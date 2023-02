Ο Φεβρουάριος στο Cinobo φέρνει κοντά το παρελθόν με το μέλλον. Η συλλογή του Ζαν-Πιέρ Μελβίλ περιλαμβάνει κλασικά αριστουργηματικά policier, θρύλους του γαλλικού σινεμά (βλέπε Ντελόν, Μπελμοντό, Ντενέβ, Μοντάν) και τη μοναδική ατμόσφαιρα του «ποιητή του υποκόσμου». Ενώ στο δεύτερο αφιέρωμα Big Shorts σε δημιουργούς μικρού μήκους, μετά τον Βασίλη Κεκάτο φιλοξενείται για δύο και μόνο μήνες στην πλατφόρμα, η φιλμογραφία του σκηνοθετικού διδύμου της Λήδας Βαρτζιώτη και του Δημήτρη Τσακαλέα. Ανάμεσα στις ταινίες τους το 24 Hours with a Jock (While he is Trying to Buy Weed in a Pandemic) με τον Γιώργο Λέντζα, σε αποκλειστική πρεμιέρα.

Σε Α’ αποκλειστική προβολή έρχεται στο Cinobo το αστυνομικό θρίλερ Η Νύχτα της 12ης του Ντομινίκ Μολ, με επιρροές από Zodiac και Μνήμες Φόνων, και η καθηλωτική και βραβευμένη στις Κάννες, Συνωμοσία του Καΐρου, του Ταρίκ Σαλέχ (Κάιρο Εμπιστευτικό). Μαζί με αυτά, οι Μαγνητικοί Παλμοί του Βενσάν Μαέλ Καρντονά, ένα ζωηρό ερωτικό γράμμα στην αναλογική τεχνολογία, καθώς και μια απενοχοποιημένη απεικόνιση της μοναδικής ηδονιστικής club κουλτούρας του Βερολίνου, στο EX του Γιώργου Μαρκάκη.

Ανάμεσα στις υπόλοιπες ταινίες του μήνα, ξεχωρίζει το λατρεμένο του κοινού folk horror Μεσοκαλόκαιρο του Άρι Άστερ, ένας εορτασμός της Ημέρας του Αγ. Βαλεντίνου όπως μόνο το Cinobo ξέρει να κάνει, Η Χήρα του βετεράνου Νιλ Τζόρνταν με την Ιζαμπέλ Ιπέρ σε μεγάλη φόρμα, το νεο-γουέστερν του Ντέιβιντ Μακένζι Πάση Θυσία με τον Τζεφ Μπρίτζες, το αυθάδικο Και Γ… το Χόλιγουντ! του μοναδικού Τζον Γουότερς, αλλά και μια από τις κορυφαίες ταινίες όλων των εποχών: το Ραν του Ακίρα Κουροσάβα.

Συλλογές – Αφιερώματα

Φιλμογραφία Ζαν-Πιέρ Μελβίλ

Με 5 κλασικά αριστουργήματα της φιλμογραφίας του, κάπου ανάμεσα στη Νουβέλ Βαγκ και στο φιλμ νουάρ, οι ιστορίες παρανόμων του Μελβίλ καθηλώνουν μέχρι και σήμερα, έχοντας υπάρξει μερικές από τις πιο επιδραστικές ταινίες του ευρωπαϊκού σινεμά. Αλέν Ντελόν, Κατρίν Ντενέβ, Ιβ Μοντάν, Ζαν-Πολ Μπελμοντό κι άλλοι θρύλοι του γαλλικού σινεμά, πρωταγωνιστούν.

Από τις 10 Φεβρουαρίου στο Cinobo

Big Shorts: Λήδα Βαρτζιώτη & Δημήτρης Τσακαλέας

Στην ενότητα του Cinobo με τίτλο Big Shorts όπου παρουσιάζονται έλληνες δημιουργοί ταινιών μικρού μήκους, φιλοξενείται για δύο και μόνο μήνες η φιλμογραφία του σκηνοθετικού διδύμου της Λήδας Βαρτζιώτη και του Δημήτρη Τσακαλέα.

Από τις 20 Φεβρουαρίου στο Cinobo

Αναλυτικά οι ταινίες του μήνα

Και Γ… το Χόλιγουντ! (Cecil B Demented)

Τζον Γουότερς

Ο διάσημος και αγαπημένος «Πάπας του Τρας» επιστρατεύει τη Μέλανι Γκρίφιθ και εξαπολύει τα βέλη του στην ισοπεδωτική αισθητική του Χόλιγουντ, σε μια σάτιρα χωρίς έλεος.

Στις 2 Φεβρουαρίου στο Cinobo

Πάση Θυσία (Hell or High Water)

Ντέιβιντ Μακένζι

Ο όρος νεο-γουέστερν είναι για ταινίες σαν αυτή, ένα εξαιρετικό πάντρεμα του κλασικού αμερικανικού είδους με το σήμερα. Μοναδικές ερμηνείες από Τζεφ Μπρίτζες, Κρις Πάιν και Μπεν Φόστερ.

Στις 3 Φεβρουαρίου στο Cinobo

Κάθε Χίλια Χρόνια (Vision)

Ναόμι Καουάσε

Η αγαπημένη των φεστιβάλ γιαπωνέζα σκηνοθέτις με διεθνές καστ και επικεφαλής τη Ζιλιέτ Μπινός, σε μια ιστορία μυστικισμού και υπερβάσεων, εμπνευσμένη από τον κύκλο της ζωής.

