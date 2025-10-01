Στο επεισόδιο του «Exathlon», ο αγώνας πλεονεκτήματος πήρε φωτιά όταν οι παλιές κόντρες επέστρεψαν στο προσκήνιο. Μετά τη μονομαχία του με τον Φάνη Μπολέτση, ο Άρης Σοϊλέδης στράφηκε εναντίον του Τάκη Καραγκούνια, αναβιώνοντας την τεταμένη σχέση που είχαν χτίσει στο παρελθόν.

Η αντιπαλότητά τους δεν είναι καινούργια. Είχε γεννηθεί από τη συνύπαρξή τους στο «Survivor» και, όπως φάνηκε, οι πληγές εκείνης της περιόδου παραμένουν ανοιχτές. Το κλίμα παραμένει ηλεκτρισμένο και η ένταση ανάμεσά τους φαίνεται πως δεν πρόκειται να κοπάσει εύκολα ούτε στο «Exathlon».

«Παίζω και μιλάς;» φώναξε οργισμένος ο Άρης Σοϊλέδης, με τον Τάκη Καραγκούνια να ανταπαντά: «Εγώ σου φταίω;». Ο εκνευρισμός κορυφώθηκε, καθώς ο Σοϊλέδης ξέσπασε λέγοντας «Καραγκιόζη», για να ακολουθήσει άμεσα η ίδια βαριά κουβέντα από τον αντίπαλό του: «Εσύ είσαι καραγκιόζης».