Για ακόμα μία χρονιά, τα βραβεία Grammy, που θεωρούνται ο κορυφαίος θεσμός της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας, φιλοξενήθηκαν στο Crypto.com Arena του Λος Άντζελες, συγκεντρώνοντας τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας σε μια βραδιά γεμάτη λάμψη, έντονες στιγμές και πολιτικά μηνύματα. Ο οικοδεσπότης της τελετής ήταν ο Τρέβορ Νόα, ο οποίος ανέλαβε για έκτη φορά τον ρόλο του παρουσιαστή, δίνοντας τον γνώριμο ρυθμό και το χιούμορ του σε μια διοργάνωση με υψηλό συμβολισμό και παγκόσμια απήχηση.

Το Newsbeast βρέθηκε εκεί και κατέγραψε από κοντά τον παλμό της λαμπερής διοργάνωσης, από τις αφίξεις και τις κινήσεις στα παρασκήνια μέχρι τις μεγάλες ανακοινώσεις της βραδιάς. Ο Κέντρικ Λαμάρ αναδείχτηκε στον απόλυτο πρωταγωνιστή της μουσικης βραδιάς, κατακτώντας τον τίτλο του ράπερ με τις περισσότερες διακρίσεις στην ιστορία του θεσμού, σε μια βραδιά που επιβεβαίωσε γιατί τα Grammy παραμένουν ο καθρέφτης της μουσικής επικαιρότητας και των μεγάλων τάσεων.

Οι backstage φωτογραφίες και τα βίντεο του Newsbeast μεταφέρουν τον παλμό των βραβείων Grammy όπως τον ζήσαμε από κοντά, πίσω από τη σκηνή και μακριά από τα φώτα της μετάδοσης. Στιγμές λίγο πριν από τις εμφανίσεις, εικόνες από τα παρασκήνια και το κλίμα μετά τις απονομές συνθέτουν ένα υλικό που συμπληρώνει το επίσημο θέαμα της τελετής και δείχνει πώς η μουσική βιομηχανία ζει τη μεγάλη της γιορτή πίσω από τα φώτα.

Ο Panos A. Panay, πρόεδρος της Recording Academy, με τη σύζυγό του, Κίμπερλι, και η Ελμίνα Κοπελούζου με τον σύζυγό της, Κωνσταντή Σπυρόπουλο Οι παραγωγοί της μεγάλης επιτυχίας του Netflix «KPop Demon Hunters» O ηθοποιός Τζέιμι Φοξ με καπέλο Ο Yung Muusik σε backstage στιγμή στα βραβεία Grammy 2026

Ανάμεσα στους καλεσμένους της βραδιάς ήταν και ο Κερκ Φράνκλιν, ο οποίος είχε βραβευτεί λίγες ημέρες νωρίτερα, την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της «εβδομάδας των Γκράμι». Εκεί, στη διοργάνωση «Recording Academy Honors» του Black Music Collective στο Fairmont Century Plaza στο Λος Άντζελες, τιμήθηκε με το βραβείο «Black Music Icon» για τη μακρά και καθοριστική συμβολή του στη σύγχρονη γκόσπελ μουσική και τη συνολική επιρροή του στη μουσική βιομηχανία. Στα παρασκήνια των βραβείων Grammy, η κάμερα του Newsbeast τον κατέγραψε σε μια αυθόρμητη στιγμή, να φωνάζει ενθουσιασμένος, μεταφέροντας τον παλμό της βραδιάς μακριά από τα φώτα της σκηνής.

Η λίστα με τους νικητές

Άλμπουμ της χρονιάς

Bad Bunny: DTMF

Billie Eilish: Wildflower

Chappell Roan: The Subway

Doechii: Anxiety

Kendrick Lamar & SZA: Luther – ΝΙΚΗΤΗΣ

Lady Gaga: Abracadabra

Rosé & Bruno Mars: Apt.

