Το τεστ της μάσκας: Ποιες υφασμάτινες προστατεύουν περισσότερο από τον κορονοϊό

Υπάρχουν υφασμάτινες μάσκες που δίνουν μια πλαστή αίσθηση ασφάλειας στον καταναλωτή, καθώς επιτρέπουν τη διέλευση ακόμα και μεγάλων σωματιδίων.

Αυτό βρήκε η πρόσφατη έρευνα του περιοδικού «Which?», τρεις από τις υφασμάτινες μάσκες που έλεγξαν οι ερευνητές απέτυχαν να συγκρατήσουν το 93% των βακτηριδιακών σωματιδίων.

Γεγονός που σημαίνει πως οι μάσκες δεν τα φίλτραραν ούτε στην εκπνοή ούτε στην εισπνοή.

Οι καλύτερες υφασμάτινες μάσκες μπόρεσαν ωστόσο να συγκρατήσουν τα σωματίδια τόσο καλά όσο και οι χειρουργικές μάσκες, αποτρέποντας το 99% των σωματιδίων να περάσουν μέσα από το ύφασμα.

Οι υφασμάτινες μάσκες δεν είναι σχεδιασμένες να συγκρατούν μικροσκοπικά σωματίδια, όπως οι ιοί. Αλλά να αιχμαλωτίζουν μεγαλύτερα σταγονίδια και αερολύματα, ώστε να περιορίζουν τη μετάδοση του ιικού φορτίου που μπορεί να περιέχουν.

«Τα αποτελέσματα της έρευνάς μας αποδεικνύουν πως υπάρχουν τεράστιες διαφορές στην ποιότητα ανάμεσα στις επαναχρησιμοποιούμενες μάσκες που πωλούνται σε καταστήματα ανά τη χώρα και online», δήλωσε η επικεφαλής του βρετανικού περιοδικού, Natalie Hitchins.

«Οι πιθανότητες λένε πως αν μια μάσκα επιτρέπει να περάσουν βακτήρια, τότε επιτρέπει να περάσει και ο ιός», αποκαλύπτει η ακαδημαϊκός Cath Noakes του Πανεπιστημίου του Λιντς.

Σε άλλη έρευνα, που δημοσιεύτηκε στο «BMJ Open», η καθηγήτρια Eugenia O’Kelly έλεγξε πόσο αποδοτικά είναι υφάσματα, όπως μπλουζάκια, κάλτσες και τζιν, όταν χρησιμοποιούνται ως μάσκες προστασίας.

Και βρήκε πως μόνο οι υφασμάτινες μάσκες που αποτελούνται από πολλαπλά στρώματα υφάσματος είναι αποτελεσματικές. Αυτές εγκλωβίζουν το 45% των σωματιδίων, σε σχέση με το 35% που συγκρατούν οι μάσκες μονής στρώσης.

