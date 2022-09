Ο Οκτώβριος έρχεται με λάμψη αστέρων, δυναμικά στον απόλυτο κινηματογραφικό προορισμό, τα κανάλια Novacinema και αναμένεται να καθηλώσει τους σινεφίλ και συνδρομητές της Nova! Πρεμιέρες από blockbusters, νέες σειρές, σπέσιαλ αφιερώματα και πολλές πρεμιέρες συνθέτουν ένα άκρως μαγευτικό κινηματογραφικό χαρμάνι.

Όλες οι Κυριακές του Οκτωβρίου στο Novacinema1 φιλοξενούν μεγάλες πρεμιέρες που θα καθηλώσουν! Την Κυριακή 2/10 (22:00) θα προβληθεί η ρομαντική κομεντί «A Rainy Day in New York» με τους Timothee Chalamet, Elle Fanning, Jude Law, Liev Schreiber σε σκηνοθεσία Woody Allen. Ένα νεαρό ζευγάρι ταξιδεύει μέχρι το Μανχάταν για ένα, υποτίθεται, χαλαρό Σαββατοκύριακο, αλλά ανάμεσά τους μπαίνουν μεγάλοι σκηνοθέτες, λαμπεροί ηθοποιοί, γοητευτικές υπάρξεις και… πολλή βροχή! Συνέχεια την Κυριακή 9/10 (22:00) με την ρομαντική κωμωδία «Wild Mountain Thyme​» και τους Emily Blunt, Jon Hamm, Jamie Dornan, Christopher Walken σε σκηνοθεσία John Patrick Shanley. Μια πεισματάρα αγρότισσα είναι ερωτευμένη με τον γείτονα της, ο οποίος, όμως, αγνοεί τα συναισθήματα της, ενώ προσπαθεί να πείσει τον πατέρα του να μην πουλήσει την οικογενειακή φάρμα. Την Κυριακή 16/10 (22:00) είναι η σειρά του αστυνομικού θρίλερ «The Card Counter» να καθηλώσει με τους ​ Oscar Isaac, Tye Sheridan, Willem Dafoe, Tiffany Haddish υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Paul Schrader. Στοιχειωμένος από φαντάσματα του παρελθόντος, ένας πρώην στρατιωτικός ανακριτής έχει αφιερωθεί στον τζόγο, μέχρι τη στιγμή που τον πλησιάζει ένας νεαρός και του δίνει την ευκαιρία να λυτρωθεί. Και η συνέχεια είναι την Κυριακή 23/10 (22:00) με την περιπέτεια «Uncharted», την πολυαναμενόμενη διασκευή της Sony σε ταινία του δημοφιλούς ομότιτλου Video Game και τους Tom Holland, Mark Wahlberg, Antonio Banderas, Sophia Ali στους πρωταγωνιστικούς ρόλους σε σκηνοθεσία του Ruben Fleischer. Ο κυνηγός θησαυρών Νέιτ Ντρέικ, απόγονος του εξερευνητή Σερ Φράνσις Ντρέικ, μαθαίνει πού βρίσκεται το Ελ Ντοράντο, η θρυλική πόλη της Νότιας Αμερικής, και ξεκινά ένα ταξίδι γεμάτο περιπέτεια. Η τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου (30/10) φέρνει στις οθόνες των συνδρομητών, το Οσκαρικό «Belfast» με Judi Dench, Jamie Dornan, Jude Hill, Ciaran Hinds, Caitríona Balfe σε σκηνοθεσία του Kenneth Branagh. Στα τέλη της δεκαετίας του ’60, τις ημέρες που ξεκίνησαν οι Ταραχές στην Ιρλανδία, ένα 9χρονο αγόρι και η οικογένειά του αντιμετωπίζουν ένα μεγάλο δίλημμα, σε μία ταινία βραβευμένη με Όσκαρ που βασίζεται στην πραγματική παιδική ηλικία του σκηνοθέτη Kenneth Branagh που μεγάλωνε στη Βόρεια Ιρλανδία στο ξεκίνημα των Ταραχών.

Για τους λάτρεις των σειρών, έρχονται τρεις συναρπαστικές πρεμιέρες και δύο επιστροφές στο Novacinema4! Από την Κυριακή 1/10 και κάθε Κυριακή στις 22:00 κάνει πρεμιέρα η σειρά «Nine Perfect Strangers» με ένα σπέσιαλ καστ ηθοποιών όπως οι Nicole Kidman, Melissa McCarthy, Michael Shannon, Luke Evans, Regina Hall, Bobby Cannavale.​ Βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Liane Moriarty, η σειρά «Nine Perfect Strangers» ακολουθεί μια ομάδα ανθρώπων που πηγαίνουν σε ένα μυστηριώδες καταφύγιο ευεξίας για να θεραπεύσουν τους προσωπικούς τους δαίμονες. Από τη Δευτέρα 24 Οκτωβρίου κάθε Δευτέρα στις 22:00 έρχεται η σειρά «Infiniti» στο πλαίσιο της ζώνης «House of Europe» με τους Céline Sallette, Daniar Alshinov​. Πρόκειται για μια συμπαραγωγή Γαλλίας και Βελγίου, στην οποία εξελίσσονται πολλαπλές ιστορίες, με την μετάβαση από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS) που ξαφνικά σιωπά σε μια έρευνα στο Καζακστάν, όπου ένα αποκεφαλισμένο, καλυμμένο με κερί σώμα βρίσκεται από έναν ντόπιο αστυνομικό. Και από την Τρίτη 25 Οκτωβρίου και κάθε Τρίτη στις 22:00 έρχεται η σειρά «Gaslit» με τους Julia Roberts, Sean Penn, Dan Stevens. Η σειρά η οποία ήταν υποψήφια για τέσσερα βραβεία EMMY στο Primetime φέρνει τους Sean Penn και Julia Roberts να πρωταγωνιστούν σε αυτό το συναρπαστικό νέο πολιτικό θρίλερ για το σκάνδαλο Watergate. Μια σύγχρονη αντίληψη για το πολιτικό σκάνδαλο της δεκαετίας του 1970 που επικεντρώνεται σε ανείπωτες ιστορίες και​ ξεχασμένους χαρακτήρες της εποχής. Παράλληλα, επιστρέφει από την Παρασκευή 28 Οκτωβρίου (22:00) η σειρά «La Brea» με τον 2ο κύκλο και από την Τετάρτη 5/10 στις 22:00 το «The Good Doctor» με την 6η σεζόν.