Sabrina Carpenter: Manchild

Τραγούδι της χρονιάς

Bad Bunny: DTMF

Billie Eilish: Wildflower – ΝΙΚΗΤΡΙΑ

Doechii: Anxiety

Huntr/x: “Golden”

Kendrick Lamar & SZA: Luther

Lady Gaga: Abracadabra

Rosé & Bruno Mars APT

Sabrina Carpenter: Manchild

Καλύτερο ποπ φωνητικό άλμπουμ

Justin Bieber – Swag

Sabrina Carpenter – Man’s Best Friend

Miley Cyrus – Something Beautiful

Lady Gaga – Mayhem – ΝΙΚΗΤΡΙΑ

Teddy Swims – I’ve Tried Everything But Therapy (Part 2)

Καλύτερο σύγχρονο κάντρι άλμπουμ

Kelsea Ballerini – Patterns

Tyler Childers – Snipe Hunter

Eric Church – Evangeline vs the Machine

Jelly Roll – Beautifully Broken – ΝΙΚΗΤΗΣ

Miranda Lambert – Postcards from Texas

Καλύτερο άλμπουμ Música Urbana

Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos – ΝΙΚΗΤΗΣ

Feid – Ferxxo Vol X: Sagrado

J Balvin – Mixteip

Nicki Nicole – Naiki

Trueno – EUB Deluxe

Yandel – Sinfónico (En Vivo)

Καλύτερος νέος καλλιτέχνης

Olivia Dean – ΝΙΚΗΤΡΙΑ

Katseye

The Marias

Addison Rae

Sombr

Leon Thomas

Alex Warren

Lola Young

Καλύτερη σόλο ποπ ερμηνεία

Chappell Roan: The Subway

Justin Bieber: Daisies

Lady Gaga: Disease

Lola Young: Messy – ΝΙΚΗΤΡΙΑ

Sabrina Carpenter: Manchild

Καλύτερο ραπ άλμπουμ

Clipse – Let God Sort Em Out

Glorilla – Glorious

JID – God Does Like Ugly

Kendrick Lamar – GNX – ΝΙΚΗΤΗΣ

Tyler, the Creator – Chromakopia

Καλύτερη dance-pop ηχογράφηση

Selena Gomez & Benny Blanco – Bluest Flame

Lady Gaga – Abracadabra – ΝΙΚΗΤΡΙΑ

Zara Larsson – Midnight Sun

Tate McRae – Just Keep Watching

PinkPantheress – Illegal

Καλύτερη ραπ ερμηνεία

Cardi B – Outside

Clipse – Chains & Whips (ft Kendrick Lamar & Pharrell Williams) – ΝΙΚΗΤΗΣ

Doechii – Anxiety

Kendrick Lamar – TV Off (ft Lefty Gunplay)

Tyler, the Creator – Darling, I (ft Teezo Touchdown)

Καλύτερη σόλο country ερμηνεία

Tyler Childers – Nose on the Grindstone

Shaboozey – Good News

Chris Stapleton – Bad As I Used to Be – ΝΙΚΗΤΗΣ

Zach Top – I Never Lie

Lainey Wilson – Somewhere Over Laredo

Καλύτερο ραπ τραγούδι

Doechii – Anxiety

Clipse, Pusha T & Malice ft John Legend & Voices of Fire – The Birds Don’t Sing

Tyler, the Creator ft GloRilla, Sexyy Red & Lil Wayne – Sticky

GloRilla – TGIF

Kendrick Lamar ft Lefty Gunplay – TV Off – ΝΙΚΗΤΗΣ

Καλύτερη ποπ ερμηνεία ντουέτου/συγκροτήματος

Cynthia Erivo & Ariana Grande – Defying Gravity – ΝΙΚΗΤΡΙΕΣ

Huntr/x – Golden

Katseye – Gabriela

Rosé & Bruno Mars – APT.

SZA Featuring Kendrick Lamar – 30 for 30

Καλύτερο R&B άλμπουμ

Givēon – Beloved

Coco Jones – Why Not More?

