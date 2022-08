Ο απόλυτος κινηματογραφικός προορισμός, τα κανάλια Novacinema, έχοντας φτιάξει μαεστρικά τον… ιστό της διασκέδασης, υποδέχονται τον Σεπτέμβριο και τη νέα σεζόν με καταιγιστικό τρόπο και υπόσχονται ένα μοναδικό υπερθέαμα στους σινεφίλ και συνδρομητές Nova – Wind. Φυσικά, το μεγάλο αφιέρωμα στον «Spider-Man» κλέβει τις εντυπώσεις και από τις 15 Σεπτεμβρίου έως και τις 6 Οκτωβρίου οι σινεφίλ θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν κάθε Πέμπτη στις 22:00 και από μία ταινία με τον ήρωα – αράχνη! Έτσι από τις 15/9 το special tribute της Nova-Wind ξεκινάει με την ταινία «Spider-Man», για να ακολουθήσει στις 22/9 το «Spider-Man 2», στις 29/9 το «Spider Man 3» και στις 6/10 το «The Amazing Spider-Man» & «Spider-Man: No Way Home». Το αποκορύφωμα είναι την Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου (22:00) όταν και θα μεταδοθεί σε πρώτη προβολή στο Novacinema1 η ταινία «Spider-Μan: No Way Home». Με την ταυτότητά του πλέον γνωστή σε όλον τον κόσμο, ο Πίτερ Πάρκερ βλέπει τη ζωή του να αλλάζει δραματικά, κι αναγκάζεται να ζητήσει τη βοήθεια του Δρος Στρέιντζ, ο οποίος προκαλεί χάος. Andrew Garfield, Tom Holland, Benedict Cumberbatch, Tobey Maguire στους πρωταγωνιστικούς ρόλους σε σκηνοθεσία του Jon Watts.

Ακόμη τρία δυνατά φιλμ περιμένουν όλες τις Κυριακές του Σεπτεμβρίου τους συνδρομητές του Novacinema1. Την Κυριακή 4/9 (22:00) θα προβληθεί το «The Electrical Life of Louis Van» βασισμένο σε αληθινή ιστορία. Η ξεχωριστή και αληθινή ιστορία του εκκεντρικού Βρετανού καλλιτέχνη Λούις Γουέιν, του οποίου οι ιδιαίτερες εικόνες βοήθησαν να αλλάξει ο τρόπος που ο κόσμος βλέπει τις γάτες. Με τους Benedict Cumberbatch, Claire Foy, Andrea Riseborough, Nick Cave σε σκηνοθεσία του Will Sharpe. Η συνέχεια την Κυριακή 11/9 (22:00) με την ταινία μυστηρίου – τρόμου «Last Night in Soho» με τους Anya Taylor Joy, Matt Smith, Diana Rigg, Thomasin McKenzie και σκηνοθέτη τον Edgar Wright. Μία 18χρονη έχει την ικανότητα να μπαίνει στη δεκαετία του ’60, όπου συναντά μία πανέμορφη επίδοξη τραγουδίστρια. Σύντομα, όμως, ανακαλύπτει πως πίσω από τη λάμψη κρύβεται ζοφερό σκοτάδι. Και την Κυριακή 18/9 (22:00) είναι η σειρά της παιδικής ταινίας κινουμένων σχεδίων «Sing 2» με τις φωνές των Θέμη Γεωργαντά, Ντορίνας Θεοχαρίδου, Σπύρου Μπιμπίλα, Θάνου Λέκκα.

Για τους φαν των σειρών, έρχονται πέντε συναρπαστικές πρεμιέρες στο Novacinema4! Από την Κυριακή 4/9 και κάθε Κυριακή στις 22:00 θα προβάλλεται η αστυνομική σειρά «The Endgame» με τους Morena Baccarin, Ryan Michelle Bathe, Costa Ronin. Η ιδιοφυΐα του εγκλήματος Elena Federova έρχεται σε σύγκρουση με τον πράκτορα του FBI Val Turner ένα twisty heist θρίλερ που θα κόψει την ανάσα! Από τη Δευτέρα 12/9 και κάθε Δευτέρα στις 22:00 έρχεται το «A French Case» στο πλαίσιο της ζώνης «House of Europe» με τους Guillaume de Tonquédec, Laurence Arné​. 16 Οκτωβρίου 1984: Η συναρπαστική σειρά σασπένς επικεντρώνεται στα γεγονότα γύρω από τον θάνατο του μικρού Gregory. Τα τελευταία 35 χρόνια, αυτή η βαρυσήμαντη ανεπίλυτη έρευνα σηματοδότησε μια καμπή στα MME και το δικαστικό σύστημα στη Γαλλία.​ Την επόμενη ημέρα, Τρίτη 13/9 ξεκινάει και θα προβάλλεται κάθε Τρίτη στις 22:00 η σειρά «Swimming with Sharks» με τους Diane Kruger, Kiernan Shipka​. Η σειρά αποτελεί διασκευή της ψυχολογικής δραματικής ταινίας του 1994 με πρωταγωνιστή τον Κέβιν Σπέισι. Μια νεαρή βοηθός που βρίσκεται στο κέντρο ενός στούντιο γεμάτο με χειραγωγούς, ραδιουργούς και ίντριγκες. Δεν ξέρουν ότι είναι έτοιμη να τους ξεγελάσει όλους.​ Από την Τετάρτη 14/9 και κάθε Τετάρτη στις 22:00 θα προβάλλεται το «Quacks» με τους Rory Kinnear, Rupert Everett, Mathew Baynton​. Η σειρά που συνδυάζει σάτιρα, παράλογη κωμωδία και παραδοσιακό σλάπστικ, με ιστορίες να βασίζονται συχνά στην πραγματική ιστορία μας μεταφέρει στο βικτοριανό Λονδίνο όπου τέσσερις πρωτοπόροι, φίλοι και αντίπαλοι αγωνίζονται για να αφήσουν το σημάδι τους στον κόσμο και να σώσουν ζωές. Από την Παρασκευή 16/9 και κάθε Παρασκευή στις 22:00 θα μεταδίδεται το «The Undeclared War» Simon Pegg, Adrian Lester, Mark Rylance​. Στο θρίλερ με άρωμα μυστικών υπηρεσιών μια ηγετική ομάδα αναλυτών θαμμένη στην καρδιά του GCHQ εργάζεται κρυφά για να αποτρέψει μια ξένη κυβερνοεπίθεση στο εκλογικό σύστημα της χώρας. Παράλληλα, από την Πέμπτη 22/9 ξεκινάει και η 20η σεζόν της αστυνομικής σειράς «NCIS».

Το «Σινεμά του κόσμου», κάθε Τετάρτη στις 22:00, μιλά όλες τις γλώσσες στο Novacinema1 και ταξιδεύει τους συνδρομητές μέσα από εξαιρετικές ταινίες που έχουν κλέψει τις εντυπώσεις κι έχουν βγάλει τις χώρες τους ασπροπρόσωπες! Αυτόν τον μήνα, θα απολαύσουν αγαπημένες ταινίες όπως το «French Exit» (Καναδάς/Ηνωμένο Βασίλειο/Ιρλανδία) στις 7/9 (22:00), το «Promising Young Woman» (Ηνωμένο Βασίλειο) στις 14/9 (22:00), το «Little White Lies 2» (Γαλλία) στις 21/9 (22:00) και το «Benedetta» (Γαλλία) στις 28/9 (22:00) το οποίο έχει δύο υποψηφιότητες στο Φεστιβάλ Καννών και από μία στον «Χρυσό Φοίνικα» καθώς και στο «Queer Palm».

Παράλληλα, οι συνδρομητές Nova – Wind θα απολαμβάνουν κάθε Σάββατο στις 22:10 στο Novacinema2 ταινίες από τη ζώνη «Family Movie Night» και κάθε Κυριακή στις 17:00 στο Novacinema2 ταινίες από τη ζώνη «Classic Sunday», ενώ κάθε Παρασκευή στις 23:00 στο Novacinema3 η ζώνη «Bloody Friday» προσφέρει τρόμο και σασπένς.

Το αγαπημένο κανάλι ψυχαγωγίας και διασκέδασης, το Novalifε υποδέχεται από την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου στις 23:00 το «Τhe Tonight Show Starring Jimmy Fallon» που προβάλλεται για 10η σεζόν στην Αμερική. Ο βραβευμένος με Emmy και βραβεία Grammy κωμικός Jimmy Fallon φέρνει μια ενέργεια υψηλού ρυθμού με το φιλόξενο στυλ συνεντεύξεων, την αγάπη για τη συμμετοχή του κοινού, τις προσωποποιήσεις και τα πρωτότυπα σκετς. Γνωστός για την τεράστια παρουσία του στο διαδίκτυο, ο Fallon φέρνει επίσης πολλά δημοφιλή τμήματα, σκετς διασημοτήτων και μουσικές παρωδίες που έχουν αγαπήσει οι θαυμαστές στο “Late Night”, συμπεριλαμβανομένων των Hashtags, Thank You Notes και Slow Jam the News.

Για τους σινεφίλ, η EON εξασφαλίζει περισσότερες από 350 αποκλειστικές πρεμιέρες ταινιών το χρόνο, μοναδικές σειρές, καθώς και lifestyle εκπομπές, shows και ντοκιμαντέρ. Με τη δυνατότητα θέασης On Demand, οι συνδρομητές Nova-Wind θα μπορούν να απολαύσουν σε ετήσια βάση, 500 τίτλους ταινιών, πάνω από 350 πρεμιέρες σειρών, περισσότερα από 700 επεισόδια σειρών και 500 επεισόδια από τα κανάλια FOX και Fox Life. Παράλληλα, η ΕΟΝ TV εξασφαλίζει εκπαιδευτικό και διασκεδαστικό περιεχόμενο για παιδιά, με περισσότερα από 1.300 επεισόδια το χρόνο και πάνω από 200 παιδικές ταινίες.