Η Δήμητρα Αλεξανδράκη έχει ήδη φύγει για τον Άγιο Δομίνικο καθώς συμμετέχει στο νέο ριάλιτι του ΣΚΑΪ «I’m a celebrity get me out of here» το οποίο θα κάνει πρεμιέρα στις 11/10. Πριν φύγει όμως, ντύθηκε νύφη και συνόδευσε την Διονυσία Κουκίου στο Gala του My Style Rocks.

Το μοντέλο, το μεσημέρι της Τετάρτης (04/10) εμφανίστηκε στο Gala του My Style Rocks και εκτός από την εντυπωσιακή της εμφάνιση που απέσπασε θετικές κριτικές, ξάφνιασε με την συγγνώμη που ζήτησε από τον Στέλιο Κουδουνάρη.

Σημειώνεται ότι η Δήμητρα Αλεξανδράκη συμμετείχε σε προηγούμενο κύκλο του ριάλιτι μόδας.

«Κύριε Κουδουνάρη θέλω να σας ζητήσω συγνώμη για την τότε απρεπή και καθόλου κομψή συμπεριφορά μου, σηκώνω λευκό σημαιάκι. Χαίρομαι πολύ που σας βλέπω», είπε χαρακτηριστικά η Δήμητρα Αλεξανδράκη στον Στέλιο Κουδουνάρη.

«Αν ήμουν Διονυσία δεν θα σε έπαιρνα γιατί έκλεψες την παράσταση πανηγυρικά. Τη φέρνεις να σε πάει έτσι στον γαμπρό σούπερ stylish και εσύ με ένα απλό νυφικό;», απάντησε ο σχεδιαστής μόδας.