Το Exathlon, το μεγαλύτερο αθλητικό, τηλεοπτικό event έκανε πρεμιέρα απόψε στον ΣΚΑΪ με παρουσιαστή τον Γιώργο Καράβα.

Είκοσι αθλητές, με κορυφαίες επιδόσεις και πάθος για τη νίκη, βρίσκονται στον Άγιο Δομίνικο και είναι έτοιμοι να αγωνιστούν στις μεγαλύτερες και πιο θεαματικές πίστες.

Κι ενώ οι αθλητές χωρίστηκαν σε δύο ομάδες την Μπλε και την Πορτοκαλί, με ισάριθμους άντρες και γυναίκες, ο Τάκης Kαραγκούνιας από την πορτοκαλί ομάδα δεν έκρυψε τις προθέσεις του.

«Δε θα κρύψω τα λόγια μου, ποτέ δε θα τα έχω κρύψει. Με τον Άρη Σοϊλέδη μας χωρίζουν πάρα πολλά από το παρελθόν, είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης, όλοι θέλουνε να τον κερδίσουνε, θα ήθελα κάποια στιγμή να παίξω με τον Άρη Σοϊλέδη, αλλά και με όλα τα παιδιά από την αντίπαλη ομάδα», είπε ο Τάκης Καραγκούνιας.

Με τον Άρη Σοϊλέδη να απαντά: «Εδώ είμαι, με πολύ μεγάλη χαρά να παίξουμε».