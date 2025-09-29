Η νέα κωμική σειρά του STAR, «Τα Φαντάσματα», έκανε πρεμιέρα το βράδυ της Κυριακής 28 Σεπτεμβρίου και η υποδοχή από το κοινό ήταν ενθουσιώδης. Στα social media και ειδικά στο X οι τηλεθεατές γέμισαν την πλατφόρμα με θετικά σχόλια, μιλώντας με ενθουσιασμό τόσο για την πλοκή όσο και για το πρωταγωνιστικό δίδυμο, την Έλλη Τρίγγου και τον Ορφέα Αυγουστίδη.

Η σειρά, σε σενάριο του Λευτέρη Παπαπέτρου και σκηνοθεσία της Αμαλίας Γιαννίκου, αποτελεί την ελληνική εκδοχή της μεγάλης επιτυχίας του BBC, «Ghosts», που έχει ήδη διασκευαστεί σε πολλές χώρες. Ο Παπαπέτρου, γνωστός για τηλεοπτικά hits όπως τα «Εγκλήματα», το «Είσαι το ταίρι μου» και το «Κάτω Παρτάλι», επιστρέφει με μια ιστορία που φέρνει ξανά το παραδοσιακό χιούμορ στη μικρή οθόνη.

Στην πλοκή, το ζευγάρι των ηρώων, Τρίγγου και Αυγουστίδης, βρίσκεται να συγκατοικεί με εννέα… φαντάσματα, σε καταστάσεις που υπόσχονται άφθονο γέλιο. Το τηλεοπτικό κοινό εντόπισε άμεσα τη χημεία των δύο πρωταγωνιστών, με πολλούς χρήστες να γράφουν πως «έχουν δέσει υπέροχα» και ότι αποτελούν ένα εξαιρετικό δίδυμο.

Δεν έλειψαν και οι συγκρίσεις με τις παλιές, αγαπημένες σειρές του Mega, κάτι που οι περισσότεροι απέδωσαν στην υπογραφή του Λευτέρη Παπαπέτρου. Χαρακτηριστικά ήταν τα σχόλια ότι «είχαν χρόνια να γελάσουν με κωμωδία στην τηλεόραση», δείχνοντας πως η σειρά έχει ήδη κερδίσει το στοίχημα από το πρώτο της επεισόδιο.

