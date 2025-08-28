Ο Alpha εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση για την επιστροφή της Ναταλίας Γερμανού με την εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται». Η αγαπημένη παρουσιάστρια, που ξέρει όσο λίγοι να συνδυάζει ψυχαγωγία και ποιότητα, αυθεντικότητα και τόλμη, ετοιμάζεται να υποδεχτεί το τηλεοπτικό κοινό με μια ανανεωμένη ομάδα.

H ανακοίνωση του Alpha για την εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού

Η εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» με οικοδέσποινα τη Ναταλία Γερμανού, την παρουσιάστρια που ξέρει να συνδυάζει ποιότητα και ψυχαγωγία, αυθεντικότητα και τόλμη, πάντα με τη σωστή δόση ενημέρωσης.

Με την προσωπικότητά της, την εμπειρία, το χιούμορ και τη ματιά που ξεχωρίζει, δημιουργεί ένα τηλεοπτικό σύμπαν που φέρει τη δική της αποκλειστική σφραγίδα.

Στο πλευρό της, αυτή τη χρονιά θα βρίσκονται οι: Παναγιώτης Ραφαηλίδης, Άγγελος Βουράκης, Ελιάνα Χρυσικοπούλου, με θεματολογία που πιάνει τον παλμό της εποχής. Ο Γιάννης Κορδώνης με τη στήλη του Σχοινί – Κορδώνης προσεγγίζει την επικαιρότητα αλλιώς. Η πιο must παρέα του σαββατοκύριακου καλωσορίζει τον Βλάση Κωστούρο, ο οποίος φέρνει το δικό του out-of-the-box βλέμμα στις συνεντεύξεις. Και την Αλεξάνδρα Αθανασίου στα διεθνή νέα, η οποία θα συμμετέχει και στο ενημερωτικό κομμάτι της εκπομπής.

Ο Χρήστος Κούτρας μας κρατά ενήμερους για όλα τα νέα της ελληνικής και διεθνούς showbiz! Ο Κωνσταντίνος Αντωνάτος καταθέτει την άποψή του για την ελληνική τηλεόραση. Ο Βασίλης Δρυμούσης στον ρόλο του αρχισυντάκτη οργανώνει, εμψυχώνει και φροντίζει ώστε να γίνονται όλα «καλύτερα».

Το υπέροχο art gallery σκηνικό φέρει την υπογραφή της Μαίρης Σφυράκη. Στη σκηνοθεσία της εκπομπής ο Κώστας Γρηγοράκης.