Ledisi – The Crown

Teyana Taylor – Escape Room

Leon Thomas – Mutt – ΝΙΚΗΤΗΣ

Καλύτερο rock άλμπουμ

Deftones – Private Music

Haim – I Quit

Linkin Park – From Zero

Turnstile – Never Enough – ΝΙΚΗΤΗΣ

Yungblud – Idols

Καλύτερο dance/electronic Άλμπουμ

FKA twigs – Eusexua – ΝΙΚΗΤΡΙΑ

Fred Again – Ten Days

PinkPantheress – Fancy That

Rüfüs Du Sol – Inhale/Exhale

Skrillex – F U Skrillex You Think Ur Andy Warhol But Ur Not!! <3

Καλύτερη rock ερμηνεία

Amyl and the Sniffers – U Should Not Be Doing That

Linkin Park – The Emptiness Machine

Turnstile – Never Enough

Hayley Williams – Mirtazapine

Yungblud – Changes (Live from Villa Park, Back to the Beginning) – ΝΙΚΗΤΗΣ

Καλύτερο ηχητικό βιβλίο, αφήγησης και storytelling

Dalai Lama: Meditations: The Reflections of His Holiness the Dalai Lama – ΝΙΚΗΤΗΣ

Fab Morvan: You Know It’s True: The Real Story of Milli Vanilli

Kathy Garver: Elvis, Rocky & Me: The Carol Connors Story

Ketanji Brown Jackson: Lovely One: A Memoir

Trevor Noah: Into the Uncut Grass

Καλύτερη metal ερμηνεία

Dream Theater – Night Terror

Ghost – Lachryma

Sleep Token – Emergence

Spiritbox – Soft Spine

Turnstile – Birds – ΝΙΚΗΤΗΣ

Καλύτερη R&B ερμηνεία

Justin Bieber – Yukon

Chris Brown – It Depends (ft Bryson Tiller)

Kehlani – Folded – ΝΙΚΗΤΡΙΑ

Leon Thomas – Mutt

Summer Walker – Heart of a Woman

Καλύτερη παραδοσιακή R&B ερμηνεία

Durand Bernarr – Here We Are

Lalah Hathaway – Uptown

Ledisi – Love You Too

SZA – Crybaby

Leon Thomas – Vibes Don’t Lie – ΝΙΚΗΤΗΣ

Καλύτερο R&B τραγούδι

Kehlani – Folded – ΝΙΚΗΤΡΙΑ

Summer Walker – Heart of a Woman

Chris Brown ft Bryson Tiller – It Depends

Durand Bernarr – Overqualified

Leon Thomas – Yes It Is

Καλύτερο εναλλακτικό μουσικό άλμπουμ

Bon Iver – Sable, Fable

The Cure – Songs of a Lost World – ΝΙΚΗΤΗΣ

Tyler, the Creator – Don’t Tap the Glass

Wet Leg – Moisturizer

Hayley Williams – Ego Death at a Bachelorette Party

Καλύτερο παραδοσιακό country άλμπουμ

Charley Crockett – Dollar a Day

Lukas Nelson – American Romance

Willie Nelson – Oh What a Beautiful World

Margo Price – Hard Headed Woman

Zach Top – Ain’t In It for My Health – ΝΙΚΗΤΗΣ

Καλύτερη global music ερμηνεία

Bad Bunny – EoO – ΝΙΚΗΤΗΣ

Ciro Hurtado – Cantando en el Camino

Angélique Kidjo – Jerusalema

Yeisy Rojas – Inmigrante Y Que?

Shakti – Shrini’s Dream (live)

Anoushka Shankar – Daybreak (ft Alam Khan & Sarathy Korwar)

Καλύτερο rock τραγούδι

Nine Inch Nails – As Alive as You Need Me to Be – ΝΙΚΗΤΗΣ

Sleep Token – Caramel

Hayley Williams – Glu

Turnstile – Never Enough

Yungblud – Zombie

Καλύτερο country τραγούδι

Tyler Childers – Bitin’ List – ΝΙΚΗΤΗΣ

Shaboozey – Good News

Zach Top – I Never Lie

Lainey Wilson – Somewhere Over Laredo

Miranda Lambert and Chris Stapleton – A Song to Sing

Καλύτερη εναλλακτική μουσική ερμηνεία

Bon Iver – Everything is Peaceful Love

The Cure – Alone – ΝΙΚΗΤΗΣ

Turnstile – Seein’ Stars

Wet Leg – Mangetout

Hayley Williams – Parachute

Καλύτερο soundtrack συλλογής για οπτικά μέσα

A Complete Unknown

F1 The Album

Kpop Demon Hunters

Sinners – ΝΙΚΗΤΗΣ

Wicked

Καλύτερο μουσικό βίντεο

Sabrina Carpenter – Manchild

Clipse – So Be It

Doechii – Anxiety – ΝΙΚΗΤΡΙΑ

OK Go – Love

Sade – Young Lion

Καλύτερο τραγούδι γραμμένο για οπτικά μέσα

Nine Inch Nails – As Alive as You Need Me to Be (From Tron: Ares)

