Η Τζίνα Αλιμόνου μίλησε στον ΑΝΤ1 για το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας που υπέστη από τον πρώην σύντροφό της

«Είμαι καλά. Γράφτηκαν πολλά. Ζήτησα βοήθεια αμέσως, για να μην αναγκαστώ να χειριστώ εγώ αυτήν την κατάσταση. Όλα κατατάσσονται στην κατηγορία της ενδοοικογενειακής βίας. Εγώ νόμιζα ότι αρχικά θα γίνει μία σύσταση, δεν γνώριζα ότι θα πάει στον εισαγγελέα», σημείωσε η Τζίνα Αλιμόνου.

Σημειώνεται ότι o άνδρας επιτέθηκε στην Τζίνα Αλιμόνου δύο φορές, το βράδυ του Σαββάτου 4 Οκτωβρίου, στις 23:00, και τα ξημερώματα της Κυριακής 5 Οκτωβρίου, στις 05:00 στο σπίτι της. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε κλήση στην Άμεση Δράση και στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι προχώρησαν οδήγησαν και τους δύο στο Τμήμα Ενδοοικογενειακής Βίας της Αγίας Παρασκευής. Εκεί, τόσο η ηθοποιός όσο και ο 49χρονος πρώην σύντροφός της έδωσαν καταθέσεις για όσα είχαν προηγηθεί. Στη συνέχεια, δόθηκε εντολή να συλληφθεί ο άνδρας για «ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη» και «ενδοοικογενειακή απειλή και παράνομη βία». Σήμερα, Δευτέρα 6 Οκτωβρίου, θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα κατηγορούμενος για παράβαση του νόμου περί Ενδοοικογενειακής Βίας.

«Είναι πολύ ήρεμος, ποτέ δεν είχε βίαιη συμπεριφορά», λέει συνεργάτης του δράστη

Ο φίλος και συνεργάτης του πρώην συντρόφου της Τζίνας Αλιμόνου έκανε δηλώσεις στην εκπομπή «Το Πρωινό».

«Είναι πολύ ήρεμος, πολύ καλό παιδί, από καλή οικογένεια. Δεν είχα παρατηρήσει να έχει βίαιη συμπεριφορά και είμαστε φίλοι πάρα πολλά χρόνια. Ποτέ, ποτέ, δηλαδή ούτε μια φορά, να σας το πω έτσι ξεκάθαρα. Με την Τζίνα Αλιμόνου είχαν σχέση έναν χρόνο και είχαν χωρίσει. Δεν είναι ευχάριστο, αλλά τώρα περιμένουμε να δούμε τι θα πουν. Δεν είχε ποτέ κανένα θέμα με τις συντρόφους του», ανέφερε o ίδιος.