Αυτό το καλοκαίρι θα έχει και ελληνική «γεύση» για τους συνδρομητές της Nova οι οποίοι, εκτός από τις μεγάλες πρεμιέρες, τα αφιερώματα και τις νέες σειρές που αποτελούν τα βασικά συστατικά της επιτυχίας του κινηματογραφικού της προγράμματος της Nova, θα έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν και μερικές από τις πιο αγαπημένες ελληνικές σειρές και ταινίες μέσω του νέου pop up καλοκαιρινού καναλιού «Novalifεxtra!

Από τις 7 Ιουνίου έως τις 15 Αυγούστου έρχεται το κανάλι Novalifεxtra το οποίο θα μιλάει αποκλειστικά ελληνικά με αγαπημένες ελληνικές σειρές και ταινίες, όπως το «Κλείσε τα μάτια» του Χριστόφορου Παπακαλιάτη, «Οι μάγισσές της Σμύρνης» με τη Φιλαρέτη Κομνηνού, οι κωμωδίες «Τέλειοι Ξένοι» του Θοδωρή Αθερίδη και «Αιγαίο SOS» του Πιέρρου Ανδρακάκου και πολλά ακόμα.

Σε ότι αφορά τις μεγάλες πρεμιέρες του Ιουνίου έρχονται η μεγάλη πρεμιέρα «Tenet» του Κρίστοφερ Νόλαν με τους Τζον Ντέιβιντ Ουάσινγκτον και Ρόμπερτ Πάτινσον, η ξεκαρδιστική κωμωδία «Κορίτσια κάποιας ηλικίας» με την Νταϊάν Κίτον, η ρομαντική ταινία «After 2: Μετά τη σύγκρουση» με τους Τζόζεφιν Λάνγκφορντ και Χίρο Φάινς Τίφιν, η αστυνομική ταινία μυστηρίου «Αgatha Christie: The ABC Murders» με τους Τζον Μάλκοβιτς και Ίμον Φάρεν, η οικογενειακή ταινία κινουμένων σχεδίων «Scoob!», το θρίλερ δράσης «Οι Μισθοφόροι» με τον Μπρους Γουίλις, τη γαλλική ρομαντική κομεντί «Ένας πιστός άνδρας» με τους Λουί Γκαρέλ, Λετίσια Κάστα και Λίλι-Ρόουζ Ντεπ και πολλές άλλες.

Τον Ιούνιο κάνουν πρεμιέρα και δύο νέες σειρές το συναρπαστικό θρίλερ «The Little Drummer Girl», που κάνει πρεμιέρα την Τετάρτη 16 Ιουνίου και κάθε Τετάρτη στις 22:00 από το Novacinema4HD, με τον βραβευμένο με Χρυσή Σφαίρα και Primetime Emmy Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ, τον δύο φορές υποψήφιο για Όσκαρ Μάικλ Σάνον και την υποψήφια για BAFTA Φλόρενς Πιου. Από τη Δευτέρα 7 Ιουνίου και κάθε Δευτέρα στις 22:00 κάνει πρεμιέρα στη ζώνη «House of Europe» του Novacinema4HD και η αστυνομική σειρά «Van Der Valk» με τον Μαρκ Γουόρεν.

Τέλος, από το πρόγραμμα του Ιουνίου δεν θα μπορούσαν να λείπουν τα μοναδικά αφιερώματα από το Novacinema2HD. Κάθε Πέμπτη του Ιουνίου στις 22:00 η αγωνία θα κορυφώνεται με δύο ταινίες μυστηρίου που θα προβάλλονται back to back στο πλαίσιο του αφιερώματος στην Αγκάθα Κρίστι και τον Άλφρεντ Χίτσκοκ, ανάμεσα τους: «Μάρτυρας κατηγορίας», «Τηλεφωνήστε: Ασφάλεια αμέσου δράσεως», «Agatha Christie: Ordeal by innocence» κ.α. Ακολουθεί το αφιέρωμα στην Γιορτή του Πατέρα την Κυριακή 20 Ιουνίου, όπου οι απανταχού μπαμπάδες έχουν την τιμητική τους μέσω της προβολής μαραθωνίου ταινιών στις οποίες αποτυπώνεται μία από τις σημαντικότερες σχέσεις ζωής, αυτή με τον πατέρα: «Daddy Cool», «Father there is only one», «Made in Italy», «Μπαμπάδες νταντάδες» κ.α. Από τις 25 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου ακολουθεί και το μοναδικό παιδικό αφιέρωμα με απολαυστικές οικογενειακές κωμωδίες, φανταστικές περιπέτειες και υπέροχες μεταγλωττισμένες ταινίες καθημερινά στις 20:00, ανάμεσα τους: «Μάρνι, μια τρελή συμμορία», «Jumanji: Η επόμενη πίστα», «Βρέχει κεφτέδες», «Fluke» κ.α.

To καλύτερο κινηματογραφικό πρόγραμμα είναι μόνο στη Nova!