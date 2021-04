«Ναι» στην αλλαγή της σειράς των εμβολιασμών σύντομα λέει η Κριστιάνε Βούπεν, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Δεοντολογίας των Επιστημών και των Νέων Τεχνολογιών (European Group on Ethics in Science and New Technologies) και καθηγήτρια ιατρικής στο πανεπιστήμιο της Κολωνίας.

Κι αυτό προκειμένου να διευρυνθεί ο κύκλος των εμβολιαζομένων, ιδίως των κοινωνικά μειονεκτούντων ατόμων, σημειώνει.

«Ήταν σωστό να ξεκινήσουμε με τους εμβολιασμούς των ηλικιωμένων στους οίκους ευγηρίας, αλλά τώρα ο κύκλος των εμβολιαζομένων πρέπει να διευρυνθεί γρήγορα. Υπάρχουν στην κοινωνία εστίες όπου οι άνθρωποι ζουν σε περιορισμένους χώρους. Αλλά υπάρχουν επίσης εκπαιδευτικοί και άτομα με σοβαρά υποκείμενα νοσήματα τα οποία περιμένουν με ανυπομονησία τον εμβολιασμό. Γι ‘αυτό πρέπει να συνδυάσουμε τις προτεραιότητες με την πραγματικότητα», τόνισε σε συνέντευξή της η οποία δημοσιεύεται σήμερα στην εφημερίδα του Ντίσελντορφ «Rheinische Post», όπως αναμεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

«Φοβάμαι, επίσης, μεγαλύτερες κοινωνικές ανισότητες ως συνέπεια του κορονοϊού. Γι’ αυτό και θα έστελνα κινητά συνεργεία εμβολιασμού σε κοινωνικά δύσκολες γειτονιές. Σε οικογένειες και χώρους εργασίας όπου υπάρχουν προβλήματα με την τήρηση των αποστάσεων. Σε πολίτες με κακή πρόσβαση στο σύστημα υγείας. Σε κάθε περίπτωση, τα ισχύοντα αυστηρά μέτρα θα βοηθήσουν μάλλον τα άτομα που ζουν σε καλύτερες συνθήκες. Για τους άλλους, ο κίνδυνος μόλυνσης παραμένει συχνά υψηλός», πρόσθεσε η Βούπεν, η οποία υπήρξε επίσης πρόεδρος του Γερμανικού Συμβουλίου Δεοντολογίας έως το 2016.

Η επιστήμονας είπε επίσης ότι «η πανδημία δεν έχει τελειώσει. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε μια κακή φάση της. Επομένως, παρά τις επιτυχίες στον εμβολιασμό, δεν μπορούμε να χαλαρώσουμε ακόμα. Ιδίως οι νέες μεταλλάξεις του κορονοϊού θα μπορούσαν να δημιουργήσουν προβλήματα. Γι’ αυτό και πρέπει να εμβολιαστεί ένα πολύ υψηλότερο ποσοστό του πληθυσμού από ό, τι είχε εκτιμηθεί προηγουμένως: περίπου το 85%», τόνισε η Βάπεν.