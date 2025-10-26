Η επικεφαλής του δικαστικού ρεπορτάζ στο MEGA, Ιωάννα Μάνδρου, άνοιξε τα χαρτιά της, μιλώντας με ειλικρίνεια για τη μεγάλη επαγγελματική της αλλαγή μετά από 16 χρόνια παρουσίας στον ΣΚΑΪ, για την πορεία της στη δημοσιογραφία, αλλά και για τα όσα συμβαίνουν στον χώρο των media. Μάλιστα δεν δίστασε να αναφερθεί στους αστυνομικούς που εμφανίζονται σε πάνελ, λέγοντας πως: «Δεν προσφέρουν κάτι στην ενημέρωση».

Μετά από δεκαετίες εμπειρίας, αναφέρθηκε στις δυσκολίες, στις προκλήσεις και στα πρόσωπα που ξεχώρισε, ενώ σχολίασε και τις πρόσφατες εξελίξεις στην τηλεόραση.

Η ίδια αποκάλυψε πως η μεταγραφή της στο MEGA δεν ήταν εύκολη υπόθεση, τονίζοντας:

«Ήταν μία μεταγραφή δύσκολη, μετά από πολλά χρόνια. Μετά από 16 χρόνια δεν είναι εύκολο και οφείλω να ομολογήσω ότι με τον ΣΚΑΪ δεν είχα κανένα παράπονο, αλλά πρέπει να αλλάζουμε κιόλας». Η δημοσιογράφος υπογράμμισε ότι, παρά την άψογη συνεργασία της με τον προηγούμενο σταθμό, αισθάνθηκε την ανάγκη να κάνει ένα νέο βήμα, κάτι που να της δώσει φρέσκια επαγγελματική ενέργεια.

Απαντώντας στο αν, ύστερα από 40 χρόνια πορείας, επιθυμεί να δοκιμάσει κάτι διαφορετικό, εξήγησε:

«Ποτέ δεν ήθελα να κάνω εκπομπή. Μου έχει προταθεί πολλές φορές, θεωρώ ότι είναι μεγάλη ευθύνη, γιατί παίρνεις το βάρος να δημιουργήσεις ένα προϊόν που πρέπει να αρέσει. Αν δεν αρέσει και τα νούμερα δεν είναι καλά, το επαγγελματικό κόστος δεν είναι εύκολο».

Αναφερόμενη στη φύση του επαγγέλματος, τόνισε ότι η δημοσιογραφία απαιτεί τόλμη και αποφασιστικότητα:

«Η δημοσιογραφία δεν είναι μόνο ένα σκληρό επάγγελμα, θέλει και ρίσκο. Σε θέματα που πρέπει να τα μεταδώσω και είναι σοβαρές ειδήσεις, τις οποίες έχω από πηγές, λέω “να το πω;”. Θα το πω. Ποτέ δεν έχω διαψευστεί».

Όσον αφορά τη διαμάχη ανάμεσα στην Ευλαμπία Ρέβη και τον Γιώργο Κουρδή με τον ΣΚΑΪ, σημείωσε:

«Ξέρω προσωπικά τον Γιώργο Κουρδή, ξέρω την επαγγελματικότητά του, τη μεγάλη του επαγγελματική επάρκεια. Θέλω αυτή η διαμάχη να βρει μία λύση θετική και για τις δύο πλευρές».

Η ίδια δεν παρέλειψε να σχολιάσει και το φαινόμενο της συχνής παρουσίας αστυνομικών σε τηλεοπτικά πάνελ, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Βγαίνουν είτε για να πολιτευτούν είτε να εμφανίσουν τον εαυτό τους. Δεν προσφέρουν κάτι στην ενημέρωση».

Σχετικά με την απόφαση του Γιώργου Παπαδάκη να αποχωρήσει από την τηλεόραση, δήλωσε πως τη θεωρεί απολύτως σωστή:

«Νομίζω ήταν σωστή η απόφαση του Γιώργου Παπαδάκη να σταματήσει. Δεν χρειάζεται κανείς να σέρνεται για να αφήσει τη δουλειά. Πρέπει να αποφασίζει κανείς με ψηλά το κεφάλι να φεύγει όταν πρέπει να φύγει».

Αναφερόμενη στο νέο τηλεοπτικό παιχνίδι «Η Ελλάδα Ψηφίζει», σχολίασε με χιούμορ και εκτίμηση το δίδυμο των Γιάννη Κούτρα και Δημήτρη Ντσούνου, λέγοντας:

«Δεν είναι κούκλοι, αλλά επειδή είναι έξυπνοι, με ταλέντο και έμπνευση, επιτυγχάνουν αυτά τα αποτελέσματα».

Τέλος, μιλώντας για την υπόθεση που αφορά τον Γιώργο Μαζωνάκη, εξέφρασε τον έντονο προβληματισμό της:

«Προσωπικά ως άνθρωπο με ενόχλησε αφάνταστα. Αν υπάρχουν οικογενειακές κόντρες δεν θέλω να κρίνω αυτά, αλλά η κάλυψη του θέματος έπρεπε να γίνει με μεγαλύτερη ευαισθησία και κοινωνική ενσυναίσθηση».