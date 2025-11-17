‘Ενοχλημένος εμφανίστηκε ο γνωστός δημοσιογράφος, Άρης Πορτοσάλτε, από το γεγονός ότι παρέστη ο Πάνος Ρούτσι σε εκδήλωση του Πολυτεχνείου.

Όπως εξήγησε, δεν του φταίει ο πατέρας που έχασε τον γιο του στην τραγωδία των Τεμπών, αλλά όλοι αυτοί που τον εκμεταλλεύονται και τον πήγαν εκεί.

«Ο καθένας μπορεί να πάει σε μια εκδήλωση αλλά θέλω να πω ότι η εκμετάλλευση. Κάποια αριστερά κομμάτια της κοινωνίας ψάχνουν να κρατηθούν από οτιδήποτε. Το να εκμεταλλευτούμε τον πατέρα του αδικοχαμένου παιδιού δεν έχει καμιά σχέση με το Πολυτεχνείο», είπε ο Άρης Πορτοσάλτε.