Τα Σαββατόβραδα του Οκτωβρίου φέρνουν… «The Twilight Saga» στο Novacinema3! Με ένα σπέσιαλ αφιέρωμα όλα τα Σάββατα στις 21:00 οι σινεφίλ θα απολαύσουν κατά σειρές τις ταινίες «Twilight​, «Twilight Saga: New Moon», ​«Twilight Saga: Eclipse», ​«Twilight Saga: Breaking Dawn – Part 1​» και «Twilight Saga: Breaking Dawn – Part 2​» σε ένα σπέσιαλ αφιέρωμα! Παράλληλα, την 28η Οκτωβρίου το Novacinema2 έχει ετοιμάσει ένα ειδικό αφιέρωμα στο πλαίσιο της Εθνικής μας επετείου του, με τίτλο «World War II» από νωρίς τα μεσημέρι μέχρι και τα ξημερώματα, με τις ταινίες «Waiting For Anya» (14:00), «The Royal Game​» (16:00), «Transit» (18:00), «Song of Names» (20:00), «Dunkirk​» (22:00) και «Resistance​» (24:00).

Το «Σινεμά του κόσμου», κάθε Τετάρτη στις 22:00, μιλά όλες τις γλώσσες στο Novacinema1 και ταξιδεύει τους συνδρομητές μέσα από εξαιρετικές ταινίες που έχουν κλέψει τις εντυπώσεις κι έχουν βγάλει τις χώρες τους ασπροπρόσωπες! Αυτόν τον μήνα, θα απολαύσουν αγαπημένες ταινίες όπως το «Capernaum» (Λίβανος) στις 5/10, το «Final Set» (Γαλλία) στις 12/10, το «Gaza Mon Amour» (Παλαιστίνη & Γαλλία) στις 19/10 και το «The Specials» (Γαλλία & Βέλγιο) στις 26/10.

Παράλληλα, οι συνδρομητές θα απολαμβάνουν κάθε Σάββατο στις 22:10 στο Novacinema2 ταινίες από τη ζώνη «Family Movie Nights» και κάθε Κυριακή στις 17:00 στο Novacinema2 ταινίες από τη ζώνη «Classic Sundays», ενώ κάθε Παρασκευή στις 23:00 στο Novacinema3 η ζώνη «Bloody Fridays» προσφέρει τρόμο και σασπένς.

Το αγαπημένο κανάλι ψυχαγωγίας και διασκέδασης, το Novalifε υποδέχεται από το Σάββατο 15/10 και Κυριακή 16/10 και κάθε Σαββατοκύριακο στις 21:30 σε νέα ώρα και ημέρα, το Νο1 glamorous show «America’s Got Talent» που θα προβληθεί για 17η σεζόν στην Αμερική! Simon Cowell, Heidi Klum, Howie Mandel and Sofia Vergara καθώς και ο παρουσιαστής Terry Crews υπόσχονται μοναδικές στιγμές με τα ταλέντα που θα αποκαλυφθούν μπροστά τους! Παράλληλα, το Novalifε θα φιλοξενήσει ένα αφιέρωμα με αφορμή την «World Animal Day» (4/10) με ταινίες που έχουν πρωταγωνιστές αγαπημένα τετράποδα και τους ανθρώπινους φίλους τους, ενώ ξεκινάει η σειρά «Pure Love» από τις 17/10 στις 17:00.

Για τους σινεφίλ, η EON εξασφαλίζει περισσότερες από 350 αποκλειστικές πρεμιέρες ταινιών το χρόνο, μοναδικές σειρές, καθώς και lifestyle εκπομπές, shows και ντοκιμαντέρ. Με τη δυνατότητα θέασης On Demand, οι συνδρομητές Nova-Wind θα μπορούν να απολαύσουν σε ετήσια βάση, 500 τίτλους ταινιών, πάνω από 350 πρεμιέρες σειρών, περισσότερα από 700 επεισόδια σειρών και 500 επεισόδια από τα κανάλια FOX και Fox Life. Παράλληλα, η ΕΟΝ TV εξασφαλίζει εκπαιδευτικό και διασκεδαστικό περιεχόμενο για παιδιά, με περισσότερα από 1.300 επεισόδια το χρόνο και πάνω από 200 παιδικές ταινίες.