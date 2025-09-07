Μετά από 50 συνεντεύξεις για να βρει δουλειά, τίποτα… Η 21χρονη Alê Gaúcha ψάχνει απεγνωσμένα δουλειά ως νταντά μετά την ολοκλήρωση ενός προγράμματος σπουδών για την παιδική φροντίδα πριν από τρία χρόνια, αλλά λέει ότι έχει συνειδητοποιήσει ότι οι καμπύλες της έχουν τραβήξει περισσότερη την προσοχή από τα προσόντα της.

«Πήγαινα με αυτοπεποίθηση, παρουσίαζα τα πιστοποιητικά μου, μιλούσα για όλα όσα είχα μάθει, αλλά κανείς δεν μου απάντησε ποτέ», είπε η Gaúcha στο NeedToKnow.

«Στην αρχή, νόμιζα ότι οφειλόταν στην έλλειψη εμπειρίας, αλλά μετά από τόσες πολλές προσπάθειες, άρχισα να πιστεύω ότι ο λόγος ήταν άλλος», πρόσθεσε η όμορφη Βραζιλιάνα.

Η ομορφιά της Gaúcha μπορεί να είναι ιδιαίτερα προβληματική στον κλάδο της παιδικής φροντίδας, όπου οι επιφυλακτικές γυναίκες διστάζουν να προσλάβουν όμορφες βοηθούς από φόβο ότι οι σύζυγοί τους μπορεί να τις απατήσουν, σχολιάζει η New York Post.

«Ήθελα να δείξω την επαγγελματική μου πλευρά, αλλά φαινόταν ότι κανείς δεν μπορούσε να τη δει», παραπονέθηκε η 21χρονη.

Πάντως, η Gaúcha δεν άφησε την ομορφιά της να πάει χαμένη.

Όσο έψαχνε για δουλειά, η Βραζιλιάνα άρχισε να δημοσιεύει φωτογραφίες στο διαδίκτυο και σύντομα είδε τους ακόλουθούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να εκτοξεύονται.

Τώρα, βγάζει χρήματα ως δημιουργός περιεχομένου και λέει ότι είναι μια ικανοποιητική προσπάθεια, αν και δεν ήταν ο αρχικός της στόχος.

«Ακόμα κι αν σήμερα δεν ασκώ το επάγγελμα της νταντάς, η νταντά που ήμουν κάποτε είναι ακόμα μαζί μου», δήλωσε. «Ακόμα νιώθω συνδεδεμένη με αυτή την εμπειρία, επειδή αφιερώθηκα και προετοιμάστηκα για αυτήν. Από τη μία πλευρά, αναζητούσα σταθερότητα, από την άλλη, βρήκα ελευθερία».