Στις 6 Φεβρουαρίου στο Cinobo

Μαγνητικοί Παλμοί (Magnetic Beats)

Βενσάν Μαέλ Καρντονά

Τολμηρή σκηνοθεσία, αξιοσημείωτη χρήση του ήχου και ακριβής απεικόνιση της πολυπλοκότητας των 80s, από την πολιτική απογοήτευση μέχρι την απελευθερωτική ενέργεια του rock ‘n’ roll.

Στις 7 Φεβρουαρίου στο Cinobo

Η Μεγάλη Στρατιά των Αφανών Ηρώων (The Army of Shadows)

Ζαν-Πιέρ Μελβίλ

Υποτιμημένο στην εποχή του κι εξαφανισμένο για χρόνια, το πιο προσωπικό φιλμ του Μελβίλ για τη Γαλλική Αντίσταση στην οποία συμμετείχε και ο ίδιος, αναγνωρίζεται πλέον ως το αριστούργημά του.

Στις 10 Φεβρουαρίου στο Cinobo

Μπομπ ο Χαρτοπαίχτης (Bob le Flambeur)

Ζαν-Πιέρ Μελβίλ

Το αρχετυπικό γκανγκστερικό νουάρ του Ζαν Πιερ Μελβίλ που επηρέασε όσο λίγα τις μετέπειτα γενιές κινηματογραφιστών, από τη Νουβέλ Βαγκ μέχρι τον Μάικλ Μαν και τον Κουέντιν Ταραντίνο.

Στις 10 Φεβρουαρίου στο Cinobo

Ο Κόκκινος Κύκλος (Le Cercle Rouge)

Ζαν-Πιέρ Μελβίλ

Ο «ποιητής του υποκόσμου» επιστρατεύει τους Αλέν Ντελόν, Ιβ Μοντάν και Τζιαν Μαρία Βολοντέ για ακόμα ένα αριστουργηματικό policier, με αποκορύφωμα την ανεπανάληπτη σκηνή της ληστείας.

Στις 10 Φεβρουαρίου στο Cinobo

Ο Χαφιές (Le Doulos)

Ζαν-Πιέρ Μελβίλ

Λάτρης του αμερικανικού νουάρ, ο Μελβίλ έγραψε τη δική του ιστορία με γκανγκστερικές ταινίες βουτηγμένες στις σκιές του υποκόσμου. Εδώ ο Ζαν-Πολ Μπελμοντό σε μια σπουδαία ερμηνεία.

Στις 10 Φεβρουαρίου στο Cinobo

Ο Μπάτσος (A Cop)

Ζαν-Πιέρ Μελβίλ

Ανάμεσα σε νουβέλ βαγκ και αστυνομικό νουάρ, η τελευταία ταινία του Μελβίλ διαθέτει απαγορευμένους έρωτες, επικίνδυνα «τελευταία σχέδια» και το αξεπέραστο δίδυμο Αλέν Ντελόν – Κατρίν Ντενέβ.

Στις 10 Φεβρουαρίου στο Cinobo

Μεσοκαλόκαιρo (Midsommar)

Άρι Άστερ

Folk horror λατρεμένο από τις νεότερες γενιές που στήνουν παγκοσμίως θεματικά πάρτι προς τιμήν του. Ένας χωρισμός αποδομείται ανάμεσα σε τρόμο και παρωδία, η Φλόρενς Πιου σε ερμηνεία ζωής.

Στις 14 Φεβρουαρίου στο Cinobo

Η Νύχτα της 12ης (The Night of the 12th)

Ντομινίκ Μολ

Συναρπαστικό, δαιδαλώδες αστυνομικό θρίλερ που θυμίζει Zodiac και Μνήμες Φόνων, ακολουθώντας δύο σκληρούς Γάλλους ντετέκτιβ αντιμέτωπους με μια φρικιαστική γυναικοκτονία.

Στις 15 Φεβρουαρίου στο Cinobo

Η Χήρα (Greta)

Νιλ Τζόρνταν

Η Ιζαμπέλ Ιπέρ σε μια σαρωτικά παρωδική αποτύπωση ηρωίδας που θα ήθελε όλα τα παιδιά να μεγαλώνουν με γαλλικά και πιάνο, μια ευχή που μετατρέπεται γρήγορα σε εφιάλτη.

Στις 17 Φεβρουαρίου στο Cinobo

EX

Γιώργος Μαρκάκης

Γυρισμένη στις τουαλέτες underground dance club του Βερολίνου, πρωτότυπη και απενοχοποιημένη ματιά στην club κουλτούρα της πόλης, που αναζητά τους λόγους που οι χαρακτήρες έλκονται από αυτή.

Στις 21 Φεβρουαρίου στο Cinobo

Ραν (Ran)

Ακίρα Κουροσάβα

Εμπνευσμένο από τον Βασιλιά Ληρ, το έπος για το οποίο ο Κουροσάβα απέσπασε τη μοναδική του υποψηφιότητα για Όσκαρ Σκηνοθεσίας, θεωρείται μια από τις κορυφαίες ταινίες όλων των εποχών.

Στις 24 Φεβρουαρίου στο Cinobo

Η Συνωμοσία του Καΐρου (Boy from Heaven)

Ταρίκ Σαλέχ

Καταιγιστικό πολιτικό θρίλερ από τον σκηνοθέτη του αγαπημένου του κοινού Κάιρο Εμπιστευτικό, στο ύφος του βιβλίου Το Όνομα του Ρόδου και με ένα τολμηρό σενάριο που βραβεύτηκε στις Κάννες.

Στις 28 Φεβρουαρίου στο Cinobo

