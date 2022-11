Τα Novacinema και το Novalifε ετοιμάζουν ένα μοναδικό εορταστικό πρόγραμμα που θα κρατήσει συντροφιά στους σινεφίλ τον Δεκέμβριο αλλά και τις πρώτες ημέρες του Ιανουαρίου με χρυσόσκονη Χριστουγέννων, συναρπαστική δράση, καταιγιστικές πρεμιέρες και μοναδικά αφιερώματα!

Φυσικά την παράσταση κλέβει το Novacinema2 με το «Let’s Christmas Everyday» με 24 ημέρες Χριστούγεννα από τις 16 Δεκεμβρίου έως και τις 8 Ιανουαρίου όπου καθημερινά θα υπάρχουν 3 θεματικές ζώνες: 18:00 Animated movies, 20:00 Best of Christmas movies, 22:00 Blockbusters zone με αγαπημένες και τις καλύτερες ταινίες με εορταστικό χρώμα αλλά και καταιγιστική δράση για όλη την οικογένεια!

Όλες οι Κυριακές του Δεκεμβρίου στο Novacinema1 φιλοξενούν μεγάλες πρεμιέρες που θα καθηλώσουν! Την Κυριακή 4/12 (22:00) θα προβληθεί η κοινωνική ταινία «The Lost Daughter» με τους Olivia Colman, Ed Harris, Peter Sarsgaard, Dakota Johnson σε σκηνοθεσία της Maggie Gyllenhaal. Μία γυναίκα απολαμβάνει τις διακοπές της στον καυτό ήλιο των Σπετσών, όταν ένα κοριτσάκι και η μαμά της φέρνουν στο μυαλό της αναμνήσεις από το δικό της ταραχώδες παρελθόν ως μητέρα δύο παιδιών. Ακολουθεί την Κυριακή 11/12 (22:00) η περιπέτεια «Morbius» με τους Jared Leto, Jared Harris, Michael Keaton, Matt Smith σε σκηνοθεσία Daniel Espinosa. Βασανισμένος για χρόνια από μία σπάνια ασθένεια στο αίμα, ο Δρ Μάικλ Μόρμπιους προσπαθεί απεγνωσμένα να θεραπευτεί, αλλά η θεραπεία του φαίνεται πως είναι πιο επικίνδυνη από την ίδια την αρρώστια. Τη σκυτάλη παίρνει (Κυριακή 18/12, 22:00) η αστυνομική ταινία δράσης «Ambulance» με τους Jake Gyllenhaal, Eiza Gonzalez, Garret Dillahunt σε σκηνοθεσία του Michael Bay. Έχοντας μεγάλη ανάγκη από χρήματα, ένας βετεράνος ζητά τη βοήθεια του αδελφού του, ενός κατ’ επάγγελμα εγκληματία, ο οποίος τον εμπλέκει σε μία ληστεία που εξελίσσεται με τον χειρότερο τρόπο. Ανήμερα τα Χριστούγεννα (Κυριακή 25/12, 22:00) έρχεται η ρομαντική κωμωδία «Marry me» να κρατήσει συντροφιά στους σινεφίλ. Jennifer Lopez, Owen Wilson, John Bradley υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του της Kat Coiro ενσαρκώνουν πως λίγο πριν τον γάμο της πάνω στη σκηνή, μία ποπ σταρ μαθαίνει ότι ο σύντροφός της είναι άπιστος. Αντί να ακυρώσει τον γάμο, όμως, παντρεύεται έναν καθηγητή μαθηματικών από το πλήθος.

Για τους λάτρεις των σειρών, έρχονται πέντε συναρπαστικές πρεμιέρες και νέοι κύκλοι στο Novacinema4 και συγκεκριμένα «Your Honor» (από 5/12 και κάθε Δευτέρα στις 22:00), «Billy The Kid» (από 7/12 και κάθε Τετάρτη στις 22:00), «Ramy Season3» (από 11/12 και κάθε Κυριακή στις 22:00, θα προηγηθεί μαραθώνιος των δύο πρώτων σεζόν το Σαββατοκύριακο 10/12-11/12 από τις 15:30), «His Dark Materials» (από 15/12 και κάθε Πέμπτη στις 22:00), «A Spy Among Friends» (από 20/12 και κάθε Τρίτη στις 22:00)! To «Your Honor» αφορά τη διάσημη γαλλική προσαρμογή της επιτυχημένης δραματικής σειράς, με πρωταγωνιστές τους Kad Merad και Gérard Depardieu. Μετά από ένα χτύπημα, ένας νεαρός άνδρας ομολογεί το ατύχημά του στον μπαμπά του, ο οποίος είναι δικαστής. Ο πατέρας του σύντομα συνειδητοποιεί ότι το θύμα είναι γιος ενός πολύ επικίνδυνου άνδρα που τον έστειλε στη φυλακή. Η σειρά «Billy The Kid» με τον Tom Blyth στον πρωταγωνιστικό ρόλο είναι μια αστυνομική περιπέτεια βασισμένη στη ζωή του διάσημου Αμερικανού παράνομου Billy The Kid, επίσης γνωστός ως William H. Bonney. Η σειρά παρακολουθεί τη πορεία του από τις ταπεινές ιρλανδικές ρίζες του, μέχρι τις μέρες του ως καουμπόη και πυροβολητής στα αμερικανικά σύνορα, στον κεντρικό ρόλο του στο Lincoln County War και όχι μόνο. Στη βραβευμένη σειρά «Ramy» και στη 3η και τελευταία σεζόν με τους Ramy Youssef, Amr Waked, Mohammed Amer, Hiam Abbass βλέπουμε στο New Jersey, τον Ramy, γιο Αιγύπτιων μεταναστών που ξεκινά ένα πνευματικό ταξίδι. Η μουσουλμανική κοινότητα του, ο Θεός και οι φίλοι του που βλέπουν ατελείωτες δυνατότητες. Η σειρά «His Dark Materials Season» στην 3η και τελευταία σεζόν οι φαν θα έχουν την ευκαιρία να δουν μέσα από διπλά επεισόδια κάθε εβδομάδα, το τέλος της τριλογίας φαντασίας που βασίζεται στο μυθιστόρημα του Philip Pullman The Amber Spyglass, με πρωταγωνιστές τους Ruth Wilson και James McAvoy. Η νεαρή ορφανή Lyra σε μια απίστευτη περιπέτεια σε έναν παράλληλο κόσμο όπου η ψυχή ενός ανθρώπου υπάρχει έξω από το σώμα κάποιου — με τη μορφή ενός ζώου που μιλάει. Στη σειρά «A spy among friends» παρακολουθούμε την αληθινή ιστορία του Nicholas Elliott και του Kim Philby, δύο Βρετανών κατασκόπων και ισόβιων φίλων. Η σειρά ακολουθεί την αποστασία του διαβόητου αξιωματικού της βρετανικής υπηρεσίας πληροφοριών και του διπλού της KGB πράκτορας, Kim Philby (Guy Pearce), μέσα από το φακό της πολύπλοκης σχέσης του με την MI6 συνάδελφος και στενός φίλος, Nicholas Elliott (Damian Lewis). Η σειρά είναι βασισμένη στο βιβλίο best-seller των New York Times που έγραψε ο Ben Macintyre.

