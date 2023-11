Η Disney, για την 100η της επέτειο, λάνσαρε σήμερα τη νέα καμπάνια των Χριστουγέννων, με τίτλο «Ας βγουν αληθινές όλες οι ΕΥΧΕΣ σας», η οποία εστιάζει στη δύναμη των ευχών. Η καμπάνια περιλαμβάνει την πρώτη εορταστική live-action διαφήμιση, με τίτλο «Μία Disney ΕΥΧΗ για τις Γιορτές», η οποία αντλεί έμπνευση από την πολυαναμενόμενη ταινία των Walt Disney Animation Studios, «Ευχή», που σύντομα θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους σε περισσότερες από 50 χώρες.

Η διαφήμιση είναι σκηνοθετημένη από τον βραβευμένο με Grammy Νιγηριανό/Βρετανό σκηνοθέτη, Meji Alabi και γυρίστηκε εξ ολοκλήρου στη Νότια Αφρική, με σκηνές που αντιπροσωπεύουν έξι γεωγραφικές τοποθεσίες και γλώσσες. Αφηγείται τις ιστορίες οικογενειών και φίλων από όλο τον κόσμο, οι οποίες ενώνονται από μια παγκόσμια ευχή να είναι μαζί με τους αγαπημένους τους κατά τη διάρκεια των γιορτών, μέσα από μια σειρά εορταστικών παραδόσεων.

Ο σκηνοθέτης Meji Alabi δήλωσε: «Νιώθω τυχερός που συνεργάστηκα με μια τόσο ξεχωριστή ομάδα ανθρώπων για τη φετινή χριστουγεννιάτικη καμπάνια της Disney. Υπήρχαν πολλές ιδιαίτερες στιγμές για εμένα κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, αλλά νομίζω ότι η πιο αξιομνημόνευτη ήταν η στιγμή που είδα την παιδική χορωδία της Νότιας Αφρικής να τραγουδά. Ήταν πραγματικά μαγευτική!»

Στη διαφήμιση ακούγεται το τραγούδι «A Dream Is A Wish Your Heart Makes», από την ταινία «Σταχτοπούτα», σε νέα διασκευή ώστε πολλοί ερμηνευτές να ενωθούν ως μία φωνή. Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός και τραγουδίστρια Ariana DeBose, αποδίδει τους εναρκτήριους στίχους στην αγγλική εκδοχή του τραγουδιού, ενώ οι ηθοποιοί που υποδύονται την Asha πρωταγωνίστρια της ταινίας «ΕΥΧΗ», τους τραγουδούν σε περισσότερες από δεκαεπτά γλώσσες. Η διαφήμιση είναι μια παραγωγή της Ridley Scott Associates στις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Νότια Αφρική και δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την ομάδα Yellow Shoes από το τμήμα Disney Parks Experiences and Products.

Ο Joss Hastings, VP Global Marketing, Disney Consumer Products, Games & Publishing, δήλωσε: «Οι παραδόσεις των Χριστουγέννων μπορεί να είναι φαινομενικά διαφορετικές ανά τον κόσμο, ωστόσο με οποιονδήποτε τρόπο και οπουδήποτε μπορεί να γιορτάζουμε, όλοι μοιραζόμαστε την ίδια ευχή: να είμαστε με εκείνους που αγαπάμε, αυτή την ξεχωριστή περίοδο του χρόνου. Εμπνευσμένη από τη νέα ταινία «ΕΥΧΗ» των Walt Disney Animation Studios, η διαφήμιση ενώνει φωνές από όλο τον κόσμο σε μία παγκόσμια χορωδία για να αποδώσει το εμβληματικό «A Dream Is a Wish Your Heart Makes». Ελπίζουμε οι fans να απολαύσουν τη νέα διασκευή του κλασικού τραγουδιού της Disney, καθώς γιορτάζουμε τα 100 χρόνια αφήγησης και τον αναπόσπαστο ρόλο που έπαιξε η μουσική σε αυτή.»

Κατά τον εορτασμό των 100 χρόνων Disney, η Disney συνέχισε τη μακροχρόνια συνεργασία της με το Make-A-Wish®. Για περισσότερο από 40 χρόνια, η Disney και ο φιλανθρωπικός μη-κερδοσκοπικός οργανισμός Make-A-Wish, συνεργάζονται για να φέρουν χαρά σε παιδιά με σοβαρές ασθένειες και τις οικογένειές τους, σε όλο τον κόσμο. Η φετινή υποστήριξη ολοκληρώνεται με τη νέα καμπάνια της Disney. Για να γιορτάσουμε την κυκλοφορία της νέας ταινίας, «ΕΥΧΗ» και το λανσάρισμα της συλλογής «shopDisney Wish», η Disney έχει δωρίσει 300.000 δολάρια στο Make-A-Wish® International και τις θυγατρικές του, για να βοηθήσει να πραγματοποιηθούν περισσότερες ευχές που αλλάζουν τη ζωή των παιδιών που ζουν με σοβαρές ασθένειες σε όλο τον κόσμο. Επιπλέον, η Mattel δωρίζει ένα μερίδιο των εσόδων* από κάθε παιχνίδι «Disney’s Wish star Reveals Mini Doll Surprise» στο Make-A-Wish®.

Ο Luciano Manzo, President & CEO of Make-A-Wish® International, δήλωσε: «Φέτος είναι μια ξεχωριστή χρονιά για τη Disney και τη μακροχρόνια συνεργασία μας μαζί τους. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που η Disney επέλεξε για άλλη μια φορά να γιορτάσει τα Χριστούγεννα βοηθώντας να πραγματοποιηθούν ευχές παιδιών που ζουν με σοβαρές ασθένειες.»

Πάνω από 300 και brands και συνεργάτες λιανικής πώλησης παγκοσμίως υποστηρίζουν την καμπάνια των Χριστουγέννων 2023 της Disney, φέρνοντας στη ζωή ιστορίες και χαρακτήρες, μέσα από πρωτοποριακά προϊόντα σε πολλαπλές κατηγορίες, όπως παιχνίδια και ρούχα, κοσμήματα, προϊόντα τεχνολογίας. Μεταξύ άλλων συμπεριλαμβάνονται οι Η&Μ, Public, Μουστάκας, Skroutz και Jumbo στην Ελλάδα.