Ο 1ος Κύκλος του «Grand Hotel» μονοπώλησε τα βράδια εκατομμυρίων τηλεθεατών και κατέκτησε την κορυφή της τηλεθέασης.

Ο 2ος Κύκλος ξεκινά τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου στις 21:00 και οι εξελίξεις θα είναι καθηλωτικές.

Το «Grand Hotel» θα μετατραπεί σε πεδίο μάχης, αλλά και σε «μήλον της Έριδος».

Ισχυροί παίκτες διασταυρώνουν τα ξίφη τους και νέοι χαρακτήρες με τρομερά μυστικά κάνουν την εμφάνισή τους.

Αγαπημένοι ήρωες του πολυτελούς ξενοδοχείου φανερώνουν τη σκοτεινή πλευρά του εαυτού τους.

Φέτος, στο «Grand Hotel», τίποτα δεν είναι πια το ίδιο.

15 ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΟ «GRAND HOTEL»

1)Ο δολοφόνος του Πέτρου είναι κάποιος που κανείς δεν περιμένει …

2)Μία έκρηξη στο ξενοδοχείο αλλάζει όλα τα δεδομένα… Το Grand Hotel βρίσκεται στο χείλος της καταστροφής.

3)Η Κυβέλη θα κάνει τα πάντα για να απαλλάξει την Αλίκη από τον Ρήγα. Αλλά θα το πληρώσει…

4)Η Αλίκη θα μάθει ότι ο Ρήγας στο παρελθόν είχε κάνει και άλλον γάμο. Αυτή η πληροφορία θα είναι η μόνη διέξοδος για να απαλλαγεί από εκείνον, αλλά και ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τη ζωή της. Ο Άρης θα γίνει φύλακας-άγγελός της…

5)Ο Ιορδάνης θα ερωτευτεί και θα παντρευτεί μία γυναίκα που μπορεί να τον σώσει, αλλά και να τον οδηγήσει στην τρέλα.

6)Ο Άρης είναι αποφασισμένος να αποδείξει την ενοχή του Ρήγα στη σφαγή των προσφύγων και χρησιμοποιεί κάθε μέσο γι’ αυτό…

7)Ο Ρήγας αποφασίζει να πουλήσει το Grand Hotel, γεγονός που θα οδηγήσει την Κυβέλη σε ακραίες πράξεις.

8)Στο ξενοδοχείο έρχεται νέος μαιτρ, ο Διονύσης, ένας γοητευτικός άνδρας με ένα καλά κρυμμένο μυστικό εναντίον του Ρήγα.

9)Ο Νικόλας βρίσκεται κατηγορούμενος για τον βίαιο «θάνατο» της Ελένης και η Αγγέλα θα ξεπεράσει τα όριά της για να τον σώσει…

10)Ο Χαραλάμπης αποφυλακίζεται, αλλά είναι εγκλωβισμένος σε μια επικίνδυνη συνεργασία με τον Χατζημήτρο.

11)Ο κρυφός στόχος του Χατζημήτρου θα έχει ανυπολόγιστες συνέπειες για όλους και η σύγκρουσή του με τον Χαραλάμπη θα είναι μονόδρομος.

12)Ο Βλάσσης συνεργάζεται με τον Χαραλάμπη και επηρεάζεται σιγά-σιγά από αυτόν και την στάση ζωής του. Κάπου εκεί… θα ερωτευτεί και θα κληθεί να αποδείξει στον εαυτό του, αλλά και στους άλλους, ότι μπορεί να αλλάξει…

13)Η μοίρα τιμωρεί με τον χειρότερο τρόπο τη Σοφία και μαζί με εκείνη τιμωρείται και ο Αλέξανδρος.

14)Ο Αλέξανδρος θα φτάσει στα άκρα για να σώσει την οικογένειά του.

15)Η Φρίντα, φίλη της Αλίκης, έρχεται από το Παρίσι και θα καταλάβει ότι τίποτα δεν είναι εύκολο όταν εμπλέκονται συναισθήματα…