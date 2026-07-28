Ένα βίντεο με τον Αχιλλέα-Ανδρέα να χορεύει πάνω στο κατάστρωμα ενός σκάφους αποκαλύπτει τις στιγμές που περνάνε ο Παύλος Ντε Γκρες και η οικογένειά του στην Ελλάδα, συνεχίζοντας τη σταθερή οικογενειακή παράδοση για καλοκαιρινές εξορμήσεις στα ελληνικά νησιά.

Η παρουσία της οικογένειας στη χώρα μας έγινε γνωστή αρχικά από την Αντίπαρο, όπου πραγματοποιήθηκε το πάρτι για τα γενέθλια της Μαρίας-Ολυμπίας. Η γιορτή συγκέντρωσε στενούς φίλους και μέλη της οικογένειας, ενώ αμέσως μετά οι μετακινήσεις συνεχίστηκαν εν πλω, με φόντο το αιγαιοπελαγίτικο τοπίο.

Οι αναρτήσεις εν πλω

Στο φωτογραφικό υλικό που είδε το φως της δημοσιότητας μέσω των social media, τα παιδιά της οικογένειας καταγράφονται σε στιγμές χαλάρωσης πάνω στο σκάφος κατά τη διάρκεια της δύσης του ηλίου, με καλοκαιρινό look και ανεβασμένη διάθεση.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που συμμετέχουν στις θαλάσσιες περιηγήσεις είναι και το γνωστό μοντέλο από τη Βρετανία, Jean Campbell (Lady Jean Campbell). Η νεαρή αριστοκράτισσα είναι κόρη του Κόμη Cawdor, Colin Campbell, και της πρώην συντάκτριας της βρετανικής Vogue, Lady Isabella Stanhope, και διατηρεί φιλικές σχέσεις με την οικογένεια, ακολουθώντας τους στις καλοκαιρινές τους διαδρομές.

Η οικογένεια, το συγκινητικό μήνυμα και το σπίτι στην Αθήνα

Με αφορμή την ημέρα των γενεθλίων της κόρης του, ο Παύλος Ντε Γκρες προχώρησε σε σχετική ανάρτηση, δημοσιεύοντας φωτογραφικό υλικό όπου ποζάρει χαμογελαστός δίπλα στη σύζυγό του, Μαρί Σαντάλ, συνοδεύοντας τις εικόνες με ένα ιδιαίτερα συγκινητικό μήνυμα αφιερωμένο στη Μαρία-Ολυμπία.

Το ζευγάρι, που συμπληρώνει 31 χρόνια έγγαμου βίου, έχει δημιουργήσει μια μεγάλη οικογένεια αποκτώντας πέντε παιδιά: τη Μαρία-Ολυμπία, τον Κωνσταντίνο-Αλέξιο, τον Αχιλλέα-Ανδρέα, τον Οδυσσέα-Κίμωνα και τον Αριστείδη-Σταύρο.

Αν και μέχρι πρότινος οι επισκέψεις τους στην Ελλάδα περιορίζονταν κυρίως τους θερινούς μήνες για τις καλοκαιρινές τους διακοπές, τα τελευταία χρόνια ο Παύλος Ντε Γκρες και η Μαρί Σαντάλ περνούν ακόμα περισσότερο χρόνο στη χώρα μας.

Η συγκεκριμένη αλλαγή συνδέεται και με την απόκτηση της κατοικίας τους στην οδό Ηρώδου Αττικού, η οποία αποτελεί πλέον τη βασική τους έδρα κατά τη διάρκεια των παραμονών τους στην Αθήνα.