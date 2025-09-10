Ένας νευρωτικός απατεώνας συνελήφθη τη Δευτέρα στη Φλόριντα, ακριβώς τη στιγμή που έδινε μια ακόμα ψεύτικη συνέντευξη για δουλειά ως νοσηλευτής. Επί εβδομάδες, οι Αρχές παρακολουθούσαν τις κινήσεις του, καθώς είχε στήσει ένα περίπλοκο σχέδιο παρουσιαζόμενος ως νοσηλευτής με κλεμμένα διαπιστευτήρια του συγκατοίκου του, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.

Ο 55χρονος Joseph Thomas Kinney οδηγήθηκε στη δικαιοσύνη από το Γραφείο του Σερίφη της κομητείας Volusia, ύστερα από καταγγελία υπεύθυνου προσλήψεων σε κλινική της περιοχής. Ο υπεύθυνος είχε παρατηρήσει ότι ο υποψήφιος παρουσίαζε ύποπτα έγγραφα και τελικά ενημέρωσε τις Αρχές. Ο Kinney, αν και είχε στο παρελθόν άδειες άσκησης νοσηλευτικού επαγγέλματος σε Αλαμπάμα, Καλιφόρνια και Φλόριντα, τις είχε χάσει το 2022 λόγω σοβαρών παραβάσεων: υπεξαίρεση φαρμάκων από τον χώρο εργασίας του, οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών, παραπλανητικές δηλώσεις και αντιεπαγγελματική συμπεριφορά.

Δεν ήταν η πρώτη φορά που δοκίμαζε να ξεγελάσει εργοδότες. Τον Οκτώβριο του 2024 είχε εμφανιστεί στο Indigo Manor Nursing and Rehabilitation στο Daytona Beach, όπου η νευρικότητά του και τα αλλοιωμένα στοιχεία ταυτότητας προκάλεσαν την καχυποψία του διευθυντή. Όταν οι Αρχές έμαθαν ότι σχεδίαζε και νέα αίτηση για τη θέση νοσηλευτή στο DeLand, έστησαν επιχείρηση: ντετέκτιβ παρουσιάστηκαν ως οι άνθρωποι που θα έπαιρναν τη συνέντευξη και περίμεναν την άφιξή του.

Συνελήφθη την ώρα της συνέντευξης

Η σύλληψη έγινε την ώρα που έφτασε για τη συνέντευξη για την υποτιθέμενη νέα δουλειά χωρίς επεισόδια, όμως ο Kinney έδειχνε χαμένος ρωτώντας ξανά και ξανά «Τι έκανα;», καθώς πέντε αστυνομικοί τον περικύκλωναν. Η έρευνα αποκάλυψε πως είχε κάνει 10 έως 15 αιτήσεις εργασίας σε κλινικές σε όλη την κεντρική Φλόριντα με τα ίδια κλεμμένα έγγραφα. Σε δύο περιπτώσεις μάλιστα είχε καταφέρει να προσληφθεί προσωρινά στις κομητείες Seminole και Orange, αλλά δεν κράτησε τις θέσεις για πάνω από μία εβδομάδα. Παραμένει ασαφές αν απολύθηκε ή αν εγκατέλειψε ο ίδιος τη δουλειά, πιθανόν φοβούμενος ότι θα αποκαλυφθεί.

Το παρελθόν του δείχνει έναν άνθρωπο που επαναλάμβανε διαρκώς επικίνδυνες παραβάσεις. Εκτός από τις ποινικές διώξεις, το όνομά του είχε ήδη στιγματιστεί από αλλεπάλληλες πειθαρχικές ποινές στον χώρο της υγείας. Τώρα βρίσκεται αντιμέτωπος με δύο κατηγορίες για άσκηση ιατρονοσηλευτικού έργου χωρίς άδεια και κρατείται στη φυλακή της κομητείας Volusia με εγγύηση 20.000 δολαρίων.

Η υπόθεση φέρνει στον νου ένα άλλο σοκαριστικό περιστατικό που συνέβη μόλις τον περασμένο Αύγουστο: μια γυναίκα, σε κοντινή κομητεία, εργαζόταν με πλαστή άδεια νοσηλευτικής για δύο ολόκληρα χρόνια. Στο διάστημα αυτό περιέθαλψε περισσότερους από 4.000 ασθενείς πριν αποκαλυφθεί η απάτη, όταν ήρθε η στιγμή να εξεταστεί για προαγωγή. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την περίπτωση Kinney, υπογραμμίζει τα σοβαρά κενά στο σύστημα προσλήψεων και ελέγχου στις υγειονομικές δομές της Φλόριντα, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα.