Η σωστή διατροφή παίζει τεράστιο ρόλο στην υγεία της καρδιάς, όμως για όσους παίρνουν φάρμακα μπορεί να κρύβει και παγίδες. Ορισμένα κοινά τρόφιμα – και μάλιστα κάποια από τα πιο υγιεινά – επηρεάζουν τον τρόπο που δρουν, μειώνοντας την αποτελεσματικότητά τους ή αυξάνοντας τον κίνδυνο σοβαρών παρενεργειών.

Από το γκρέιπφρουτ και τις μπανάνες μέχρι το σκόρδο και τη μαύρη γλυκόριζα, υπάρχουν επιλογές που καλό είναι να αποφεύγονται ή να καταναλώνονται με προσοχή. Το Very Well Health παρουσιάζει επτά τρόφιμα που χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή αν παίρνετε φάρμακα για την καρδιά.

1. Γκρέιπφρουτ

Το γκρέιπφρουτ και ο χυμός του είναι από τα πιο γνωστά τρόφιμα που πρέπει να αποφεύγονται αν λαμβάνετε συγκεκριμένα φάρμακα για την καρδιά. Μπορούν να αλληλεπιδράσουν με τις στατίνες, που μειώνουν τη χοληστερόλη, και με τους αναστολείς διαύλων ασβεστίου, που χρησιμοποιούνται στην υπέρταση.

Η κατανάλωση γκρέιπφρουτ καθυστερεί τον μεταβολισμό αυτών των φαρμάκων και αυξάνει τα επίπεδά τους στο αίμα. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μυϊκούς πόνους, ζάλη και επικίνδυνα χαμηλή αρτηριακή πίεση.

Σε σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να προκληθεί ραβδομυόλυση, με επακόλουθη οξεία νεφρική ανεπάρκεια. Ακόμη και μικρές ποσότητες γκρέιπφρουτ μπορεί να προκαλέσουν παρενέργειες, γι’ αυτό είναι απαραίτητη η συμβουλή γιατρού.

2. Τρόφιμα πλούσια σε κάλιο

Τρόφιμα όπως μπανάνες, αβοκάντο, πορτοκάλια και αποξηραμένα φρούτα μπορεί να αλληλεπιδράσουν με:

Σπιρονολακτόνη (διουρητικό που συγκρατεί κάλιο)

Αναστολείς ACE (για υπέρταση και καρδιακή ανεπάρκεια)

Αναστολείς υποδοχέων αγγειοτενσίνης (ARBs)

Συμπληρώματα καλίου

Οι αναστολείς ACE και οι ARBs μειώνουν την απέκκριση καλίου από τα νεφρά. Η υπερβολική κατανάλωση τροφών πλούσιων σε κάλιο μπορεί να προκαλέσει υπερκαλιαιμία,(αυξημένα επίπεδα καλίου) με συμπτώματα όπως αίσθημα παλμών ή μυϊκή αδυναμία. Σε σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να οδηγήσει σε αρρυθμίες, επιδείνωση καρδιακής ανεπάρκειας ή αιφνίδια καρδιακή ανακοπή.

3. Πράσινα φυλλώδη λαχανικά

Για τους περισσότερους ανθρώπους είναι εξαιρετικά υγιεινά, αλλά η υψηλή περιεκτικότητά τους σε βιταμίνη Κ επηρεάζει τη δράση της βαρφαρίνης, ενός αντιπηκτικού.

Απότομες αλλαγές στην πρόσληψη βιταμίνης Κ μειώνουν την αποτελεσματικότητα της βαρφαρίνης, αυξάνοντας τον κίνδυνο επικίνδυνων θρόμβων. Συνιστάται η κατανάλωση σταθερής ποσότητας πράσινων λαχανικών, αντί για ξαφνικές αυξομειώσεις.

4. Σάλτσες με πολύ νάτριο

Οι σάλτσες με καρυκεύματα, όπως η σόγιας και η τεριγιάκι, έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε νάτριο, κάτι που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια ή υπέρταση.

Η υπερβολική πρόσληψη νατρίου προκαλεί κατακράτηση υγρών και επιβαρύνει την καρδιά, μειώνοντας την αποτελεσματικότητα των αντιυπερτασικών φαρμάκων. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πρήξιμο, δύσπνοια ή απότομη αύξηση βάρους.

5. Αλκοόλ

Η κατανάλωση αλκοόλ μπορεί να έχει ισχυρές αλληλεπιδράσεις με φάρμακα για την πίεση, τα αντιπηκτικά και τις στατίνες. Μπορεί να μειώσει υπερβολικά την αρτηριακή πίεση, να αυξήσει τον κίνδυνο αιμορραγίας ή να επιβαρύνει το ήπαρ. Συμπτώματα όπως ζάλη, λιποθυμία, εύκολες μελανιές ή κιτρίνισμα δέρματος και ματιών είναι σημάδια επικίνδυνης αλληλεπίδρασης.

6. Σκόρδο

Το σκόρδο, ιδιαίτερα σε μορφή συμπληρώματος ή εκχυλίσματος, μπορεί να επηρεάσει αρνητικά ασθενείς που λαμβάνουν αντιπηκτικά (βαρφαρίνη, ασπιρίνη, κλοπιδογρέλη) ή φάρμακα για την πίεση. Αυξάνει τον κίνδυνο αιμορραγίας και μπορεί να μειώσει υπερβολικά την αρτηριακή πίεση, προκαλώντας ζάλη ή αιμορραγίες όπως ρινορραγίες και εύκολες μελανιές.

7. Μαύρη γλυκόριζα

Αν και δεν καταναλώνεται συχνά, περιέχει γλυκυρριζίνη, η οποία μπορεί να μειώσει το κάλιο και να προκαλέσει ανώμαλους καρδιακούς ρυθμούς ή υπέρταση. Τα άτομα με υπέρταση, καρδιακή ανεπάρκεια ή νεφρική νόσο πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικά. Ο FDA προειδοποιεί ότι κατανάλωση άνω των 60 γραμμαρίων ημερησίως για δύο εβδομάδες μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνες αρρυθμίες, ειδικά σε άτομα άνω των 40 ετών.

Αν λαμβάνετε φάρμακα για την καρδιά, είναι σημαντικό να γνωρίζετε ποιες τροφές μπορεί να επηρεάσουν τη δράση τους. Πριν εντάξετε ή αποκλείσετε κάποιο από τα παραπάνω τρόφιμα, συμβουλευτείτε πάντα τον γιατρό σας.