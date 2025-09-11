Το γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο από την Τουρκία και δείχνει μια γάτα που παλεύει για να ανέβει τις κυλιόμενες σκάλες.

Το βίντεο προέρχεται από το αεροδρόμιο Sabiha Gökçen και δείχνει το τετράποδο να κοιτάει τις κυλιόμενες για να ανέβει πάνω, μόνο που βρίσκεται από την αντίθετη μεριά.

Με ένα γρήγορο σάλτο, φτάνει σχεδόν μέχρι την κορυφή και σταματάει, περιμένοντας να την ανεβάσουν οι σκάλες… μόνο που κατεβαίνουν.

Η γάτα σαστίζει και απορεί τι έκανε λάθος, με έναν άνθρωπο που περνούσε από το σημείο, να σταματά, να τη σηκώνει και να τη βάζει από τη σωστή μεριά στις κυλιόμενες, οι οποίες ανέβασαν τη γάτα πάνω.

Δείτε το βίντεο: