Η νέα κωμική σειρά του STAR, «Τα Φαντάσματα», έκανε πρεμιέρα το βράδυ της Κυριακής 28 Σεπτεμβρίου και η υποδοχή από το κοινό ήταν ενθουσιώδης. Στα social media και ειδικά στο X οι τηλεθεατές γέμισαν την πλατφόρμα με θετικά σχόλια, μιλώντας με ενθουσιασμό τόσο για την πλοκή όσο και για το πρωταγωνιστικό δίδυμο, την Έλλη Τρίγγου και τον Ορφέα Αυγουστίδη.

Η σειρά, σε σενάριο του Λευτέρη Παπαπέτρου και σκηνοθεσία της Αμαλίας Γιαννίκου, αποτελεί την ελληνική εκδοχή της μεγάλης επιτυχίας του BBC, «Ghosts», που έχει ήδη διασκευαστεί σε πολλές χώρες. Ο Παπαπέτρου, γνωστός για τηλεοπτικά hits όπως τα «Εγκλήματα», το «Είσαι το ταίρι μου» και το «Κάτω Παρτάλι», επιστρέφει με μια ιστορία που φέρνει ξανά το παραδοσιακό χιούμορ στη μικρή οθόνη.

Στην πλοκή, το ζευγάρι των ηρώων, Τρίγγου και Αυγουστίδης, βρίσκεται να συγκατοικεί με εννέα… φαντάσματα, σε καταστάσεις που υπόσχονται άφθονο γέλιο. Το τηλεοπτικό κοινό εντόπισε άμεσα τη χημεία των δύο πρωταγωνιστών, με πολλούς χρήστες να γράφουν πως «έχουν δέσει υπέροχα» και ότι αποτελούν ένα εξαιρετικό δίδυμο.

Δεν έλειψαν και οι συγκρίσεις με τις παλιές, αγαπημένες σειρές του Mega, κάτι που οι περισσότεροι απέδωσαν στην υπογραφή του Λευτέρη Παπαπέτρου. Χαρακτηριστικά ήταν τα σχόλια ότι «είχαν χρόνια να γελάσουν με κωμωδία στην τηλεόραση», δείχνοντας πως η σειρά έχει ήδη κερδίσει το στοίχημα από το πρώτο της επεισόδιο.

είναι το καλύτερο ντουο που έχω δει φέτος, καλά για την σειραρα είναι αυτονόητο. Σκηνικά, σκηνοθεσία, ατακάρες, χιουμορ, ηθοποιοί 🥹🤍🫶🏻#tafantasmata pic.twitter.com/JECUO3XHBP — εβαν (@evaqqelos) September 29, 2025

Έχω ενθουσιαστεί αρκετά μέχρι τώρα με #TaFantasmata 👏🫶



Περνάει πολύ ευχάριστα το επεισόδιο, καλογυρισμένο (οκ λογικά δεν αγγίζουμε το πρωτότυπο αλλά είναι πολύ αξιόλογο ❤️) ωραίο χιούμορ με έξυπνες ατάκες…



Γι αυτό ήταν όλοι τόσο ενθουσιασμένοι με την σειρά 🥰 pic.twitter.com/8KSkpURKUZ — Marie Κιουρί(α) 🥀 (@CuriaMaria_8) September 28, 2025

Φτάνοντας στο τέλος του 1ου επεισοδίου έχω να πω ότι ίσως αυτή η σειρά να είναι η κωμωδία της σεζόν👏

Ωραίο,σουρεαλ χιούμορ από τον Λευτέρη Παπαπέτρου που έλειψε η γραφή του

Ελλη & Ορφέας απίστευτα ταιριαστό ζευγάρι

Το αγαπημένο μου φάντασμα η Καλλιρρόη ξεκάθαρα 🤍

#TaFantasmata pic.twitter.com/cPaeHR047a — Ελληνικές σειρές (@EllenikesSeires) September 28, 2025

Έλλη και Ορφέας τρομεροί στην κωμωδία!! Κέντησαν!! Όπως και οι ηθοποιοί-Φαντάσματα, όλοι υπέροχοι !! Πολύ ωραία σκηνοθεσία, ατάκες ( Παπαπέτρου εγγύηση), εφέ και μουσική. Μια ανάλαφρη, φρέσκια σειρά που βγάζει αβίαστα γέλιο!!! Η σειρά της χρονιάς 😍❤️#tafantasmata pic.twitter.com/3ZEdT3mcD5 — Μία 🍀 (@MiaGk33) September 28, 2025

Αν και δεν έχει τελειώσει ακόμα το επεισόδιο, ένα έχω να πω: ΣΕΙΡΑΡΑ!



Ίσως καλύτερη κι από την αρχική. Η ατάκα και η ποικιλία των φαντασμάτων είναι το δυνατό σημείο της σειράς. Κατά τα άλλα, μέχρι στιγμής η πλοκή δεν ξεφεύγει καθόλου από τη σειρά του BBC. #TaFantasmata #Ghosts pic.twitter.com/XbiKisLchF — Δημήτρης Πλ… (@tzimispla) September 28, 2025

#tafantasmata

Επιτελους και ενα πρωτοτυπο σεναριο σε Ελληνικη σειρα … — deep_για_deep (@Deep697) September 28, 2025

#tafantasmata



Είναι τόσο σύγχρονο, φρέσκο και αληθινό ζευγάρι Έλλη και Ορφέας που δυσκολεύομαι να πιστέψω πως το βλέπω στην ελληνική μυθοπλασία. pic.twitter.com/6zaHud7rq8 — γ彡 (@Mpaxalogato) September 28, 2025

Το τρέιλερ του δεύτερου επεισοδίου

Τρίγγου και Αυγουστίδης μιλούν για τη σχέση τους στα γυρίσματα της νέας σειράς του STAR