Huntr/x – Golden (from KPop: Demon Hunters) – ΝΙΚΗΤΗΣ

Miles Caton – I Lied to You (From Sinners)

Elton John and Brandi Carlile – Never Too Late (From Elton John: Never Too Late)

Jayme Lawson – Pale, Pale Moon (From Sinners)

Rod Wave – Sinners (From Sinners)

Καλύτερο folk άλμπουμ

Rhiannon Giddens & Justin Robinson – What Did the Blackbird Say to the Crow

Patty Griffin – Crown of Roses

I’m With Her – Wild and Clear and Blue – ΝΙΚΗΤΡΙΑ

Jason Isbell – Foxes in the Snow

Jesse Welles – Under the Powerlines (April 24 – September 24)

Καλύτερη dance/electronic ηχογράφηση

Disclosure & Anderson Paak – No Cap

Fred again, Skepta & PlaqueBoyMax – Victory Lap

Kaytranada – Space Invader

Skrillex – Voltage

Tame Impala – End of Summer – ΝΙΚΗΤΗΣ

Καλύτερη αφρικανική μουσική ερμηνεία

Burna Boy – Love

Davido ft Omah Lay – With You

Eddy Kenzo & Mehran Matin – Hope & Love

Ayra Starr feat. Wizkid – Gimme Dat

Tyla – PUSH 2 START – ΝΙΚΗΤΡΙΑ

Καλύτερη jazz ερμηνεία

Lakecia Benjamin – Noble Rise (ft Immanuel Wilkins & Mark Whitfield)

Chick Corea, Christian McBride & Brian Blade – Windows (live) – ΝΙΚΗΤΗΣ

Samara Joy – Peace Of Mind / Dreams Come True

Michael Mayo – Four

Nicole Zuraitis, Dan Pugach, Tom Scott, Idan Morim, Keyon Harrold & Rachel Eckroth – All Stars Lead to You (live)

Καλύτερη ορχηστρική ερμηνεία

Michael Repper (National Philharmonic) – Coleridge-Taylor: Toussaint L’Ouverture

Andris Nelsons (Boston Symphony Orchestra) – Messiaen: Turangalîla-Symphonie – ΝΙΚΗΤΗΣ

Gustavo Dudamel (Simón Bolívar Symphony Orchestra) – Ravel: Boléro

Yannick Nézet-Séguin (The Philadelphia Orchestra) – Still & Bonds

Esa-Pekka Salonen (San Francisco Symphony) – Stravinsky: Symphony in Three Movements

Καλύτερο κωμικό άλμπουμ

Bill Burr – Drop Dead Years

Sarah Silverman – PostMortem

Ali Wong – Single Lady

Jamie Foxx – What Had Happened Was…

Nate Bargatze – Your Friend, Nate Bargatze – ΝΙΚΗΤΗΣ

Καλύτερη μελωδική ραπ ερμηνεία

Fridayy ft Meek Mill – Proud Of Me

JID ft Ty Dolla $ign & 6Lack – Wholeheartedly

Kendrick Lamar with SZA – luther – ΝΙΚΗΤΗΣ

Terrace Martin & Kenyon Dixon Featuring Rapsody – WeMaj

PARTYNEXTDOOR & Drake – SOMEBODY LOVES ME

Παραγωγός της χρονιάς

Dan Auerbach

Cirkut – ΝΙΚΗΤΗΣ

Dijon

Blake Mills

Sounwave

Στιχουργός της χρονιάς

Amy Allen – ΝΙΚΗΤΡΙΑ

Edgar Barrera

Jessie Jo Dillon

Tobias Jesso Jr

Laura Veltz