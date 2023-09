Η Nova, μέλος της United Group του κορυφαίου παρόχου και τηλεπικοινωνιών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, δίνει την ευκαιρία στους συνδρομητές της, να απολαύσουν στο Novacinema2 το αφιέρωμα «In the mood for Asian cinema» σε βραβευμένους Ασιάτες σκηνοθέτες, όπως οι Wong Kar-Wai, Park Chan-wook και Bong Joon Ho με δύο ταινίες κάθε Πέμπτη από τις 22:00 (“2046”, “In the Mood for Love”, “Decision to Leave”, “Oldboy”, “Mother”, “ Memories of Murder”), ενώ την τελευταία Πέμπτη του μήνα από τις 22:00 θα προβληθούν 3 ταινίες.

Σε μια σεζόν που θα σε….cineπαρει στα Novacinema, τον απόλυτο κινηματογραφικό προορισμό, οι σινεφίλ τον Σεπτέμβριο θα έχουν τη δυνατότητα να περιηγηθούν στον ασιατικό κινηματογράφο, με αξέχαστες ταινίες μεγάλων βραβευμένων Ασιατών σκηνοθετών, γεμάτες ρομαντισμό, τραγωδία και ατμοσφαιρικό σκοτάδι.

Έτσι, θα απολαύσουν τις ταινίες του Kar Wai Wong «2046» (υποψήφια το 2004 στις Κάννες για το βραβείο Palme d ‘Or) και «In the mood for love» (υποψήφια το 2000 στα BAFTA για το βραβείο καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας), του Park Chan-wook, «Decision to Leave» (υποψήφια το 2022 στα BAFTA για το βραβείο καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας και καλύτερου σκηνοθέτη) και «Oldboy» (βραβείο Grand Prize από τους κριτικούς το 2003 στις Κάννες), καθώς και του Bong Joon Ho «Mother» (υποψήφια το 2003 για το Un Certain Regard Award) και «Memories of Murder» (βραβείο καλύτερου σκηνοθέτη το 2003 στο Σαν Σεμπαστιαν).

Αναλυτικά το αφιέρωμα στο Novacinema2 έχει ως εξής:

Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου

22:00 2046

00:15 In the Mood for Love

Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου

22:00 Decision to Leave

00:25 Oldboy

Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου

22:00 Mother

00:15 Memories of Murder

Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου

22:00 In the Mood for Love

23:45 Decision to Leave

02:10 Mother

Οι ταινίες είναι διαθέσιμες και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ, μαζί με περισσότερες από 4.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Ακόμη, το πρόγραμμα των καναλιών Novacinema διατίθεται με δυνατότητα Catch up 7 ημερών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν όλο το πλούσιο περιεχόμενο της Nova επιλέγοντας το πρόγραμμα ΕΟΝ ΤV ή το Συνδυαστικό Πρόγραμμα ΕΟΝ που τους ταιριάζει.