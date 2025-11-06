Η Cerezen, μια ιατρική συσκευή που έχει δείξει σε κλινικές μελέτες ότι βελτιώνει την κατάσταση ασθενών με ήπια γνωστική έκπτωση και αρχικό στάδιο Αλτσχάιμερ, έλαβε την πιστοποίηση CE βάσει του Κανονισμού Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η έγκριση αυτή την καθιστά την πρώτη – και μοναδική μέχρι σήμερα – συσκευή που πιστοποιείται υπό το νέο νομικό πλαίσιο της ΕΕ για τη συγκεκριμένη νόσο, δίνοντας στους Ευρωπαίους ασθενείς πρόσβαση σε μια θεραπεία που το 2021 ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) χαρακτήρισε «σημαντική καινοτομία» – χωρίς όμως να την έχει ακόμα εγκρίνει.

Μια διαφορετική θεραπευτική προσέγγιση

Η συσκευή αναπτύχθηκε στις ΗΠΑ από την ιατροτεχνολογική εταιρεία Renew Bioscience, που εδρεύει στο Μίσιγκαν. Η καινοτομία της βασίζεται στην αποκατάσταση της αγγειακής υγείας στον εγκέφαλο, ενισχύοντας τη ροή αίματος και την οξυγόνωση. Η διατάραξη της αγγειακής λειτουργίας αποτελεί τη δεύτερη συχνότερη αιτία άνοιας, σύμφωνα με τους ειδικούς και τους οργανισμούς δημόσιας υγείας.

Οι περισσότερες υπάρχουσες φαρμακευτικές θεραπείες για το Αλτσχάιμερ στοχεύουν στις αμυλοειδείς πλάκες – παθολογικές πρωτεΐνες που συνδέονται με την εξέλιξη της νόσου. Οι εν λόγω θεραπείες ωστόσο έχουν υψηλό κόστος και συνοδεύονται από σοβαρές παρενέργειες που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής των ασθενών.

Η Cerezen προσφέρει μια μη φαρμακευτική εναλλακτική λύση, χωρίς παρενέργειες, για ασθενείς με κλινικά διαγνωσμένο πρώιμο Αλτσχάιμερ ή ήπια γνωστική διαταραχή σχετιζόμενη με τη νόσο, σύμφωνα με τον Δρ. Jack Juni, επικεφαλής επιστημονικό σύμβουλο της εταιρείας.

«Στις κλινικές παρατηρήσεις μας με τη Cerezen, είδαμε όχι μόνο επιβράδυνση της γνωστικής έκπτωσης, αλλά σε πολλές περιπτώσεις και ανάκτηση χαμένων λειτουργιών», δηλώνει και προσθέτει: «Αυτό αποτελεί σημαντική απόκλιση από τις μέχρι σήμερα διαθέσιμες θεραπείες για το Αλτσχάιμερ».

Πώς λειτουργεί η συσκευή – θεραπεία

Η συσκευή αποτελείται από ένα σύστημα παλμικών φουσκωτών περιδέσεων που τοποθετούνται στις γάμπες, τους μηρούς και τους γοφούς του ασθενούς. Οι περιδέσεις αυτές φουσκώνουν και ξεφουσκώνουν συγχρονισμένα με τους καρδιακούς παλμούς, σε ένα είδος θεραπευτικού «μασάζ», ενισχύοντας τη ροή αίματος προς το άνω μέρος του σώματος και τον εγκέφαλο. Η χρήση της πρέπει να γίνεται υπό ιατρική επίβλεψη.

Σύμφωνα με την έρευνα της εταιρείας, οι ασθενείς που δοκίμασαν τη συσκευή παρουσίασαν κατά μέσο όρο βελτίωση πέντε μονάδων σε τυπικές γνωστικές κλίμακες -μια πρόοδος που ισοδυναμεί περίπου με ανάκτηση ενός χρόνου χαμένης γνωστικής λειτουργίας.

Η ευρωπαϊκή πιστοποίηση της Cerezen σημαίνει ότι η θεραπεία μπορεί σύντομα να είναι διαθέσιμη για ασθενείς στην ΕΕ. Αντίθετα, στις ΗΠΑ, η εν λόγω συσκευή βρίσκεται ακόμη «εκτός πλάνων» λόγω σκεπτικισμού απέναντι σε θεραπείες που δεν στοχεύουν στις αμυλοειδείς πλάκες.