Ο αγώνας της Ελλάδας στο Eurobasket και οι αναμετρήσεις Σαμσουνσπόρ – Παναθηναϊκός, ΑΕΚ – Άντερλεχτ και ΠΑΟΚ – Ριέκα ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Πέμπτη (28/8).
Η Εθνική μας ομάδα μπαίνει στη μάχη του Eurobasket αντιμετωπίζοντας την Ιταλία και ο στόχος, φυσικά, είναι η νίκη όχι μόνο για βαθμολογικούς λόγους αλλά κυρίως για ψυχολογικούς καθώς η αρχή είναι το ήμισυ του παντός.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της ημέρας
15:00 ΕΡΤ1, Novasports Start Γεωργία – Ισπανία Ευρωμπάσκετ
15:00 Novasports 4HD Ισραήλ – Ισλανδία Ευρωμπάσκετ
18:00 Novasports 4HD Βέλγιο – Γαλλία Ευρωμπάσκετ
18:15 Novasports Start Βοσνία-Ερζεγοβίνη – Κύπρος Ευρωμπάσκετ
18:55 Mega Play, COSMOTE SPORT 1 HD Κλήρωση Champions League
20:00 ΕΡΤ3 IAAF Diamond League Ζυρίχη
20:00 COSMOTE SPORT 3 HD Σάμσουνσπορ – Παναθηναϊκός UEFA Europa League
20:30 OPEN TV ΠΑΟΚ – Ριέκα UEFA Europa League
21:00 COSMOTE SPORT 2 HD ΑΕΚ – Άντερλεχτ UEFA Conference League
21:30 ΕΡΤ News, Novasports Start Ελλάδα – Ιταλία Ευρωμπάσκετ
21:30 Novasports 4HD Σλοβενία – Πολωνία Ευρωμπάσκετ