Ένας αέρας ανησυχίας πνέει πάνω από τους άλλοτε γεμάτους με τουρίστες δρόμους της Ισπανίας. Ο επιχειρηματικός κόσμος στη Μαγιόρκα και σε άλλες τουριστικές περιοχές βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού, καθώς εκφράζει ανοιχτά την ανησυχία του για την πρωτοφανή μείωση των επισκεπτών και των εσόδων.

Η κάποτε ζωντανή εικόνα του καλοκαιριού έχει αντικατασταθεί σε πολλές περιπτώσεις από άδεια εστιατόρια, κλειστά μπαρ και ένα κλίμα αβεβαιότητας που απειλεί την οικονομία τουριστικών κολοσσών.

Τα τελευταία δύο χρόνια, ένα μπαράζ διαδηλώσεων κατά του τουρισμού έχει ξεσπάσει σε ολόκληρη την ισπανική επικράτεια. Οι πολίτες, έχοντας φτάσει στα όριά τους από την κρίση στέγασης και τις αυξήσεις τιμών, ύψωσαν πλακάτ με συνθήματα όπως «ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ», ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις, η ένταση κλιμακώθηκε ακόμα και με χρήση νεροπίστολων.

Ως αντίδραση σε αυτή την εχθρική ατμόσφαιρα, πολλοί Βρετανοί, Γερμανοί και Αμερικάνοι τουρίστες αποφάσισαν να μποϊκοτάρουν τη μεσογειακή χώρα, δηλώνοντας ότι δεν πρόκειται να επισκεφθούν προορισμούς όπου «δεν είναι ευπρόσδεκτοι».

Η ρητορική αυτή, όπως δήλωσε ο Rafel Roig, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επιχειρήσεων Μεταφορών, «διώχνει τους επισκέπτες». Το κλίμα αυτό επηρεάζει και τις διεθνείς αγορές. Ενώ πέρυσι, η Ισπανία υποδέχθηκε 4,2 εκατομμύρια Αμερικανούς επισκέπτες, φέτος οι Αμερικανοί φαίνεται να αποφεύγουν τις Βαλεαρίδες νήσους, προς μεγάλη απογοήτευση των πεντάστερων ξενοδοχείων και των πολυτελών καταστημάτων.

Το αποτέλεσμα των διαμαρτυριών είναι ορατό στα βίντεο που αναρτώνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το Μπενιντόρμ, που συνήθιζε να σφύζει από ζωή, κάποιες μέρες μοιάζει με πόλη – φάντασμα. Οι παραλίες ήταν έρημες, τα πεζοδρόμια άδεια και πολλά μπαρ και εστιατόρια αναφέραν «ελάχιστη δραστηριότητα» σε ένα ασυνήθιστα ήσυχο καλοκαίρι.

Η Lesley Johnson, μια 66χρονη Βρετανίδα που ζει στη Μαγιόρκα για πάνω από τρεις δεκαετίες, περιγράφει μια ανάλογη εικόνα. Δηλώνει στη MailOnline ότι τα μπαρ και οι παμπ που άλλοτε ήταν γεμάτα από κόσμο, είναι σήμερα «εντελώς νεκρά». Μπροστά σε αυτή την πτώση του τζίρου, οι τοπικές επιχειρήσεις ζητούν βοήθεια. Η Ομοσπονδία Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων της Μαγιόρκα τοποθέτησε είκοσι πινακίδες στο νησί, γραμμένες στα αγγλικά και τα γερμανικά, τονίζοντας τη σημασία του τουρισμού για την τοπική οικονομία.

Αν και πολλοί κάτοικοι επιθυμούν τη μείωση του τουρισμού, θεωρώντας τον υπεύθυνο για τα προβλήματα της περιοχής, ο διχασμός είναι πλέον ορατός. Η Ισπανία βρίσκεται αντιμέτωπη με μία δύσκολη εξίσωση: Πώς θα ισορροπήσει ανάμεσα στην ποιότητα ζωής των κατοίκων της και την οικονομική επιβίωση των επιχειρήσεων που εξαρτώνται από τον τουρισμό;