Το να είστε γονείς ενός εφήβου αποτελεί έναν από τους πιο απαιτητικούς ρόλους. Ωστόσο, στις στιγμές έντασης και απογοήτευσης, αξίζει να θυμάστε ότι και η ίδια η εφηβεία είναι ένα εξαιρετικά δύσκολο κεφάλαιο της ζωής για τα παιδιά σας.

Πρόκειται για μια περίοδο γεμάτη πίεση και κοινωνικό άγχος, αμηχανία, ανασφάλειες και αλλαγές στην εμφάνιση. Και όλα αυτά είναι σήμερα ακόμη πιο περίπλοκα εξαιτίας της επιρροής των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, η οποία δεν υπήρχε για όσους μεγάλωσαν, για παράδειγμα, τη δεκαετία του 1980.

Οι έφηβοι έχουν να αντιμετωπίσουν πολλά και, σύμφωνα με ψυχολόγους, αρκετές από αυτές τις προκλήσεις μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την ευτυχία και την ψυχική τους ευεξία. Πρόκειται για μια αναπτυξιακή περίοδο κατά την οποία οι νέοι προσπαθούν να απαντήσουν στο θεμελιώδες ερώτημα: «Ποιος είμαι;».

Ένας κακός βαθμός, μια κοινωνική απόρριψη, ένας χωρισμός ή μια αποτυχία μπορεί να μη βιωθούν απλώς ως απογοητεύσεις, αλλά να εκληφθούν από τον έφηβο ότι κάτι δεν πάει καλά με τον ίδιο. Με την πάροδο του χρόνου, αυτή η αντίληψη μπορεί να οδηγήσει σε άγχος, τελειομανία, ντροπή, αποφυγή, κατάθλιψη και διαρκή αυτοκριτική.

Οι ειδικοί ψυχικής υγείας επισημαίνουν στη Huffington Post, πέντε σταθερά μοτίβα που μπορούν να προκαλέσουν απότομη πτώση της διάθεσης ενός εφήβου και φαίνεται να βλάπτουν περισσότερο την ευτυχία τους, αλλά και τρόπους με τους οποίους οι γονείς μπορούν να τους βοηθήσουν να τα διαχειριστούν.

1. Η εξάρτηση από την επιβεβαίωση των άλλων

Η σύνδεση της προσωπικής αξίας με την αποδοχή και την επιβεβαίωση των άλλων αποτελεί μια συνηθισμένη τάση μεταξύ των εφήβων – αλλά και πολλών ενηλίκων. Μπορεί, όμως, να αποδειχθεί εξαιρετικά επιβαρυντική για την ψυχική τους ευεξία.

Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που βλάπτουν την ευτυχία ενός εφήβου είναι η αίσθηση ότι η αξία του εξαρτάται από την έγκριση των γύρω του. Οι έφηβοι λαμβάνουν συνεχώς μηνύματα για το ποιοι πρέπει να είναι, πώς πρέπει να δείχνουν και τι υποτίθεται ότι οφείλουν να έχουν καταφέρει.

Η πίεση αυτή μπορεί να προέρχεται από πολλές διαφορετικές κατευθύνσεις: τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το σχολείο, τους συνομηλίκους, τον αθλητισμό, τις οικογενειακές προσδοκίες, ακόμη και από καλοπροαίρετους γονείς.

Η κατάσταση γίνεται ιδιαίτερα επιβαρυντική όταν οι έφηβοι αρχίζουν να πιστεύουν ότι αξίζουν μόνο εφόσον παίρνουν καλούς βαθμούς, έχουν μια συγκεκριμένη εμφάνιση, γίνονται αποδεκτοί στις παρέες, διακρίνονται σε κάποια δραστηριότητα ή κάνουν τους άλλους υπερήφανους.

Όταν η εικόνα που έχουν για τον εαυτό τους βασίζεται στην εξωτερική επιβεβαίωση, η ευτυχία τους γίνεται ιδιαίτερα εύθραυστη και ασταθής. Μπορεί να εξαρτάται από ένα σχόλιο, έναν βαθμό, έναν αριθμό αντιδράσεων στα κοινωνικά δίκτυα ή από το αν προσκλήθηκαν σε μια κοινωνική δραστηριότητα.

