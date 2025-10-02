Η ατμόσφαιρα στον Άγιο Δομίνικο ήταν φορτισμένη, καθώς στο νέο επεισόδιο του «Exathlon» ο Γιώργος Καράβας ανακοίνωσε στη Σταυρούλα Χρυσαειδή πως πρέπει να αποχωρήσει από το παιχνίδι, μετά τον τραυματισμό στο πόδι της.

«Τα νέα που φέρνω δεν είναι καθόλου ευχάριστα. Δεν έχω να πω πολλά λόγια, πέρα από το ότι είσαι ένα μαχίμι, ένα αγρίμι, μια παίκτρια με τεράστιο πείσμα, τεράστια αγωνιστικότητα, πάθος για νίκη. Τα στατιστικά σου έχουν αποδείξει την αξία σου. Δυστυχώς, όμως τα νέα από τον γιατρό δεν είναι καλά», ανακοίνωσε ο Γιώργος Καράβας στη Σταυρούλα Χρυσαειδή.

«Έχει και συνέχεια το παιχνίδι και νομίζω ότι με ένα πόδι δεν μπορώ να φτάσω στον τελικό και να κερδίσω. Δεν υπάρχει λόγος να βάλω τον εαυτό μου στη διαδικασία αυτή. Για μένα, πάνω απ’ όλα είναι η υγεία μου. Νομίζω ότι δεν θα βάλω κάτι ποτέ πάνω από αυτήν. Το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ, παρόλο που είχα ατυχίες και τραυματισμούς. Χάρηκα όλους μου τους αγώνες και τις πίστες που ήθελα να παίξω. Με όλα τα παιδιά και από τις δύο ομάδες έχω καλές σχέσεις και τους εκτιμώ όλους», είπε η παίκτρια αποχωρώντας από το «Exathlon» και ξέσπασε σε δάκρυα.