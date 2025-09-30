Επιστήμονες από την Κίνα αναφέρουν ότι ανέπτυξαν μια επαναστατική «κόλλα οστών» που υπόσχεται ότι θεραπεύει τα κόκαλα μέσα σε διάστημα τριών λεπτών.

Το προϊόν ονομάζεται «Bone-02» και χορηγείται με μία μόνο ένεση σε σημεία που υπάρχει κάταγμα. Δοκιμές σε ανθρώπους ήδη διεξάγονται και φαίνεται να είναι επιτυχημένες, έγραψε η New York Post.

Ο Lin Xianfeng, αναπληρωτής επικεφαλής ορθοπεδικός χειρουργός στο νοσοκομείο Sir Run Run Shaw στο Hangzhou, δήλωσε ότι η κόλλα μπορεί να επιτύχει ακριβή στερέωση σε λίγα λεπτά, ακόμη και σε περιβάλλοντα με υψηλή συγκέντρωση αίματος.

Ως παράδειγμα έφερε την περίπτωση ενός ασθενή με κάταγμα στον καρπό, στον οποίο δοκιμάστηκε το «Bone-02». Υπό κανονικές συνθήκες, θα χρειαζόταν χειρουργική επέμβαση για την τοποθέτηση μεταλλικής πλάκας και βιδών, οι οποίες θα έπρεπε να αφαιρεθούν με δεύτερη χειρουργική επέμβαση τον επόμενο χρόνο.

Εντούτοις, με μόνο μια ένεση, το κάταγμα θεραπεύτηκε μέσα σε τρία λεπτά, ανέφερε ο Xianfeng.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η κόλλα είναι εμπνευσμένη από τα στρείδια και συγκεκριμένα από την ικανότητα τους να προσκολλούνται σε υποβρύχιες επιφάνειες. Έτσι, σε αντίθεση με τις χημικές κόλλες, η βιολογική κόλλα που εκκρίνεται από τα στρείδια σχηματίζει δεσμούς ανθεκτικούς στην πίεση και τη διάβρωση σε υγρές, αλμυρές, υγρές και συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες.

Το «Bone-02» λοιπόν λειτουργεί όπως η φυσική κόλλα που εκχύνουν τα στρείδια και απορροφάται φυσικά από τον οργανισμό καθώς το οστό επουλώνεται, εξαλείφοντας την ανάγκη για νέα εξωτερική παρέμβαση, όπως κάποιο χειρουργείο.