Ιουλίας παίρνει άλλη τροπή με την άφιξη της θείας του Φωκά από τη Γερμανία. Η Ασπασία είναι έτοιμη να τραγουδήσει για πρώτη φορά επαγγελματικά αλλά αντιλαμβάνεται σύντομα ότι πρέπει να βάλει ξεκάθαρα όρια στον κόσμο της νύχτας. Αναπάντεχα η Πολυξένη καλείται να αποδείξει τι αξίζει πάνω στο σανίδι και κερδίζει ακόμη περισσότερο την προσοχή της Μάρθας. Ο Οδυσσέας νιώθει ακατάλληλος για την Μαγδαληνή αλλά η εξέλιξη της σχέσης τους φαίνεται πως δημιουργεί εντάσεις και στις δύο οικογένειες.

Σκηνοθεσία: Αντώνης Αγγελόπουλος

Σενάριο: Παναγιώτης Ιωσηφέλης

Πρωταγωνιστούν (με αλφαβητική σειρά): Κώστας Αποστολάκης, Δημήτρης Αποστολόπουλος, Έβελυν Ασουάντ, Ασημένια Βουλιώτη, Στεφανία Γουλιώτη Παύλος Ευαγγελόπουλος, Θάνος Λέκκας, Ιωάννα Μαυρέα, Νάνσυ Μπούκλη, Ευγενία Ξυγκόρου, Αναστασία Παντούση, Αλέξανδρος Σταύρου, Γιάννης Στεφόπουλος, Μιχάλης Τιτόπουλος, Μαριάννα Τουμασάτου, Δημήτρης Τσίκλης, Βασίλης Χαλακατεβάκης

Στο ρόλο της Ευανθίας η Μαρία Τζομπανάκη

Στο ρόλο της Θοδώρας η Πέγκυ Τρικαλιώτη

Συμμετέχουν (με αλφαβητική σειρά): Αργύρης Αγγέλου, Ειρήνη Βαλατσού, Γιάννης Βασιλώττος, Νίκος Βατικιώτης, Αντώνης Γιαννακός, Αργύρης Γκαγκάνης, Άννη Θεοχάρη, Μαρία Κατσανδρή, Κωνσταντίνος Κοράκης, Κώστας Κορωναίος, Νίκη Λάμη, Πηνελόπη Μαρκοπούλου, Έλενα Μεγγρέλη, Αλέξανδρος Παπατριανταφύλλου, Σωκράτης Πατσίκας, Δήμητρα Σύρου, Γιώργος Τζαβάρας, Σάντυ Χατζηιώαννου, Αποστόλης Ψυχράμης

