Ο Πάτρικ Ογκουνσότο έγραψε τη δική του ιστορία στα ελληνικά γήπεδα ποδοσφαίρου με τη φανέλα του Εργοτέλη και τα τελευταία χρόνια χαράζει και την πορεία του στην ελληνική τηλεόραση. Μετά το Survivor μπήκε στο ριάλιτι του ΣΚΑΪ «I’m a celebrity get me out of here».

Η Καλομοίρα τον ρώτησε πως αισθάνεται που είναι στον εκεί για το «I’m a celebrity get me out of here» κι εκείνος απάντησε: «Είμαι τυχερός». Στο μεταξύ, σε δηλώσεις που έκανε στην κάμερα της εκπομπής του ίδιου τηλεοπτικού σταθμού, «Fay’s Tme» με τη Φαίη Σκορδά, o πρώην ποδοσφαιριστής υποστήριξε πως αποφάσισε να αποδεχθεί την πρόκληση και να περάσει από τη δοκιμασία του… Celebrity καθώς «μου αρέσει το παιχνίδι, πάντα είμαι έτοιμος. Έχω ξαναπάει εκεί, για το Survivor στο “Ελλάδα-Τουρκία” και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που με περιμένει ο κόσμος σε τέτοιο παιχνίδι πάλι».

Ακολούθως μίλησε για το αν φοβάται κάτι από όσα θα συναντήσει στον Άγιο Δομίνικο. «Όλος ο κόσμος φοβάται κάτι, θα δούμε τώρα που θα πάω μέσα τι θα φοβάμαι και εγώ».

«Τελευταίους θα χαιρετήσω τη γυναίκα μου και το παιδί μου, θα είναι πολύ χαρούμενοι να με δουν στο παιχνίδι και να φωνάζει το παιδί “μπαμπά”», δήλωσε παρακάτω και πρόσθεσε: «Πάρα πολύ στενοχωριέμαι που τους αφήνω, είμαστε μαζί όλη μέρα». Και κατέληξε μιλώντας για το παιδί του. «Είναι πάρα πολύ καλό παιδί, κι αυτός παίζει μπάλα είναι ποδοσφαιριστής παίζει από 3,5 χρονών. Νομίζω σε λίγα χρόνια θα βλέπουμε τον Ογκουνσότο junior από την Ελλάδα».

«Θα ολοκληρωθεί πιο γρήγορα»

Στο μεταξύ, να σημειώσουμε πως στον ΣΚΑΪ φαίνεται να μην είναι ικανοποιημένοι με τα νούμερα τηλεθέασης του ριάλιτι σόου κι ως εκ τούτου έχει ληφθεί η απόφαση να ολοκληρωθεί ταχύτερα από ότι είχε προγραμματιστεί.

Αυτό γιατί οι μετρήσεις της Nielsen δεν δικαίωσαν την επιλογή του καναλιού. Το κοινό δεν ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα των celebrities και επέδειξε πλήρη αδιαφορία για τα πάθη τους στα βάθη της ζούγκλας του Αγίου Δομίνικου.

Αλλά και τα σχόλια στις εκπομπές δεν ήταν καθόλου κολακευτικά. Για την ακρίβεια πριν από μερικές ημέρες ο Ανδρέας Μικρούτσικος πήρε θέση. Ο παρουσιαστής που να μη τι άλλο έχει τεράστια εμπειρία στον χώρο της τηλεόρασης σχολίασε όσα έχει καταφέρει να δει από το νέο ριάλιτι.

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, είναι ένα πρόγραμμα που κάνει τον τηλεθεατή να ντρέπεται με όσα δείχνουν και για αυτό τα νούμερα τηλεθέασης είναι χαμηλά.

«Μίλησα με τον Γρηγόρη σε σχέση με το I am celebrity και του έλεγα ότι είναι αίσχος! Έγινε πλάνο και έλεγα “αίσχος”. Το λέω ότι είναι το χειρότερο ριάλιτι που έχω δει. Νιώθω πραγματική ντροπή και στεναχωριέμαι για αυτόν τον υπερταλαντούχο Γιώργο. Προσπαθεί να κάνει σκερτσάκια. Στεναχωριέμαι και ντρέπομαι για τον εαυτό μου σαν τηλεθεατής. ΣΚΑΪ δες το, παραγωγή δες το! Κάνετε τον τηλεθεατή να ντρέπεται. Λογικό το 2-3% που κάνετε», ανέφερε ο Ανδρέας Μικρούτσικος.

Έτσι, όπως επιβεβαίωσε ο Γιάννης Πουλόπουλος στην εκπομπή «Super Κατερίνα», η διοίκηση του σταθμού οδηγείται αναγκαστικά στην απόφαση να περικόψει τον αριθμό των επεισοδίων της πανάκριβης παραγωγής.

Να σημειώσουμε ότι το «I’m a celebrity get me out of here» είναι ούτως ή άλλως περιορισμένης διάρκειας – 40 ημέρες προβλέπει το καταστατικό του παιχνιδιού, 45 με πολύ προσπάθεια, αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι.

Όμως, στο κανάλι του Φαλήρου θέλουν, αν είναι δυνατόν, η εκπομπή να ολοκληρωθεί πριν καν κλείσει μήνα και αναζητούν την διάδοχη κατάσταση.