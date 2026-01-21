Η αγκαλιά είναι κάτι περισσότερο από μια απλή τρυφερή χειρονομία: αποτελεί έναν πανάρχαιο μηχανισμό που μας συνδέει με τους άλλους και μας κάνει να νιώθουμε ασφαλείς. Μέσα από αυτήν, ο οργανισμός λαμβάνει σήματα ασφάλειας και ενεργοποιεί περιοχές του εγκεφάλου που σχετίζονται με τη φροντίδα, τη συναισθηματική σύνδεση και τη ρύθμιση του στρες. Αν και δεν αποτελεί θεραπεία από μόνη της, η αγκαλιά λειτουργεί ως ισχυρός «ρυθμιστής» της ψυχικής μας ισορροπίας.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αγκαλιάς (21 Ιανουαρίου), η ψυχολόγος Msc και ψυχοθεραπεύτρια, μέλος της European Association of Behavioral and Cognitive Therapies-EABC, Άννα Καλυμνιού, απαντά σε ερωτήματα για το τι συμβαίνει στον εγκέφαλο όταν αγκαλιαζόμαστε, πώς επηρεάζεται το άγχος, ποιοι ωφελούνται περισσότερο, πώς σχετίζεται με τη σωματική υγεία, αλλά και τι σημαίνει για το άτομο και την κοινωνία η μείωση της φυσικής επαφής.

Η ίδια, σε συνέντευξή της στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, εξήγησε το τι συμβαίνει στον εγκέφαλο και στο σώμα όταν αγκαλιάζουμε ή αγκαλιαζόμαστε: «Όταν αγκαλιαζόμαστε, ενεργοποιείται ένα βαθιά πρωταρχικό σύστημα ασφάλειας του οργανισμού. Οι υποδοχείς στο δέρμα στέλνουν σήματα στον εγκέφαλο που ενεργοποιούν ένα δίκτυο περιοχών σχετικών με την κοινωνική σύνδεση, τη φροντίδα και τη ρύθμιση του στρες. Σε επίπεδο νευροχημείας απελευθερώνεται ωκυτοκίνη, η οποία ενισχύει το αίσθημα εγγύτητας, εμπιστοσύνης και ηρεμίας. Ταυτόχρονα μειώνονται τα επίπεδα κορτιζόλης και το αυτόνομο νευρικό σύστημα μεταβαίνει σε κατάσταση ηρεμίας».

«Σωματικά, ο καρδιακός ρυθμός επιβραδύνεται, η αναπνοή γίνεται πιο βαθιά και το σώμα βιώνει μια αίσθηση χαλάρωσης. Η αγκαλιά λειτουργεί σαν ένα βαθιά εγγεγραμμένο βιολογικό σήμα που λέει: “Εδώ υπάρχει ασφάλεια”».

Στη συνέχεια, όπως ανέφερε η ίδια, «η αγκαλιά δεν λειτουργεί μόνο ως στιγμιαία ανακούφιση. Όταν αποτελεί σταθερό στοιχείο σχέσεων εμπιστοσύνης, μπορεί να συμβάλει στη μακροπρόθεσμη ρύθμιση του στρες. Η έρευνα δείχνει ότι η συστηματική σωματική επαφή συνδέεται με χαμηλότερα επίπεδα άγχους και καλύτερη ψυχική ανθεκτικότητα. Στην κλινική πράξη βλέπουμε ότι άνθρωποι που μεγαλώνουν ή ζουν μέσα σε σχέσεις όπου υπάρχει φυσική ζεστασιά και εγγύτητα, αντιμετωπίζουν το στρες με μεγαλύτερη ψυχική ευελιξία. Η αγκαλιά δεν “θεραπεύει” από μόνη της, αλλά λειτουργεί ως ισχυρός ρυθμιστικός παράγοντας του στρες».

«Η σωματική επαφή είναι σημαντική για όλους, αλλά ιδιαίτερα ωφέλιμη για παιδιά, ηλικιωμένους και ανθρώπους που βιώνουν μοναξιά, κατάθλιψη ή κοινωνική απομόνωση. Τα παιδιά, μέσω της αγκαλιάς, αναπτύσσουν αίσθηση ασφάλειας και βασική εμπιστοσύνη στον κόσμο. Οι ηλικιωμένοι βιώνουν μείωση της απομόνωσης και ενίσχυση της συναισθηματικής σύνδεσης. Άτομα με καταθλιπτικά συμπτώματα συχνά νιώθουν βαθιά αποσύνδεση από το σώμα και τους άλλους. Η αγκαλιά, όταν υπάρχει συναίνεση και ασφάλεια, μπορεί να λειτουργήσει ως γέφυρα επανασύνδεσης με την ανθρώπινη εμπειρία», τόνισε η Άννα Καλυμνιού.

«Από τις πρώτες στιγμές της ζωής, η σωματική επαφή παίζει θεμελιώδη ρόλο στη διαμόρφωση της αίσθησης ασφάλειας και σύνδεσης. Το βρέφος δεν κατανοεί τον κόσμο με λέξεις, αλλά μέσω του πώς κρατιέται, αγκαλιάζεται και νιώθει τα όρια του σώματος των άλλων γύρω του. Η σωματική επαφή μεταφέρει μηνύματα ασφάλειας ή απειλής, και μέσα από αυτά χτίζεται σταδιακά η εμπιστοσύνη -η μη, στον κόσμο και στους σημαντικούς άλλους. Όταν η εμπειρία αυτή είναι σταθερή και συνεπής, το παιδί αναπτύσσει ένα εσωτερικό αίσθημα στήριξης και συνέχειας».

«Στην ενήλικη ζωή, η αγκαλιά παραμένει ουσιαστική. Η δυνατότητα να δεχόμαστε την αγκαλιά των άλλων είναι συνδεδεμένη με την εμπειρία ασφαλών ορίων που αποκτήσαμε ως παιδιά. Το δέρμα γίνεται μέσο επικοινωνίας: όταν η αγκαλιά σέβεται τα όρια, προσφέρει ασφάλεια και χαλάρωση».

«Η αγκαλιά δεν αφορά μόνο την ψυχική υγεία. Υπάρχουν ενδείξεις ότι σχετίζεται με καλύτερη καρδιαγγειακή λειτουργία, ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος και βελτιωμένη ποιότητα ύπνου. Η μείωση του στρες που επιτυγχάνεται μέσω της επαφής έχει άμεσες βιολογικές συνέπειες, καθώς το χρόνιο στρες αποτελεί παράγοντα κινδύνου για πολλές ασθένειες», υπογράμμισε η ίδια.

«Η αγκαλιά, επομένως, μπορεί να ιδωθεί ως μια απλή αλλά ισχυρή μορφή “φροντίδας του σώματος”, που ενισχύει τη συνολική ευεξία».

Σε ερώτηση για το αν υπάρχουν άνθρωποι που δυσκολεύονται με την αγκαλιά, ενώ την έχουν ανάγκη, η Άννα Καλυμνιού απάντησε: «Ναι, και αυτό είναι πολύ συχνό. Άτομα με τραυματικές εμπειρίες, ιστορικό παραμέλησης ή ανασφαλείς σχέσεις προσκόλλησης μπορεί να βιώνουν την αγκαλιά ως απειλή. Το σώμα τους έχει μάθει να συνδέει την εγγύτητα με πόνο ή απώλεια. Αυτή η αντίφαση -επιθυμία για επαφή και ταυτόχρονα φόβος γι’ αυτήν- αποτελεί συχνό θεραπευτικό θέμα. Η αγκαλιά μπορεί να βιώνεται ταυτόχρονα ως επιθυμητή και επικίνδυνη. Στη θεραπευτική διαδικασία, ο στόχος δεν είναι να “επιβληθεί” η εγγύτητα, αλλά να αποκατασταθεί σταδιακά η αίσθηση ότι η σχέση μπορεί να είναι ασφαλής, προβλέψιμη και με όρια».

Τέλος, όπως ανέφερε η ίδια: «Η μείωση της φυσικής επαφής δεν αφορά μόνο την απουσία αγκαλιάς, αλλά τη φτωχοποίηση της εμπειρίας του “σχετίζεσθαι”. Μια κοινωνία με λιγότερη φυσική εγγύτητα κινδυνεύει να παράγει περισσότερη μοναξιά, αποξένωση και συναισθηματική απορρύθμιση. Όταν η φυσική επαφή περιορίζεται, το άτομο καλείται να διαχειριστεί μόνο του συναισθήματα που κανονικά μοιράζονται. Η αγκαλιά, λοιπόν, δεν είναι απλώς μία τρυφερή χειρονομία, αλλά ένας θεμελιώδης μηχανισμός ψυχικού κρατήματος, συναισθηματικής φροντίδας, που μας επιτρέπει να νιώθουμε ασφαλείς, ολόκληροι και συνδεδεμένοι».