Η σωστή αποθήκευση των τροφίμων στο ψυγείο δεν είναι απλώς ζήτημα οργάνωσης, αλλά κυρίως ασφάλειας και διατήρησης της φρεσκάδας τους. Αν και οι περισσότεροι θεωρούν ότι τοποθετώντας τα ψώνια στα ράφια και στην πόρτα του ψυγείου ακολουθούν μια απλή διαδικασία, η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Η θέση κάθε προϊόντος παίζει καθοριστικό ρόλο στη διάρκεια ζωής του.

Σύμφωνα με διατροφικούς φορείς όπως το USDA και οργανισμούς όπως το U.S. Dairy και το American Egg Board, ορισμένα τρόφιμα κινδυνεύουν να αλλοιωθούν γρηγορότερα όταν αποθηκεύονται στην πόρτα του ψυγείου, λόγω των συνεχών διακυμάνσεων της θερμοκρασίας κάθε φορά που αυτή ανοίγει.

Ακολουθούν οι πέντε βασικές κατηγορίες τροφίμων που, σύμφωνα με τους ειδικούς, δεν πρέπει να τοποθετούνται ποτέ στην πόρτα του ψυγείου.

Γάλα

Παρά το ότι η πόρτα μοιάζει βολική για μεγάλα μπουκάλια ή λίτρα γάλακτος, αποτελεί το χειρότερο σημείο για αποθήκευση. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες που επικρατούν εκεί επιτρέπουν την ταχύτερη ανάπτυξη βακτηρίων. Η U.S. Dairy προειδοποιεί πως το γάλα πρέπει να τοποθετείται στο πίσω μέρος του ψυγείου, όπου η θερμοκρασία παραμένει σταθερά χαμηλή.

Αυγά

Πολλά ψυγεία διαθέτουν ειδικό ράφι για αυγά στην πόρτα, όμως οι ειδικοί τονίζουν ότι πρόκειται για λάθος σχεδιασμό. Το American Egg Board συστήνει τα αυγά να αποθηκεύονται σε εσωτερικό ράφι και μάλιστα στο αρχικό τους κουτί. Ο λόγος είναι ότι το κουτί προστατεύει από απώλεια υγρασίας και απορρόφηση οσμών από άλλα τρόφιμα, ενώ η σταθερή θερμοκρασία στο εσωτερικό εξασφαλίζει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

Κρέας και πουλερικά

Η αποθήκευση ωμών κρεάτων και πουλερικών στην πόρτα θεωρείται εξαιρετικά επικίνδυνη. Οι χυμοί που περιέχονται στη συσκευασία μπορούν εύκολα να στάξουν, προκαλώντας επιμόλυνση. Επιπλέον, οι θερμοκρασιακές διακυμάνσεις της πόρτας καθιστούν το περιβάλλον ακατάλληλο. Σύμφωνα με τις οδηγίες, το ωμό κρέας πρέπει να τοποθετείται στο κάτω ράφι του ψυγείου, καλά τυλιγμένο ή σε σφραγισμένο δοχείο ώστε να αποτρέπεται η διαρροή.

Φρούτα και λαχανικά

Αν και πολλοί τα βάζουν στην πόρτα για εύκολη πρόσβαση, τα φρούτα και τα λαχανικά πρέπει να φυλάσσονται αποκλειστικά στα ειδικά συρτάρια στο κάτω μέρος του ψυγείου στη συντήρηση. Όπως τονίζει το USDA, τα συρτάρια αυτά έχουν σχεδιαστεί ώστε να ρυθμίζουν το επίπεδο υγρασίας: χαμηλότερη για τα φρούτα και υψηλότερη για τα λαχανικά. Με αυτόν τον τρόπο διατηρούνται περισσότερο φρέσκα και τραγανά.

