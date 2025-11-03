Το πολύ καθισιό έχει χαρακτηριστεί πολλές φορές ως το «νέο κάπνισμα» εξαιτίας των αρνητικών του συνεπειών στην υγεία. Όμως σε αυτήν την μάχη οι ερευνητές φαίνεται πως αποκάλυψαν έναν απροσδόκητο σύμμαχο: Το κακάο.

Σύμφωνα με ερευνητές από Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ στο Ηνωμένο Βασίλειο, που δημοσίευσαν τη μελέτη τους στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Physiology, οι φλαβανόλες του κακάο, αντιοξειδωτικές φυτικές ενώσεις που ανήκουν στην ευρύτερη ομάδα των φλαβονοειδών, φαίνεται πως μπορούν να μπλοκάρουν τις βλαβερές επιπτώσεις της καθιστικής ζωής στα αιμοφόρα αγγεία.

Τι προκαλεί η καθιστική ζωή

Σε μια εποχή όπου περνάμε όλο και περισσότερες ώρες καθισμένοι, οι αρνητικές συνέπειες αυτής της τάσης γίνονται όλο και πιο ξεκάθαρες. Όπως αναφέρει το New Atlas, μελέτες έχουν δείξει ότι κάθε δίωρο καθισιού μπροστά στην τηλεόραση αυξάνει τον κίνδυνο παχυσαρκίας κατά 23% και διαβήτη κατά 14%.

Επίσης κάθε μία ώρα καθισιού αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης σαρκοπενίας – της απώλειας μυϊκής μάζας και δύναμης λόγω ηλικίας – κατά 33%. Επιπλέον, η καθιστική ζωή συνδέεται με πόνους στον αυχένα, στη μέση και στους ώμους.

Ένας από τους λόγους που το καθισιό είναι τόσο επιβλαβές, είναι ότι περιορίζει τη λειτουργία του αγγειακού μας συστήματος. Όταν αυτή η λειτουργία διαταράσσεται, ακόμη και ελαφρώς, αυξάνεται ο κίνδυνος εμφάνισης σοβαρών καρδιαγγειακών παθήσεων, όπως τα εμφράγματα και τα εγκεφαλικά επεισόδια.

Πώς έγινε η έρευνα για τα οφέλη του κακάο

Επειδή προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι οι φλαβανόλες – φυτικές ενώσεις που βρίσκονται σε ορισμένες τροφές – έχουν προστατευτική δράση στο καρδιαγγειακό σύστημα, οι ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ στο Ηνωμένο Βασίλειο ήθελαν να διαπιστώσουν αν μπορούν να δράσουν άμεσα στα αιμοφόρα αγγεία κατά τη διάρκεια του καθισιού.

Στο πλαίσιο της μελέτης, συγκέντρωσαν 40 υγιείς νέους άνδρες ηλικίας 18 έως 45 ετών. Βάσει της μέγιστης κατανάλωσης οξυγόνου τους (VO2 peak), οι 20 κατατάχθηκαν ως «υψηλής φυσικής κατάστασης» και οι άλλοι 20 ως «χαμηλής φυσικής κατάστασης».

Οι ερευνητές χώρισαν επιπλέον τις δύο ομάδες και έδωσαν στους μισούς από κάθε κατηγορία ένα ρόφημα κακάο πλούσιο σε φλαβανόλες, ενώ στους υπόλοιπους ένα ρόφημα κακάο με πολύ χαμηλή περιεκτικότητα σε φλαβανόλες. Στη συνέχεια, όλοι κάθισαν για δύο ώρες.

Τα εντυπωσιακά αποτελέσματα για τις φλαβανόλες

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν μια μέθοδο που ονομάζεται FMD για να μετρήσουν τη λειτουργία των αγγείων στα χέρια και τα πόδια των συμμετεχόντων.

Διαπίστωσαν ότι και στις δύο ομάδες – τόσο στους πιο γυμνασμένους όσο και στους λιγότερο γυμνασμένους – εκείνοι που κατανάλωσαν το ρόφημα με υψηλή περιεκτικότητα σε φλαβανόλες (695 mg συνολικά), δεν παρουσίασαν μείωση στη λειτουργία των αγγείων τους.

Αντίθετα, όσοι ήπιαν το ρόφημα με μόλις 5,6 mg φλαβανόλες, εμφάνισαν μειώσεις στη λειτουργία των αρτηριών, αύξηση της διαστολικής αρτηριακής πίεσης, μείωση της ροής του αίματος και μείωση της οξυγόνωσης των μυών.

«Το πείραμά μας δείχνει ότι η υψηλή φυσική κατάσταση δεν αποτρέπει τη προσωρινή μείωση της αγγειακής λειτουργίας που προκαλείται από το καθισιό, όταν καταναλώνεται ρόφημα με λίγες φλαβανόλες», σημειώνει ο συγγραφέας της μελέτης Σαμ Λούκας και προσθέτει:

«Το πιο σημαντικό είναι ότι μετά το ρόφημα με τις φλαβανόλες, τόσο οι πιο γυμνασμένοι όσο και οι λιγότερο γυμνασμένοι συμμετέχοντες διατήρησαν τη λειτουργία των αγγείων τους στο ίδιο επίπεδο όπως πριν καθίσουν για δύο ώρες».

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι αυτή είναι η πρώτη φορά που αποδεικνύεται πως η πρόσληψη φλαβανόλων έχει προστατευτική δράση στα αγγεία ανεξαρτήτως φυσικής κατάστασης.

Δεν είναι μόνο το κακάο…

Αν το κακάο δεν είναι του γούστου σας, μπορείτε να λάβετε φλαβανόλες και από άλλες πηγές. Ο επίσης συγγραφέας της μελέτης Αλέσιο Ντανιέλε αναφέρει ότι τα μήλα, τα δαμάσκηνα, τα μούρα, οι ξηροί καρποί, αλλά και το πράσινο και το μαύρο τσάι είναι επίσης καλές πηγές. Το κόκκινο κρασί, το λάχανο, οι ντομάτες και τα ροδάκινα περιέχουν επίσης φλαβανόλες.

«Δεδομένου του πόσο διαδεδομένη είναι πλέον η καθιστική ζωή και του αυξημένου κινδύνου που ενέχει για την αγγειακή υγεία, η κατανάλωση τροφών και ροφημάτων πλούσιων σε φλαβανόλες, ειδικά σε συνδυασμό με διαλείμματα κίνησης, όπως το περπάτημα, μπορεί να είναι ένας καλός τρόπος να βελτιώσουμε τη μακροπρόθεσμη υγεία μας, ανεξαρτήτως φυσικής κατάστασης», καταλήγει η τρίτη συγγραφέας της μελέτης Καταρίνα Ρεντέιρο.