Ο Απρίλιος έρχεται συναρπαστικός, Οσκαρικός, καθηλωτικός και άκρα παιδικός εν όψει Πάσχα στο σαλόνι ή όπου και αν βρίσκονται οι σινεφίλ συνδρομητές των Novacinema και του Novalifε! Πέντε Κυριακές του Μαρτίου, το Novacinema1 (22:00) αναμένεται να καθηλώσει με blockbusters και μεγάλες ταινίες στην Sunday Premiere!

Με την ταινία δράσης – μυστηρίου « Last Seen Alive » (Κυριακή 2/4) με τους Gerard Butler, Jaimie Alexander, Bruce Altman

» (Κυριακή 2/4) με τους Με την κωμωδία δράσης «Bullet Train» (Κυριακή 9/4) με τους Brad Pitt, Joey King, Aaron Taylor-Johnson, Michael Shannon, and Sandra Bullock

(Κυριακή 9/4) με τους Με την Οσκαρική (καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας) κομεντί « Another Round ​» (Κυριακή του Πάσχα 16/4) με τους Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Maria Bonnevie

(καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας) κομεντί « με τους Με τη ρομαντική ταινία « After 4​» (Κυριακή 23/4) με τους Mira Sorvino, Josephine Langford, Louise Lombard

(Κυριακή 23/4) με τους Με την αληθινή ιστορία «The Traitor» (Κυριακή 30/4) με τους Pierfrancesco Favino, Fausto Russo Alesi, Fabrizio Ferracane

Για τους λάτρεις των σειρών, έρχεται στο Novacinema4 η νέα σειρά «Don’t Leave Me» (από τη Δευτέρα 3 Απριλίου και κάθε Δευτέρα στις 22:00) αλλά και ο πολυαναμενόμενος 4ος και τελευταίος κύκλος της σειράς «Succession» (από την Παρασκευή 7 Απριλίου και κάθε Παρασκευή στις 22:00).

Η δραματική σειρά «Don’t Leave Me» από τους δημιουργούς των σειρών Gomorra and Zero Zero Zero, στο πλαίσιο της ζώνης House of Europe, δείχνει πωςη Έλενα ζει και εργάζεται στη Ρώμη, όπου κυνηγά ένα δίκτυο παιδόφιλων. Όταν το άψυχο κορμί ενός παιδιού βρίσκεται στη Βενετία, η Έλενα αναγκάζεται να επιστρέψει στην πόλη που μυστηριωδώς εγκατέλειψε πριν είκοσι χρόνια.

Η κοινωνική δραματική σειρά «Succession» ρίχνει αυλαία και οι συνδρομητές της NOVA θα δουν πως η πώληση του ομίλου Waystar Royco πλησιάζει. Η προοπτική της σεισμικής αυτής πώλησης προκαλεί υπαρξιακό άγχος και διάσπαση στους Ρόι, καθώς αγωνιούν να δουν πώς θα είναι η ζωή τους μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας.

Από τις 7 έως τις 23 Απριλίου, το Novacinema2 είναι η καλύτερη πασχαλινή παρέα, για μικρούς και μεγάλους! Κάθε μέρα στις 20:00, απολαύστε τις καλύτερες οικογενειακές ταινίες, κωμωδίες, κινούμενα σχέδια, ενώ τα Σαββατοκύριακα χαθείτε στον περιπετειώδη κόσμο του Jurassic μέσα από τη ζώνη «Easter Adventure Park».

Το αγαπημένο κανάλι ψυχαγωγίας και διασκέδασης, το Novalifε συνεχίζει να αποτελεί αγαπημένο προορισμό. Κάθε Τρίτη στις 21:00 η νέα ζώνη «Ιστορίες Γυναικών» καθηλώνει τους συνδρομητές. Ιστορίες γυναικών που εμπνέουν, πρωταγωνιστούν, προκαλούν, είναι χαρισματικές και αληθινές. O Απρίλιος είναι αφιερωμένος στις πρώτες κυρίες των ΗΠΑ (First Ladies). Στις 4/4 θα προβληθεί το ντοκιμαντέρ «First Ladies Part 1 (Michelle Obama & Jackie Kennedy)​», στις 11/4 το «First Ladies Part 2 (Nancy Regan & Eleanor Roosevelt)​​», στις 18/4 το «First Ladies Part 3 (Lady Bird Johnson & Hillary Rodham Clinton)​​» και στις 25/4 το «First Ladies compilation​».

Παράλληλα, στο Novalifε οι συνδρομητές θα απολαύσουν το Μ. Σάββατο 15/4 (21:30) το μεγάλο φινάλε του «America’s Got Talent: All Stars», ενώ συνεχίζεται και το «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon» (καθημερινά μετά την ταινία των 21:00). Ταυτόχρονα, κάνει πρεμιέρα το Μ. Σάββατο 15/4 και την Κυριακή το Πάσχα 16/4 στις 18:00 (και θα προβάλλεται κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 18:00) η σειρά «Hotel Portofino».

Φυσικά οι σινεφίλ θα απολαύσουν και τον Απρίλιο τις αγαπημένες τους ανανεωμένες ζώνες, «World Cinema» (κάθε Τετάρτη στις 22:00), «Bloody Cinema» (κάθε Παρασκευή στις 23:00), «Family Cinema» (κάθε Σάββατο στις 22:10) και «Classic Cinema» (κάθε Κυριακή στις 17:00).

Πλούσιο όμως είναι και το μενού με τα New Box Sets, Kids & Documentaries της ΕΟΝ! Οι συνδρομητές θα απολαύσουν τις σειρές The Blacklist: Redemption​, Lincoln Rhyme: ​Hunt for the Bone Collector​ και το ντοκιμαντέρRise of the Billionaires, ενώ οι μικροί μας φίλοι θα έχουν τη δυνατότητα να δουν πάνω από 50 επεισόδια από την «Πέππα: Το Γουρουνάκι».

Οι ταινίες και σειρές είναι διαθέσιμες και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ, μαζί με περισσότερες από 4.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Ακόμη, το πρόγραμμα των καναλιών Novacinema διατίθεται με δυνατότητα Catch up 7 ημέρων.