Οι γονείς και οι υπόλοιποι ενήλικοι μπορούν να βοηθήσουν δίνοντας μεγαλύτερη προσοχή σε όσα επαινούν. Αντί να εστιάζουν αποκλειστικά στα επιτεύγματα ή στα τελικά αποτελέσματα, είναι σημαντικό να αναγνωρίζουν ιδιότητες όπως η καλοσύνη, το θάρρος, η ειλικρίνεια, η προσπάθεια, η περιέργεια και η ψυχική ανθεκτικότητα. Με αυτόν τον τρόπο, το παιδί αντιλαμβάνεται ότι η αξία του δεν καθορίζεται μόνο από όσα καταφέρνει, αλλά και από τον χαρακτήρα του και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τις δυσκολίες.

2. Τα παρατεταμένα αρνητικά μοτίβα σκέψης

Η επίμονη αρνητικότητα θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που στερούν από τους εφήβους την ευτυχία τους. Οι ψυχολόγοι παρατηρούν συχνά ότι αρκετά παιδιά υιοθετούν την αρνητικότητα ως συνήθεια κατά τη διάρκεια του γυμνασίου. Η διαδικασία μπορεί να ξεκινήσει από ένα πράγμα ή ένα πρόσωπο που δεν τους αρέσει. Σταδιακά, όμως, η αρνητική στάση αρχίζει να επεκτείνεται και σε άλλες πλευρές της ζωής τους.

Μια παρατεταμένη συνήθεια αρνητικής σκέψης μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλή αυτοεκτίμηση. Όταν οι έφηβοι εξετάζουν συνεχώς τα πάντα μέσα από ένα αρνητικό πρίσμα και στη συνέχεια αρχίζουν να βλέπουν και τον εαυτό τους μέσα από τον ίδιο φακό, η αυτοεκτίμησή τους υποχωρεί, ενώ το άγχος αυξάνεται.

Εάν επικεντρώνονται αποκλειστικά στα αρνητικά —σαν να φορούν συνεχώς «γυαλιά αρνητικότητας»— αυτά είναι τελικά τα μόνα στοιχεία που εσωτερικεύουν και εκείνα που καθορίζουν το πώς αισθάνονται.

Ένας τρόπος για να τους βοηθήσετε να αλλάξουν αυτή την οπτική είναι να τους υπενθυμίζετε ότι σε κάθε άνθρωπο και σε κάθε κατάσταση μπορούν να εντοπιστούν και θετικά στοιχεία. Μπορεί να υπάρχουν δέκα αρνητικά και μόλις ένα ή δύο θετικά. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι τα θετικά δεν έχουν αξία. Εάν ένας έφηβος μάθει να τα αναγνωρίζει και να κρατιέται από αυτά, μπορεί να αλλάξει σημαντικά ο τρόπος με τον οποίο αισθάνεται.

Ο στόχος δεν είναι να αγνοηθούν οι δυσκολίες ούτε να παρουσιαστούν όλα ως ιδανικά. Είναι να μάθουν οι έφηβοι να μην επιτρέπουν σε ένα αρνητικό γεγονός να ακυρώνει κάθε άλλη πτυχή της ζωής ή της προσωπικότητάς τους.

3. Η ακύρωση των συναισθημάτων τους

Μια ακόμη σημαντική απειλή για την ευτυχία των εφήβων είναι η συστηματική ακύρωση ή υποτίμηση των συναισθημάτων τους. Ιδιαίτερα επιβλαβής θεωρείται μια οικογενειακή δυναμική στην οποία οι ενήλικοι απορρίπτουν, ελαχιστοποιούν ή επικρίνουν όσα αισθάνεται ο έφηβος, αντί να αναγνωρίζουν τα συναισθήματά του και να προσπαθούν να τα κατανοήσουν.

Ένας έφηβος, για παράδειγμα, μπορεί να είναι πολύ στενοχωρημένος μετά από έναν χωρισμό και να ακούσει φράσεις όπως: «Θα σου περάσει», «δεν είναι κάτι σοβαρό», «δεν ήσασταν μαζί για πολύ καιρό, δεν έχεις λόγο να στενοχωριέσαι». Η απόρριψη και η κριτική των συναισθημάτων του μπορούν να του μεταδώσουν το μήνυμα ότι είναι λάθος να αισθάνεται θλίψη, ακόμη και όταν ο ίδιος βιώνει έντονο ψυχικό πόνο.

Ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι όταν ο έφηβος δηλώνει ότι δεν θέλει να κάνει κάτι και λαμβάνει την απάντηση: «Δεν έχει σημασία τι πιστεύεις, θα κάνεις αυτό που σου λέω». Η εφηβεία είναι η περίοδος κατά την οποία οι νέοι προσπαθούν να ανακαλύψουν ποιοι είναι και τι έχει πραγματικά σημασία για τους ίδιους. Όταν οι γονείς αγνοούν ή κρίνουν επανειλημμένα τα συναισθήματά τους, οι έφηβοι μπορεί να αρχίσουν να αμφιβάλλουν για τον εαυτό τους και να νιώθουν ότι δεν γνωρίζουν ποιοι είναι.

Κάτω από αυτές τις συνθήκες, μπορεί επίσης να δυσκολεύονται να αναγνωρίσουν και να εμπιστευτούν τα ίδια τους τα συναισθήματα. Η αυτοεκτίμησή τους επηρεάζεται σημαντικά, καθώς εσωτερικεύουν τα αρνητικά μηνύματα που λαμβάνουν.

Αντί να απορρίπτουν τα συναισθήματα ενός εφήβου, οι γονείς χρειάζεται να προσπαθούν να τα επικυρώνουν, ακόμη και όταν διαφωνούν με τη συμπεριφορά ή την αντίδρασή του. Η αναγνώριση ενός συναισθήματος δεν σημαίνει ότι συμφωνείτε με όλα όσα κάνει το παιδί. Σημαίνει ότι επιλέγετε έναν διαφορετικό τρόπο επικοινωνίας μαζί του. Μια απλή φράση, όπως «μπορώ να καταλάβω γιατί αισθάνεσαι έτσι», μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά. Αυτή η μικρή μετατόπιση προς την κατανόηση βοηθά τον έφηβο να αισθανθεί ότι τον εκτιμούν, τον ακούν και τον αγαπούν.

4. Οι περιοριστικές πεποιθήσεις

Πολλοί γονείς έχουν ακούσει τους εφήβους τους να λένε φράσεις όπως: «Δεν είμαι καθόλου αθλητικός» ή «δεν είμαι καλός στην άλγεβρα». Αυτές οι σκέψεις αποτελούν μέρος μιας «σταθερής νοοτροπίας», δηλαδή της αντίληψης ότι οι ικανότητες είναι αμετάβλητες και δεν μπορούν να αναπτυχθούν ή να βελτιωθούν με την πάροδο του χρόνου.

Αυτή η νοοτροπία μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα επιβλαβής για τη μακροπρόθεσμη ευτυχία ενός εφήβου, επειδή κάνει τις δυσκολίες να φαίνονται μόνιμες και όχι προσωρινές. Αντί να αντιμετωπίζουν την αποτυχία ως αναγκαίο μέρος της μάθησης, οι έφηβοι με σταθερή νοοτροπία μπορεί να πιστέψουν ότι κάτι είναι θεμελιωδώς λάθος με τους ίδιους.

Η αντίληψη αυτή μπορεί να βλάψει την αυτοεκτίμηση, να μειώσει την ψυχική ανθεκτικότητα και να κάνει τους νέους λιγότερο πρόθυμους να δοκιμάσουν καινούργια πράγματα, επειδή περιμένουν εκ των προτέρων ότι θα αποτύχουν.

Η σταθερή νοοτροπία μπορεί επίσης να ενισχύσει το άγχος ή την κατάθλιψη. Όταν οι έφηβοι πιστεύουν ότι δεν μπορούν να αλλάξουν, ακόμη και τα δύσκολα συναισθήματα μπορεί να αρχίσουν να τους φαίνονται μόνιμα, αντί για καταστάσεις τις οποίες μπορούν σταδιακά να επεξεργαστούν και να ξεπεράσουν.

Ένας τρόπος για να αντιμετωπιστεί αυτή η νοοτροπία είναι η αξιοποίηση της δύναμης μιας απλής λέξης: «ακόμη». Η προσθήκη της λέξης «ακόμη» σε μια αρνητική δήλωση μπορεί να βοηθήσει τον έφηβο να υιοθετήσει μια νοοτροπία ανάπτυξης και να μετατρέψει τις δυσκολίες σε ευκαιρίες μάθησης.

Η φράση «Δεν μπορώ να λύσω αυτές τις ασκήσεις», μπορεί να γίνει: «Δεν μπορώ να λύσω αυτές τις ασκήσεις ακόμη». Αντί για την αντίληψη «Δεν είμαι καλός σε αυτό», μπορεί να επικρατεί η αντίληψη: «Δεν είμαι καλός σε αυτό ακόμη».

Η λέξη αυτή υπενθυμίζει ότι οι ικανότητες αναπτύσσονται με την εξάσκηση και δεν αποτελούν απλώς χαρακτηριστικά με τα οποία κάποιος γεννιέται ή δεν γεννιέται.

Η εφηβεία είναι μια περίοδος πειραματισμού, μάθησης και σταδιακής ανεξαρτητοποίησης. Επομένως, δεν είναι ρεαλιστικό να περιμένετε από τους εφήβους να αποδίδουν πάντοτε στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο. Οι γονείς μπορούν να τους βοηθήσουν να διαχειριστούν αυτές τις απόλυτες πεποιθήσεις, υπενθυμίζοντάς τους ότι η ευτυχία δεν προέρχεται από το να κάνουν τα πάντα σωστά με την πρώτη προσπάθεια. Οι αποτυχίες δεν καθορίζουν ούτε το ποιοι είναι σήμερα ούτε, ακόμη σημαντικότερα, το ποιοι μπορούν να γίνουν στο μέλλον.

5. Η υπερβολική σύγκριση με τους άλλους

Ανεξάρτητα από την ηλικία, η σύγκριση με τους άλλους μοιάζει σχεδόν αναπόφευκτη, ιδιαίτερα στην εποχή της ευρείας διάδοσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Κατά τη διάρκεια, όμως, των ευαίσθητων και κρίσιμων εφηβικών χρόνων, αυτή η συνήθεια μπορεί να γίνει εξαιρετικά επιβλαβής. Πολλοί έφηβοι αρχίζουν να πιστεύουν ότι είναι αρκετά καλοί μόνο εάν μοιάζουν, αποδίδουν ή επιτυγχάνουν όσα και οι υπόλοιποι.

Η συνεχής σύγκριση μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλή αυτοεκτίμηση, άγχος, κατάθλιψη και φόβο αποτυχίας. Μέσα από τις επιμελημένες εικόνες που προβάλλονται στα κοινωνικά δίκτυα, οι έφηβοι συχνά συγκρίνουν την καθημερινότητά τους με τις καλύτερες στιγμές των άλλων, χωρίς να γνωρίζουν τι πραγματικά συμβαίνει πίσω από αυτές.

Ο αποτελεσματικότερος τρόπος αντιμετώπισης αυτής της τάσης είναι να βοηθήσετε τους εφήβους να αναπτύξουν μια ισχυρή αίσθηση αυτοεκτίμησης που θα προέρχεται από μέσα τους και όχι από τη σύγκριση με τους γύρω τους.

Οι γονείς μπορούν να συμβάλουν ενθαρρύνοντας τις ανοιχτές συζητήσεις, επαινώντας την προσπάθεια αντί για την τελειότητα, περιορίζοντας τις ανθυγιεινές συγκρίσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και υπενθυμίζοντας ότι η πορεία κάθε ανθρώπου είναι διαφορετική. Μέσα από αυτές τις πρακτικές, οι έφηβοι μπορούν να οικοδομήσουν υγιέστερη αυτοεκτίμηση, μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και ισχυρότερη ψυχική ανθεκτικότητα.

Όταν αισθάνονται ότι ακούγονται, γίνονται αποδεκτοί και υποστηρίζονται στο σπίτι, είναι πολύ πιθανότερο να αναπτύξουν μια σταθερή αίσθηση προσωπικής αξίας. Μαθαίνουν ότι έχουν αξία για αυτό που είναι και όχι μόνο για όσα καταφέρνουν. Αυτή η βάση τούς βοηθά να δημιουργούν πιο υγιείς σχέσεις, να λαμβάνουν καλύτερες αποφάσεις και να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις της ζωής με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση.