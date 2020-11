Τα πικρόχολα σχόλια των αγγλικών εφημερίδων για τον θάνατο του Μαραντόνα

Τα σημερινά πρωτοσέλιδα του ανήκουν και πώς θα μπορούσε να ήταν διαφορετικά;

Έχουν περάσει 12.576 μέρες από το «Χέρι του Θεού», κι όμως όλοι αυτό θυμούνται. Εκτός φυσικά από όσους εργάζονται σε αγγλικές εφημερίδες!

Την ώρα που η Αργεντινή έχει κηρύξει τριήμερο εθνικό πένθος για τον χαμό του 60χρονου μύθου, οι εφημερίδες της Ευρώπης τον αποτυπώνουν άλλοτε ήρωα και άλλοτε κακό.

Η L’Équipe τον αποθεώνει, «Ο Θεός είναι νεκρός», αλλά η «Daily Star» θυμάται ακόμα, κάπως πικρόχολα στο πρωτοσέλιδό της, τη στιγμή στον προημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου που πήδηξε πάνω από τον άγγλο τερματοφύλακα Peter Shilton και χρησιμοποίησε την μπουνιά του για να στείλει την μπάλα στα δίκτυα.