Ο Δεκέμβριος όμως φέρνει και πλούσιο περιεχόμενο με τα New Box Sets στην ΕΟΝ! Οι σινεφίλ θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τις δύο σεζόν της ρομαντικής κωμικής σειράς «Love Life» με τους Anna Kendrick, William Jackson Harper, Lesley Manville, Hope Davis να πρωταγωνιστούν. Παράλληλα, θα δουν τη σειρά «The Investigation», του υποψήφιου για Όσκαρ συγγραφέα και σκηνοθέτης του A War και καταξιωμένου σκηνοθέτη του Mindhunter, Tobias Lindholm. Η σειρά αφορά ένα τεταμένο δράμα αληθινού εγκλήματος που εξερευνά τη συναρπαστική υπόθεση του δολοφονημένου νεαρού Σουηδού δημοσιογράφου Kim Wall που συγκλόνισε ένα έθνος και έγινε διεθνή πρωτοσέλιδο γύρω από το κόσμο το 2017 και το 2018. Πρωταγωνιστούν οι Soren Malling, Pilou Asbæk, Pernilla August. Και για τα παιδιά έρχεται στην ΕΟΝ η «Peppa Pig» με 104 επεισόδια, η αγαπημένη βρετανική προσχολικής ηλικίας animation σειρά από τον Astley Baker.

Το «Σινεμά του κόσμου», κάθε Τετάρτη στις 22:00, μιλά όλες τις γλώσσες στο Novacinema1 και ταξιδεύει τους συνδρομητές μέσα από εξαιρετικές ταινίες που έχουν κλέψει τις εντυπώσεις κι έχουν βγάλει τις χώρες τους ασπροπρόσωπες! Αυτόν τον μήνα, θα απολαύσουν αγαπημένες ταινίες όπως το «Transit» (Γερμανία) στις 7/12, «Le Dindon» (Γαλλία) στις 14/12, «Sweetness in the Belly» (Καναδάς) στις 21/12, «Profession Du Pere» (Βέλγιο/Γαλλία) στις 28/12.

Παράλληλα, οι συνδρομητές θα απολαμβάνουν κάθε Σάββατο στις 22:10 στο Novacinema2 ταινίες από τη ζώνη «Family Movie Night» και κάθε Κυριακή στις 17:00 στο Novacinema2 ταινίες από τη ζώνη «Classic Sundays», ενώ κάθε Παρασκευή στις 23:00 στο Novacinema3 η ζώνη «Bloody Fridays» προσφέρει τρόμο και σασπένς.

Το αγαπημένο κανάλι ψυχαγωγίας και διασκέδασης, το Novalifε συνεχίζει να αποτελεί αγαπημένο προορισμό με το show «America’s Got Talent» με το Grand finale τα Χριστούγεννα 25/12, ενώ ακόμη για την περίοδο των εορτών θα προβληθούν τα «The Witches» (24/12), «Tom & Jerry» (26/12), «Christmas Movie Magic» (31/12), «Christmas Jars» (1/1). Παράλληλα, το κανάλι θα προβάλει και τις σειρές «Pure Love» και «A Very British Scandal».

Η ΕΟΝ TV εξασφαλίζει εκπαιδευτικό και διασκεδαστικό περιεχόμενο για παιδιά, με περισσότερα από 1.300 επεισόδια το χρόνο και πάνω από 200 παιδικές ταινίες. Επιπλέον, για τους σινεφίλ, η EON εξασφαλίζει περισσότερες από 350 αποκλειστικές πρεμιέρες ταινιών το χρόνο, μοναδικές σειρές, καθώς και lifestyle εκπομπές, shows και ντοκιμαντέρ. Με τη δυνατότητα θέασης On Demand, οι συνδρομητές Nova θα μπορούν να απολαύσουν σε ετήσια βάση, 500 τίτλους ταινιών, πάνω από 350 πρεμιέρες σειρών, περισσότερα από 700 επεισόδια σειρών και 500 επεισόδια από τα κανάλια FOX και Fox Life.