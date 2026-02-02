Για ακόμα μία χρονιά, τα βραβεία Grammy, που θεωρούνται ο κορυφαίος θεσμός της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας, φιλοξενήθηκαν στο Crypto.com Arena του Λος Άντζελες, συγκεντρώνοντας τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας σε μια βραδιά γεμάτη λάμψη, έντονες στιγμές και πολιτικά μηνύματα. Ο οικοδεσπότης της τελετής ήταν ο Τρέβορ Νόα, ο οποίος ανέλαβε για έκτη φορά τον ρόλο του παρουσιαστή, δίνοντας τον γνώριμο ρυθμό και το χιούμορ του σε μια διοργάνωση με υψηλό συμβολισμό και παγκόσμια απήχηση.
Το Newsbeast βρέθηκε εκεί και κατέγραψε από κοντά τον παλμό της λαμπερής διοργάνωσης, από τις αφίξεις και τις κινήσεις στα παρασκήνια μέχρι τις μεγάλες ανακοινώσεις της βραδιάς. Ο Κέντρικ Λαμάρ αναδείχτηκε στον απόλυτο πρωταγωνιστή της μουσικης βραδιάς, κατακτώντας τον τίτλο του ράπερ με τις περισσότερες διακρίσεις στην ιστορία του θεσμού, σε μια βραδιά που επιβεβαίωσε γιατί τα Grammy παραμένουν ο καθρέφτης της μουσικής επικαιρότητας και των μεγάλων τάσεων.
Οι backstage φωτογραφίες και τα βίντεο του Newsbeast μεταφέρουν τον παλμό των βραβείων Grammy όπως τον ζήσαμε από κοντά, πίσω από τη σκηνή και μακριά από τα φώτα της μετάδοσης. Στιγμές λίγο πριν από τις εμφανίσεις, εικόνες από τα παρασκήνια και το κλίμα μετά τις απονομές συνθέτουν ένα υλικό που συμπληρώνει το επίσημο θέαμα της τελετής και δείχνει πώς η μουσική βιομηχανία ζει τη μεγάλη της γιορτή πίσω από τα φώτα.
Ανάμεσα στους καλεσμένους της βραδιάς ήταν και ο Κερκ Φράνκλιν, ο οποίος είχε βραβευτεί λίγες ημέρες νωρίτερα, την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της «εβδομάδας των Γκράμι». Εκεί, στη διοργάνωση «Recording Academy Honors» του Black Music Collective στο Fairmont Century Plaza στο Λος Άντζελες, τιμήθηκε με το βραβείο «Black Music Icon» για τη μακρά και καθοριστική συμβολή του στη σύγχρονη γκόσπελ μουσική και τη συνολική επιρροή του στη μουσική βιομηχανία. Στα παρασκήνια των βραβείων Grammy, η κάμερα του Newsbeast τον κατέγραψε σε μια αυθόρμητη στιγμή, να φωνάζει ενθουσιασμένος, μεταφέροντας τον παλμό της βραδιάς μακριά από τα φώτα της σκηνής.
Η λίστα με τους νικητές
Άλμπουμ της χρονιάς
Bad Bunny: DTMF
Billie Eilish: Wildflower
Chappell Roan: The Subway
Doechii: Anxiety
Kendrick Lamar & SZA: Luther – ΝΙΚΗΤΗΣ
Lady Gaga: Abracadabra
Rosé & Bruno Mars: Apt.
