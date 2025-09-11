Κατέρρευσε μεγάλο κομμάτι από την οροφή στο κτίριο του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Σύμφωνα με το epiruspost.gr, το γεγονός σημειώθηκε πριν από μία βδομάδα περίπου ωστόσο δεν έγινε άμεσα γνωστό.

Η φοιτητική παράταξη «Σοσιαλιστική Σπουδαστική Πάλη» είναι αυτή που το δημοσιοποιεί με το φωτογραφικό ντοκουμέντο από την κατάρρευση, τονίζοντας ότι από τύχη δεν υπήρξαν θύματα καθώς ήδη η εξεταστική έχει ξεκινήσει και καθημερινά κυκλοφορούν φοιτητές αλλά και εργαζόμενοι στους χώρους του Πανεπιστημίου.

Το περιστατικό αναδεικνύει τη χρόνια υποχρηματοδότηση και τη διάλυση των υποδομών του δημόσιου πανεπιστημίου. Οι φοιτητές επισημαίνουν ότι η συντήρηση των κτιρίων αντιμετωπίζεται ως «κόστος πολυτελείας», ενώ οι διοικήσεις δίνουν προτεραιότητα σε ιδιωτικά μεταπτυχιακά προγράμματα και συνεργασίες με εργολάβους.

Φωτογραφία από την κατάρρευση: