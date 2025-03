Στην πορεία μας προς την επίτευξη ενός στόχου, οι προκλήσεις είναι πολλές και ξεπετάγονται συνεχώς, εμποδίζοντας την πρόοδο και την ευτυχία μας. Πολλές φορές όμως είμαστε οι ίδιοι που βάζουμε εμπόδια στον εαυτό μας.

Η Stephanie Harrison, ιδρύτρια του The New Happy , ενός οργανισμού που προωθεί μια νέα φιλοσοφία ευτυχίας και συγγραφέας του βιβλίου «New Happy : Getting Happiness Right in a World That’s Got It Wrong«, σε άρθρο της στο CNBC, αποκαλύπτει επτά κοινούς τρόπους με τους οποίους σαμποτάρουμε τον εαυτό μας και προτείνει πρακτικές λύσεις για να τους ξεπεράσουμε.

1. Δεν γνωρίζουμε τι είναι πραγματικά σημαντικό για εμάς

Η κοινωνία μας έχει εμφυσήσει αξίες όπως η τελειότητα, η υπερβολική ανεξαρτησία και ο ανταγωνισμός. Ωστόσο, πολλές από αυτές δεν είναι ευθυγραμμισμένες με τις προσωπικές μας αξίες, με αποτέλεσμα να νιώθουμε διχασμένοι. Εντοπίστε τις πέντε βασικές σας αξίες και χρησιμοποιήστε τις ως οδηγό για κάθε απόφαση που παίρνετε.

2. Σπάστε τα όνειρά σας σε διαχειρίσιμους στόχους

Τα μεγάλα όνειρα μπορεί να είναι συντριπτικά αν δεν τα διαχωρίσουμε σε μικρότερα, επιτεύξιμα βήματα. Ορίστε έναν βραχυπρόθεσμο στόχο για τους επόμενους 1-2 μήνες και προσδιορίστε τι είναι ρεαλιστικό να επιτύχετε σε αυτό το διάστημα.

3. Δεν έχουμε μάθει να διαχειριζόμαστε τα συναισθήματά μας

Καθώς προσπαθούμε να επιτύχουμε τους στόχους μας, είναι φυσιολογικό να βιώνουμε συναισθήματα όπως φόβο, απογοήτευση ή άγχος. Εφαρμόστε έναν καθημερινό «έλεγχο συναισθημάτων». Σταματήστε για λίγο, πάρτε μια βαθιά ανάσα και προσπαθήστε να αναγνωρίσετε και να ονομάσετε αυτό που νιώθετε. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσετε να το διαχειριστείτε αποτελεσματικότερα, αλλά και να λάβετε αποτελεσματικότερες αποφάσεις.

4. Προσπαθούμε να τα κάνουμε όλα μόνοι μας

Η κουλτούρα μας εξυμνεί την ανεξαρτησία, αλλά κανείς δεν πετυχαίνει χωρίς βοήθεια. Μάθετε να ζητάτε υποστήριξη για να λάβετε τη βοήθεια που χρειάζεστε.

5. Βλέπουμε τα λάθη μας ως απόδειξη αποτυχίας

Όλοι κάνουμε λάθη, αλλά αντί να τα βλέπουμε ως αποτυχίες πρέπει να τα εκλαμβάνουμε ως μέρος της ανάπτυξης και της αυτοβελτίωσης. Όταν κάνετε ένα λάθος, αξιολογείστε το ως «ένδειξη προόδου και εξέλιξης».

6. Δεν κάνουμε διαλείμματα

Η συνεχής εργασία χωρίς ανάπαυση μειώνει τη δημιουργικότητα, τη συγκέντρωση και την ευημερία μας. Προγραμματίστε καθημερινά διαλείμματα, όπως να τρώτε το γεύμα σας μακριά από την οθόνη ή να αφιερώνετε χρόνο σε ένα χόμπι.

7. Πιστεύουμε ότι η ευτυχία θα έρθει όταν φτάσουμε στον προορισμό μας

Η ιδέα ότι «όταν πετύχω αυτόν τον στόχο, τότε θα είμαι ευτυχισμένος» είναι μια επικίνδυνη αυταπάτη. Βρείτε χαρά στην καθημερινότητα. Αναρωτηθείτε: «Τι μπορώ να κάνω σήμερα που θα μου προσφέρει περισσότερη σύνδεση, σκοπό και χαρά;».

Σκεφθείτε μερικές αλλαγές που θα μπορούσατε να κάνετε και οι οποίες θα έδιναν περισσότερη σύνδεση, σκοπό και χαρά στις καθημερινές σας δραστηριότητες και όχι σε κάποιο απώτερο μέλλον όταν φτάσετε σε έναν στόχο που πιστεύετε ότι πρέπει να επιτύχετε.