Sabrina Carpenter: Manchild
Τραγούδι της χρονιάς
Bad Bunny: DTMF
Billie Eilish: Wildflower – ΝΙΚΗΤΡΙΑ
Doechii: Anxiety
Huntr/x: “Golden”
Kendrick Lamar & SZA: Luther
Lady Gaga: Abracadabra
Rosé & Bruno Mars APT
Sabrina Carpenter: Manchild
Καλύτερο ποπ φωνητικό άλμπουμ
Justin Bieber – Swag
Sabrina Carpenter – Man’s Best Friend
Miley Cyrus – Something Beautiful
Lady Gaga – Mayhem – ΝΙΚΗΤΡΙΑ
Teddy Swims – I’ve Tried Everything But Therapy (Part 2)
Καλύτερο σύγχρονο κάντρι άλμπουμ
Kelsea Ballerini – Patterns
Tyler Childers – Snipe Hunter
Eric Church – Evangeline vs the Machine
Jelly Roll – Beautifully Broken – ΝΙΚΗΤΗΣ
Miranda Lambert – Postcards from Texas
Καλύτερο άλμπουμ Música Urbana
Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos – ΝΙΚΗΤΗΣ
Feid – Ferxxo Vol X: Sagrado
J Balvin – Mixteip
Nicki Nicole – Naiki
Trueno – EUB Deluxe
Yandel – Sinfónico (En Vivo)
Καλύτερος νέος καλλιτέχνης
Olivia Dean – ΝΙΚΗΤΡΙΑ
Katseye
The Marias
Addison Rae
Sombr
Leon Thomas
Alex Warren
Lola Young
Καλύτερη σόλο ποπ ερμηνεία
Chappell Roan: The Subway
Justin Bieber: Daisies
Lady Gaga: Disease
Lola Young: Messy – ΝΙΚΗΤΡΙΑ
Sabrina Carpenter: Manchild
Καλύτερο ραπ άλμπουμ
Clipse – Let God Sort Em Out
Glorilla – Glorious
JID – God Does Like Ugly
Kendrick Lamar – GNX – ΝΙΚΗΤΗΣ
Tyler, the Creator – Chromakopia
Καλύτερη dance-pop ηχογράφηση
Selena Gomez & Benny Blanco – Bluest Flame
Lady Gaga – Abracadabra – ΝΙΚΗΤΡΙΑ
Zara Larsson – Midnight Sun
Tate McRae – Just Keep Watching
PinkPantheress – Illegal
Καλύτερη ραπ ερμηνεία
Cardi B – Outside
Clipse – Chains & Whips (ft Kendrick Lamar & Pharrell Williams) – ΝΙΚΗΤΗΣ
Doechii – Anxiety
Kendrick Lamar – TV Off (ft Lefty Gunplay)
Tyler, the Creator – Darling, I (ft Teezo Touchdown)
Καλύτερη σόλο country ερμηνεία
Tyler Childers – Nose on the Grindstone
Shaboozey – Good News
Chris Stapleton – Bad As I Used to Be – ΝΙΚΗΤΗΣ
Zach Top – I Never Lie
Lainey Wilson – Somewhere Over Laredo
Καλύτερο ραπ τραγούδι
Doechii – Anxiety
Clipse, Pusha T & Malice ft John Legend & Voices of Fire – The Birds Don’t Sing
Tyler, the Creator ft GloRilla, Sexyy Red & Lil Wayne – Sticky
GloRilla – TGIF
Kendrick Lamar ft Lefty Gunplay – TV Off – ΝΙΚΗΤΗΣ
Καλύτερη ποπ ερμηνεία ντουέτου/συγκροτήματος
Cynthia Erivo & Ariana Grande – Defying Gravity – ΝΙΚΗΤΡΙΕΣ
Huntr/x – Golden
Katseye – Gabriela
Rosé & Bruno Mars – APT.
SZA Featuring Kendrick Lamar – 30 for 30
Καλύτερο R&B άλμπουμ
Givēon – Beloved
Coco Jones – Why Not More?
Ledisi – The Crown
Teyana Taylor – Escape Room
Leon Thomas – Mutt – ΝΙΚΗΤΗΣ
Καλύτερο rock άλμπουμ
Deftones – Private Music
Haim – I Quit
Linkin Park – From Zero
Turnstile – Never Enough – ΝΙΚΗΤΗΣ
Yungblud – Idols
Καλύτερο dance/electronic Άλμπουμ
FKA twigs – Eusexua – ΝΙΚΗΤΡΙΑ
Fred Again – Ten Days
PinkPantheress – Fancy That
Rüfüs Du Sol – Inhale/Exhale
Skrillex – F U Skrillex You Think Ur Andy Warhol But Ur Not!! <3
Καλύτερη rock ερμηνεία
Amyl and the Sniffers – U Should Not Be Doing That
Linkin Park – The Emptiness Machine
Turnstile – Never Enough
Hayley Williams – Mirtazapine
Yungblud – Changes (Live from Villa Park, Back to the Beginning) – ΝΙΚΗΤΗΣ
Καλύτερο ηχητικό βιβλίο, αφήγησης και storytelling
Dalai Lama: Meditations: The Reflections of His Holiness the Dalai Lama – ΝΙΚΗΤΗΣ
Fab Morvan: You Know It’s True: The Real Story of Milli Vanilli
Kathy Garver: Elvis, Rocky & Me: The Carol Connors Story
Ketanji Brown Jackson: Lovely One: A Memoir
Trevor Noah: Into the Uncut Grass
Καλύτερη metal ερμηνεία
Dream Theater – Night Terror
Ghost – Lachryma
Sleep Token – Emergence
Spiritbox – Soft Spine
Turnstile – Birds – ΝΙΚΗΤΗΣ
Καλύτερη R&B ερμηνεία
Justin Bieber – Yukon
Chris Brown – It Depends (ft Bryson Tiller)
Kehlani – Folded – ΝΙΚΗΤΡΙΑ
Leon Thomas – Mutt
Summer Walker – Heart of a Woman
Καλύτερη παραδοσιακή R&B ερμηνεία
Durand Bernarr – Here We Are
Lalah Hathaway – Uptown
Ledisi – Love You Too
SZA – Crybaby
Leon Thomas – Vibes Don’t Lie – ΝΙΚΗΤΗΣ
Καλύτερο R&B τραγούδι
Kehlani – Folded – ΝΙΚΗΤΡΙΑ
Summer Walker – Heart of a Woman
Chris Brown ft Bryson Tiller – It Depends
Durand Bernarr – Overqualified
Leon Thomas – Yes It Is
Καλύτερο εναλλακτικό μουσικό άλμπουμ
Bon Iver – Sable, Fable
The Cure – Songs of a Lost World – ΝΙΚΗΤΗΣ
Tyler, the Creator – Don’t Tap the Glass
Wet Leg – Moisturizer
Hayley Williams – Ego Death at a Bachelorette Party
Καλύτερο παραδοσιακό country άλμπουμ
Charley Crockett – Dollar a Day
Lukas Nelson – American Romance
Willie Nelson – Oh What a Beautiful World
Margo Price – Hard Headed Woman
Zach Top – Ain’t In It for My Health – ΝΙΚΗΤΗΣ
Καλύτερη global music ερμηνεία
Bad Bunny – EoO – ΝΙΚΗΤΗΣ
Ciro Hurtado – Cantando en el Camino
Angélique Kidjo – Jerusalema
Yeisy Rojas – Inmigrante Y Que?
Shakti – Shrini’s Dream (live)
Anoushka Shankar – Daybreak (ft Alam Khan & Sarathy Korwar)
Καλύτερο rock τραγούδι
Nine Inch Nails – As Alive as You Need Me to Be – ΝΙΚΗΤΗΣ
Sleep Token – Caramel
Hayley Williams – Glu
Turnstile – Never Enough
Yungblud – Zombie
Καλύτερο country τραγούδι
Tyler Childers – Bitin’ List – ΝΙΚΗΤΗΣ
Shaboozey – Good News
Zach Top – I Never Lie
Lainey Wilson – Somewhere Over Laredo
Miranda Lambert and Chris Stapleton – A Song to Sing
Καλύτερη εναλλακτική μουσική ερμηνεία
Bon Iver – Everything is Peaceful Love
The Cure – Alone – ΝΙΚΗΤΗΣ
Turnstile – Seein’ Stars
Wet Leg – Mangetout
Hayley Williams – Parachute
Καλύτερο soundtrack συλλογής για οπτικά μέσα
A Complete Unknown
F1 The Album
Kpop Demon Hunters
Sinners – ΝΙΚΗΤΗΣ
Wicked
Καλύτερο μουσικό βίντεο
Sabrina Carpenter – Manchild
Clipse – So Be It
Doechii – Anxiety – ΝΙΚΗΤΡΙΑ
OK Go – Love
Sade – Young Lion
Καλύτερο τραγούδι γραμμένο για οπτικά μέσα
Nine Inch Nails – As Alive as You Need Me to Be (From Tron: Ares)
Huntr/x – Golden (from KPop: Demon Hunters) – ΝΙΚΗΤΗΣ
Miles Caton – I Lied to You (From Sinners)
Elton John and Brandi Carlile – Never Too Late (From Elton John: Never Too Late)
Jayme Lawson – Pale, Pale Moon (From Sinners)
Rod Wave – Sinners (From Sinners)
Καλύτερο folk άλμπουμ
Rhiannon Giddens & Justin Robinson – What Did the Blackbird Say to the Crow
Patty Griffin – Crown of Roses
I’m With Her – Wild and Clear and Blue – ΝΙΚΗΤΡΙΑ
Jason Isbell – Foxes in the Snow
Jesse Welles – Under the Powerlines (April 24 – September 24)
Καλύτερη dance/electronic ηχογράφηση
Disclosure & Anderson Paak – No Cap
Fred again, Skepta & PlaqueBoyMax – Victory Lap
Kaytranada – Space Invader
Skrillex – Voltage
Tame Impala – End of Summer – ΝΙΚΗΤΗΣ
Καλύτερη αφρικανική μουσική ερμηνεία
Burna Boy – Love
Davido ft Omah Lay – With You
Eddy Kenzo & Mehran Matin – Hope & Love
Ayra Starr feat. Wizkid – Gimme Dat
Tyla – PUSH 2 START – ΝΙΚΗΤΡΙΑ
Καλύτερη jazz ερμηνεία
Lakecia Benjamin – Noble Rise (ft Immanuel Wilkins & Mark Whitfield)
Chick Corea, Christian McBride & Brian Blade – Windows (live) – ΝΙΚΗΤΗΣ
Samara Joy – Peace Of Mind / Dreams Come True
Michael Mayo – Four
Nicole Zuraitis, Dan Pugach, Tom Scott, Idan Morim, Keyon Harrold & Rachel Eckroth – All Stars Lead to You (live)
Καλύτερη ορχηστρική ερμηνεία
Michael Repper (National Philharmonic) – Coleridge-Taylor: Toussaint L’Ouverture
Andris Nelsons (Boston Symphony Orchestra) – Messiaen: Turangalîla-Symphonie – ΝΙΚΗΤΗΣ
Gustavo Dudamel (Simón Bolívar Symphony Orchestra) – Ravel: Boléro
Yannick Nézet-Séguin (The Philadelphia Orchestra) – Still & Bonds
Esa-Pekka Salonen (San Francisco Symphony) – Stravinsky: Symphony in Three Movements
Καλύτερο κωμικό άλμπουμ
Bill Burr – Drop Dead Years
Sarah Silverman – PostMortem
Ali Wong – Single Lady
Jamie Foxx – What Had Happened Was…
Nate Bargatze – Your Friend, Nate Bargatze – ΝΙΚΗΤΗΣ
Καλύτερη μελωδική ραπ ερμηνεία
Fridayy ft Meek Mill – Proud Of Me
JID ft Ty Dolla $ign & 6Lack – Wholeheartedly
Kendrick Lamar with SZA – luther – ΝΙΚΗΤΗΣ
Terrace Martin & Kenyon Dixon Featuring Rapsody – WeMaj
PARTYNEXTDOOR & Drake – SOMEBODY LOVES ME
Παραγωγός της χρονιάς
Dan Auerbach
Cirkut – ΝΙΚΗΤΗΣ
Dijon
Blake Mills
Sounwave
Στιχουργός της χρονιάς
Amy Allen – ΝΙΚΗΤΡΙΑ
Edgar Barrera
Jessie Jo Dillon
Tobias Jesso Jr
Laura Veltz