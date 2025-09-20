Η καθαριότητα της κουζίνας δεν αφορά μόνο την εμφάνιση του χώρου. Είναι ζήτημα υγιεινής, καθώς μικρά καθημερινά λάθη – από τη θερμοκρασία νερού μέχρι το σφουγγάρι που έχει ξεχαστεί για βδομάδες – μπορούν να μετατραπεί σε εστία μικροβίων.

Μικροβιολόγοι στο Self καταρρίπτουν τους πιο συχνούς μύθους και προσφέροντας χρήσιμες συμβουλές, ξεκαθαρίζουν τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνετε, όχι για να «γυαλίζει» η κουζίνα σας, αλλά για να είναι πραγματικά καθαρή και ασφαλής.

1. Χρησιμοποιείτε υπερβολικά ζεστό ή υπερβολικά κρύο νερό

Η θερμότητα έχει απολυμαντικές ιδιότητες, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το νερό πρέπει να καίει. Ο δρ. Bill Sullivan, καθηγητής μικροβιολογίας και ανοσολογίας στο Indiana University, εξηγεί ότι δεν χρειάζεται το νερό να είναι καυτό, καθώς αυτό πιθανόν να μας εμποδίζει από το να καθαρίζουμε σωστά. Ιδανικά η θερμοκρασία μπορεί να κυμαίνεται από 40°C έως 60°C.

Σε κάθε περίπτωση, το σαπούνι, το απορρυπαντικό και το τρίψιμο παίζουν μεγαλύτερο ρόλο από τη θερμοκρασία. Το ζεστό νερό βοηθά να φύγουν τα υπολείμματα τροφών και να κάνει καλύτερο αφρό το σαπούνι, αλλά για την απολύμανση αρκεί καλό πλύσιμο με σαπουνάδα.

2. Πλένετε τα πιάτα σε βρώμικο νεροχύτη – Δεν τον στεγνώνετε μετά τον καθαρισμό

Ο νεροχύτης είναι μία από τις πιο μολυσμένες επιφάνειες της κουζίνας. Αν έχει υπολείμματα τροφής και υγρασία, είναι τέλειο έδαφος για ανάπτυξη βακτηρίων. Πλύνετέ τον κάθε βράδυ με ζεστό νερό και σαπούνι και απολυμάνετέ τον μία φορά την εβδομάδα με ένα καθαριστικό ή διάλυμα χλωρίνης (1 κουταλιά της σούπας σε 4 λίτρα νερό). Στεγνώστε τον με καθαρό πανί ή χαρτί κουζίνας μετά από κάθε πλύση για να αποτρέψετε την ανάπτυξή μικροβίων.

3. Πλένετε πιάτα ενώ έχετε κοψίματα στα χέρια

Αν έχετε ανοιχτές πληγές ή κοψίματα, μη ρισκάρετε. Μπορείτε να εκτεθείτε σε βακτήρια όπως ο σταφυλόκοκκος ή —σε ακραίες περιπτώσεις— σε επικίνδυνα μικρόβια όπως το Vibrio. Αν δεν μπορείτε να αποφύγετε το πλύσιμο, φορέστε γάντια.

4. Δεν θυμάστε πότε αλλάξατε τελευταία φορά το σφουγγάρι – Χρησιμοποιείται ένα για όλα

Τα σφουγγάρια είναι εστίες μικροβίων. Ιδανικά, αλλάξτε τα κάθε 7–10 μέρες. Ένα βρώμικο σφουγγάρι καθαρίζει λιγότερο αποτελεσματικά και μεταφέρει μικρόβια. Επίσης η χρήση ενός σφουγγαριού για όλα είναι μια πολύ κακή ιδέα. Έχετε τουλάχιστον δύο: Ένα για πιάτα και ένα για τις επιφάνειες.

5. Δεν καθαρίζετε το ψυγείο αφού αφαιρέσετε χαλασμένα τρόφιμα

Το ότι ένα φαγητό μούχλιασε μέσα στο ψυγείο δεν σημαίνει πως η ζημιά σταματά εκεί. Αφαιρέστε όλα τα τρόφιμα, πλύνετε ράφια και συρτάρια με ζεστό νερό και σαπούνι, απολυμάνετέ τα και στεγνώστε καλά. Το απλό καθάρισμα με ένα πανί δεν αρκεί.

6. Καθαρίζετε τον πάγκο αλλά ξεχνάτε τα σημεία αφής

Πόμολα, χερούλια, διακόπτες, βρύσες… Όλα αγγίζονται συνέχεια και μεταφέρουν μικρόβια. Καθαρίστε τα στο τέλος κάθε με πανί και απολυμαντικό (ή διάλυμα χλωρίνης), ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή.

7. Ξεχνάτε να καθαρίσετε το πλυντήριο πιάτων

Αν δεν καθαρίζετε το πλυντήριο, δεν θα καθαρίζει σωστά και τα πιάτα. Τρέξτε έναν άδειο κύκλο με ένα μπολ ξύδι στο πάνω ράφι. Μη ξεχνάτε και το φίλτρο — εκεί μαζεύεται η περισσότερη βρωμιά και μυρίζει πιο έντονα. Πλύντε το με σαπούνι και ζεστό νερό, όπως θα κάνατε με ένα πιάτο.

8. Χρησιμοποιείτε τις ίδιες ξύλινες επιφάνειες για τα πάντα

Οι ξύλινες επιφάνειες είναι πορώδεις. Αν κόβετε κρέας και μετά λαχανικά, κινδυνεύετε με επιμόλυνση. Χρησιμοποιήστε διαφορετικές επιφάνειες για ζωικά προϊόντα (καλύτερα μεταλλικές) και άλλες για φρούτα και λαχανικά.

9. Δεν καθαρίζετε τον κάδο απορριμμάτων

Όταν πετάτε χαλασμένα τρόφιμα, βάλτε τα πρώτα σε σακούλες που κλείνουν. Ελέγχετε τον κάδο κάθε φορά που πετάτε τα σκουπίδια για διαρροές ή υπολείμματα. Αν υπάρχουν, καθαρίστε τον με ζεστό νερό και σαπούνι.

Ο σωστός καθαρισμός της κουζίνας δεν είναι… «επιστήμη». Απαιτεί όμως συνέπεια και προσοχή στις λεπτομέρειες. Ακολουθώντας τις παραπάνω συμβουλές, θα κάνετε την κουζίνα σας πιο ασφαλή και πιο υγιεινό.