Τυρί

Το τυρί απαιτεί ειδικές συνθήκες συντήρησης. Το USDA αναφέρει ότι τα περισσότερα ψυγεία διαθέτουν ξεχωριστό συρτάρι για τυριά και αλλαντικά, όπου διοχετεύεται επιπλέον ψυχρός αέρας. Αυτό το περιβάλλον τα διατηρεί πολύ κρύα, χωρίς να τα καταψύχει, κάτι ιδανικό για την ποιότητα και τη γεύση τους.

Τι μπορείτε να αποθηκεύετε στην πόρτα του ψυγείου

Παρά τους κινδύνους για συγκεκριμένα τρόφιμα, η πόρτα του ψυγείου μπορεί να αξιοποιηθεί σωστά.

Καρυκεύματα : Κέτσαπ, μαγιονέζα, σιρόπι σφενδάμου και παρόμοια προϊόντα έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής και αντέχουν στις θερμοκρασιακές μεταβολές. Μάλιστα, υπάρχουν εταιρείες που αναγράφουν στο μπουκάλι ότι το προϊόν μπορεί να αποθηκευτεί στην πόρτα.

: Κέτσαπ, μαγιονέζα, σιρόπι σφενδάμου και παρόμοια προϊόντα έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής και αντέχουν στις θερμοκρασιακές μεταβολές. Μάλιστα, υπάρχουν εταιρείες που αναγράφουν στο μπουκάλι ότι το προϊόν μπορεί να αποθηκευτεί στην πόρτα. Ντρέσινγκ για σαλάτα : Ανοιγμένα μπουκάλια διατηρούνται έως και δύο μήνες στο ψυγείο, σύμφωνα με το USDA. Αν πρόκειται για ντρέσινγκ με βάση το λάδι, η πιθανή διαχωριστική εμφάνιση στο ψυγείο είναι φυσιολογική, αρκεί ένα καλό ανακάτεμα.

: Ανοιγμένα μπουκάλια διατηρούνται έως και δύο μήνες στο ψυγείο, σύμφωνα με το USDA. Αν πρόκειται για ντρέσινγκ με βάση το λάδι, η πιθανή διαχωριστική εμφάνιση στο ψυγείο είναι φυσιολογική, αρκεί ένα καλό ανακάτεμα. Αναψυκτικά: Είτε πρόκειται για σόδα είτε για χυμούς, η πόρτα αποτελεί ιδανικό σημείο, καθώς τα προϊόντα αυτά δεν επηρεάζονται σημαντικά από τις διακυμάνσεις θερμοκρασίας.

Γιατί η θερμοκρασία παίζει ρόλο

Το USDA υπογραμμίζει ότι τα ψυγεία πρέπει να διατηρούν θερμοκρασία 4℃ ή χαμηλότερη. Αν και τα περισσότερα μοντέλα διαθέτουν ενσωματωμένο θερμόμετρο, σε αντίθετη περίπτωση οι ειδικοί προτείνουν την αγορά ενός ανεξάρτητου θερμομέτρου για μεγαλύτερη ακρίβεια.

Ενώ τα ράφια και τα συρτάρια κρατούν πιο σταθερή θερμοκρασία, η πόρτα εκτίθεται στον ζεστό αέρα κάθε φορά που ανοίγει, γεγονός που επιταχύνει την αλλοίωση ευπαθών προϊόντων.

Συμπέρασμα – Τι λένε οι ειδικοί

Η πόρτα του ψυγείου δεν είναι κατάλληλος χώρος για ευπαθή τρόφιμα όπως γάλα, αυγά, κρέας, φρούτα και τυρί. Παρά την ευκολία που προσφέρει, οι συνεχείς μεταβολές θερμοκρασίας μπορούν να προκαλέσουν πρόωρη αλλοίωση και να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία.

Αντίθετα, πρόκειται για ιδανικό χώρο αποθήκευσης καρυκευμάτων, ντρέσινγκ και αναψυκτικών, προϊόντων δηλαδή που μπορούν να αντέξουν τις θερμικές διακυμάνσεις.