Τα κανάλια Novacinema υποδέχονται και αυτό το καλοκαίρι με πλούσιο και ξεχωριστό κινηματογραφικό περιεχόμενο! Οι συνδρομητές θα έχουν την ευκαιρία τον Ιούνιο να απολαύσουν δυνατά blockbusters, νέες συναρπαστικές σειρές και ξεκαρδιστικές κωμωδίες και σπέσιαλ αφιερώματα – όλα διαθέσιμα, στην πλατφόρμα της ΕΟΝ On Demand, όπως και όλο το πρόγραμμα των καναλιών Novacinema, με 7 days Catch-up.

Τέσσερα συγκλονιστικά φιλμ περιμένουν όλες τις Κυριακές του Ιουνίου τους συνδρομητές του Novacinema1. Αρχή με το αστυνομικό θρίλερ «Stillwater» (05/06, 22:00) με τους Matt Damon, Camille Cottin, Abigail Breslin υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Tom McCarthy. Ένας Αμερικανός εργάτης ταξιδεύει από την Οκλαχόμα στη Μασσαλία για να επισκεφθεί και να βοηθήσει την αποξενωμένη κόρη του, η οποία εκτίει ποινή φυλάκισης για έναν φόνο που υποστηρίζει πως δεν έκανε. Η συνέχεια την Κυριακή 12/6 (22:00) με την οικογενειακή φαντασίας «The House with a clock in its Walls» και τους Jack Black, Cate Blanchett, Kyle MacLachlan, Owen Vaccaro σε σκηνοθεσία Eli Roth. Ο μικρός Λούις αναγκάζεται να ζήσει με τον θείο του, σε ένα παράξενο σπίτι με κρυμμένα μυστικά. Γρήγορα, μυείται στον κόσμο της μαγείας και καλείται να αποτρέψει την καταστροφή του κόσμου. Τη σκυτάλη παίρνει η αστυνομική ταινία μυστηρίουc«My Son» (19/06, 22:00) με τους James McAvoy, Claire Foy, Tom Cullen σε σκηνοθεσία του Christian Carion. Στη διάρκεια ενός επαγγελματικού ταξιδιού, ένας άνδρας δέχεται κλήση από την πρώην σύζυγό του, η οποία τον ενημερώνει για την εξαφάνιση του 7χρονου γιου τους. Απελπισμένος, ξεκινά μια αγωνιώδη έρευνα. Και στη συνέχεται έρχεται η απόλυτη περιπέτεια «Venom: Let There Be Carnage» (26/06, 22:00) με τον χαρακτήρα Venom της Marvel Comics, παραγωγής της Columbia Pictures σε συνεργασία με τη Marvel και τους Tom Hardy, Woody Harrelson, Michelle Williams, Naomie Harris στους πρωταγωνιστικούς ρόλους υπό την καθοδήγηση του σκηνοθέτη Andy Serkis. Ο Έντι Μπροκ προσπαθεί να συμβιώσει με τον Venom και να αναστήσει την καριέρα του, και η ευκαιρία παρουσιάζεται με μία συνέντευξη από έναν κατά συρροή δολοφόνο. Ή, τουλάχιστον, έτσι νομίζει.

Επιπλέον, από την Κυριακή 26 Ιουνίου και κάθε Κυριακή στις 04:00 (ξημερώματα Δευτέρας), σε ταυτόχρονη μετάδοση με την Αμερική και κάθε Τρίτη στις 22:00 προβολή Prime Time στο Novacinema4, οι συνδρομητές θα έχουν την δυνατότητα να απολαύσουν το συναρπαστικό 4ο κύκλο της σειράς «Westworld», των κορυφαίων δημιουργών Jonathan Nolan και Lisa Joy με τους Aaron Paul, Thandie Newton, Jeffrey Wright και Ed Harris. Σε ένα σκοτεινό μέλλον στο οποίο η τεχνητή νοημοσύνη παίρνει μορφή, τα ανθρωπόμορφα ανδροειδή του θεματικού πάρκου Westworld πραγματοποιούν κάθε ανθρώπινη επιθυμία, όσο αγνή ή διεφθαρμένη κι αν είναι.

Παράλληλα, θα έχουν την δυνατότητα να ζήσουν από την Πέμπτη 2 Ιουνίου και κάθε Πέμπτη στις 22:00 στο Novacinema4 στιγμές δράσης με την αστυνομική σειρά «The Girl from Plainville» με πρωταγωνιστές τους Elle Fanning, Chloë Sevigny και Colton Ryan. Εμπνευσμένη από πραγματική ιστορία, η σειρά εξερευνά τη σχέση της Μισέλ Κάρτερ και του Κόνραντ Ρόι ΙΙΙ, και τα γεγονότα που οδήγησαν στον θάνατό του και, αργότερα, στην καταδίκη της Μισέλ για ανθρωποκτονία εξ αμελείας.

Το «Σινεμά του κόσμου», μιλά όλες τις γλώσσες στο Novacinema1 και ταξιδεύει τους συνδρομητές μέσα από εξαιρετικές ταινίες που έχουν κλέψει τις εντυπώσεις κι έχουν βγάλει τις χώρες τους ασπροπρόσωπες! Αυτόν τον μήνα, θα απολαύσουν αγαπημένες ταινίες από τη Γαλλία, τη Γερμανία και το Βέλγιο όπως το «The truth» (Γαλλία) στις 1/6 (22:00), το «Transit» (Γερμανία) στις 8/6 (22:00), το «White as snow» (Βέλγιο/Γαλλία) στις 15/6 (22:00), το «Roads» (Γερμανία) στις 22/6 (22:00) και «Raising Colors» (Γαλλία) στις 29/6 (22:00).

Ύστερα από έναν ακόμα δύσκολο χειμώνα, το Novacinema2 είναι εδώ για να σας χαρίσει γερές δόσεις γέλιου με τη ζώνη «Summer Fun»! Από τις 10 Ιουνίου έως τις 31 Αυγούστου, οι συνδρομητές θα συντονιστούν κάθε βράδυ στις 22:00 προκειμένου να γελάσουν με τις πιο διασκεδαστικές κωμωδίες! «The Other Guys» (10/6), «The Hangover II» (13/6), «The Hangover IIΙ» (14/6) «Grown Ups 2» (15/6), «Overboard» (16/6), «Trainwreck» (17/6), «Step Brothers» (20/6), «The Man Who Killed Don Quixote» (21/6), «We’re the Millers» (22/6), «My Spy» (23/6), «This Is 40» (24/6), «Hitch» (27/6), «Jerry Maguire» (28/6), «Βill & Ted Face the Music» (29/6), «Zack and Miri Make a Porno» (30/6) υπόσχονται ξεκαρδιστικές στιγμές.

Την Κυριακή 19 Ιουνίου οι απανταχού μπαμπάδες έχουν την τιμητική τους και το αγαπημένο κανάλι Novalifε δεν θα μπορούσε να λείψει από τη μεγάλη αυτή γιορτή! Μια από τις πιο σημαντικές σχέσεις της ζωής μας αποτυπώνεται στο σελιλόιντ μέσα από την ιδιαίτερη ματιά αξιόλογων σεναριογράφων και σκηνοθετών, προσφέροντάς μας χαρά και συγκίνηση. Το πρόγραμμα του καναλιού εκείνη την ημέρα θα έχει αφιέρωμα στη γιορτή του πατέρα και θα προβάλει από τις 18:30 όλα τα επεισόδια της ελληνικής σειράς «Μπαμπάδες στο Παγκάκι», για να ακολουθήσει στις 21:00 η ταινία «The Father» και στις 22:40 το φιλμ «Together Together».