Novacinema, σημαίνει ο απόλυτος προορισμός για τους σινεφίλ και τους φαν των σειρών, και οι συνδρομητές της Nova έχουν την ευκαιρία να απολαμβάνουν επιλεγμένες σειρές της Ανατολικής Ευρώπης γεμάτες αστυνομική δράση, μυστήριο και πρόσφατη ιστορία που κάνουν τη διαφορά!

«The Devil’s Throat» από την Βουλγαρία, που κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή 6/5 (22:00) αλλά και «The Hunt for Salamander», «Strawberry Moon» από την ίδια χώρα, καθώς οι σειρές «Awake», «Black Sun» από τη Σερβία, όλες παραγωγής της United Group, του κορυφαίου φορέα τηλεπικοινωνιών και media στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και μητρική εταιρεία της Nova & Wind, συνθέτουν στο Novacinema4 ένα άκρως ενδιαφέρον Ανατολικοευρωπαϊκό τηλεοπτικό portfolio. Η σειρά «The Devil’s Throat» ξεκινάει την Παρασκευή 6/5 (22:00) στο Novacinema4 και κάθε Παρασκευή αυτή την ώρα, οι συνδρομητές θα απολαμβάνουν γεύση από Βουλγαρική αστυνομική δράση. Σε μια μικρή πόλη με αιματηρή προϊστορία, φωλιασμένη στη Ροδόπη, το πιο μυστηριώδες βουνό των Βαλκανίων που διατηρεί τον θρύλο του Ορφέα και την ανατριχιαστική σπηλιά του «Λαιμού του Διαβόλου» («The Devil’s Throat»), ο τοπικός αστυνομικός Φίλιππος και η profiler Μία από τη Σόφια έχουν ξεκινήσει έρευνα για μια σειρά από μυστηριώδεις φόνους. Στη σειρά 12 επεισοδίων πρωταγωνιστούν οι Vladimir Karamazov και Teodora Duhovnikova.

Το αστυνομικό δράμα «Awake» αφηγείται την ιστορία της νεαρής, φιλόδοξης ντετέκτιβ Sonja Kljun, η οποία έχει την αποστολή να πάει από το Βελιγράδι στη βόρεια πόλη Subotica για να ερευνήσει μια υποτιθέμενη αυτοκτονία εκεί. Τη σειρά που είναι η πρώτη από τη Σερβία που επιλέχθηκε από το διάσημο διεθνές φεστιβάλ σειρών στις Κάννες κερδίζοντας το βραβείο «Audience Award for Best Series», σκηνοθετούν οι Uros Tomic και Jelena Gavrilovic και πρωταγωνιστούν οι Ivana Vukovic, Stefan Vukić, Dragoljub Ljubičić, Ljiljana Blagojević, Drena Mršić.

Η σειρά «The Hunt for Salamander», από τη Βουλγαρία, έχει αποσπάσει το βραβείο καλύτερης σειράς στα Διεθνή Βραβεία Κινηματογράφου της Ρώμης και του Λος Άντζελες. Ένας ντετέκτιβ και η πρώην σύζυγός του, επίσης ντετέκτιβ, έρχονται κοντά με αφορμή δύο παράξενες υποθέσεις. Η σκηνοθεσία είναι του Dimitar Dimitrov και πρωταγωνιστές οι Martin Radoev, Julian Vergov, Iva Mihalic.

Η σερβική crime σειρά «Black Sun» διαδραματίζεται στο Βασίλειο των Σέρβων, Κροατών και Σλοβένων κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου και ακολουθεί την ιστορία δύο επιθεωρητών του αστυνομικού τμήματος του Βελιγραδίου. Η πρώτη σεζόν διαδραματίζεται την περίοδο λίγο πριν από τη Δικτατορία της 6ης Ιανουαρίου και ακολουθεί απόπειρες του ζευγαριού να εξιχνιάσει μια σειρά από θυσιαστικές δολοφονίες που συγκλονίζουν το Βελιγράδι. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους οι Dragan Bjelogrlić, Andrija Kuzmanović, Marija Bergam υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες εκ των πρωταγωνιστών, Dragan Bjelogrlić.

To «Strawberry Moon» από τη Βουλγαρία με τους Alexander Sano, Radina Borshosh, Assen Blatechki, Dimo Alexiev, ακολουθεί την ιστορία ενός νεαρού πυροσβέστη που, παρά τις δυσκολίες, δεν εγκαταλείπει την επιλογή του επαγγέλματός του.

Όλα τα παραπάνω διαθέσιμα στην πλατφόρμα της ΕΟΝ On Demand, αλλά και όλο το πρόγραμμα των καναλιών Novacinema με 7 days Catch-up.