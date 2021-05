Η πρώτη από τους τέσσερις φιναλίστ, Τάνια Μπρεάζου, ανέβηκε στην σκηνή του YFSF και πραγματικά έκανε μία από τις καλύτερες εμφανίσεις της στον τελικό του σόου.

Η νεαρή τραγουδίστρια επέλεξε να ερμηνεύσει για τον τελικό το My Heart Will Go On της Celine Dion, αφού το είχε υποσχεθεί στην μητέρα της για αυτήν την περίπτωση μιας κι είναι το αγαπημένο της. Η ερμηνεία της ήταν τόσο δυνατή και συνάμα συγκινητική, που καθήλωσε τους κριτές και με την Κατερίνα Παπουτσάκη να μην μπορεί να κρύψει τα δάκρυά της σε όλη την διάρκεια της εμφάνισης.

Στο τέλος η κριτική επιτροπή υποκλίθηκε στο ταλέντο της και στο πόσο καλά μπορεί να χειρίζεται την φωνή της.