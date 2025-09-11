Ο μύκητας Candidozyma auris (πρώην Candida auris) αποτελεί σοβαρή απειλή για τα νοσοκομεία της Ευρώπης, καθώς μπορεί να προκαλέσει σοβαρές λοιμώξεις σε ασθενείς που νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, παρουσιάζει αντοχή σε αρκετά αντιμυκητιασικά φάρμακα, γεγονός που δυσκολεύει τη θεραπεία, και μεταδίδεται εύκολα σε υγειονομικές δομές προκαλώντας επιδημίες.

Σύμφωνα με την έρευνα C. auris 2024, η εξάπλωση συνεχίζεται με ταχύτατο ρυθμό. Την περίοδο 2013-2023 καταγράφηκαν 4.012 περιστατικά αποικισμού ή λοίμωξης από C. auris σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις πέντε χώρες με τα περισσότερα περιστατικά, μαζί με την Ισπανία, την Ιταλία, τη Ρουμανία και τη Γερμανία, όπως αναφέρει το ECDC. Από το 2020 τα κρούσματα αυξήθηκαν ραγδαία, με το 2023 να καταγράφονται 1.346 ετήσια περιστατικά σε 18 χώρες της ΕΕ/ΕΟΧ. Ωστόσο, οι αριθμοί αυτοί εκτιμάται ότι είναι υποτιμημένοι, αφού σε πολλές χώρες δεν εφαρμόζεται συστηματική επιτήρηση.

Η κατάσταση στην Ελλάδα

Η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες όπου πλέον δεν είναι δυνατό να διακριθούν συγκεκριμένες επιδημίες, καθώς έχει εγκατασταθεί περιφερειακή ενδημικότητα. Το ίδιο ισχύει για την Ιταλία, τη Ρουμανία και την Ισπανία.

Σύμφωνα με το σύστημα σταδιοποίησης του ECDC, το διάστημα από την καταγραφή του πρώτου κρούσματος μέχρι την περιφερειακή ενδημικότητα κυμάνθηκε από πέντε έως επτά χρόνια για την Ελλάδα, την Ιταλία και την Ισπανία. Αυτό δείχνει πόσο γρήγορα εξαπλώνεται το παθογόνο στα νοσοκομεία.

Η ραγδαία διάδοση του C. auris στην Ελλάδα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες προκαλεί σοβαρή ανησυχία, καθώς αυξάνει τον κίνδυνο για συνεχιζόμενη εξάπλωση στα συστήματα υγείας. Η διαχείριση και ο έλεγχος γίνονται ολοένα και πιο δύσκολα, όσο τα περιστατικά πολλαπλασιάζονται και η γεωγραφική εξάπλωση διευρύνεται.

Ελλείψεις στην ετοιμότητα

Η έρευνα C. auris 2024 κατέδειξε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν κενά στην ετοιμότητα των χωρών, με ελλείψεις σε εθνικά συστήματα επιτήρησης αλλά και σε οδηγίες για μέτρα πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων (IPC).

Οι ειδικοί τονίζουν ότι η έγκαιρη ανίχνευση, η συστηματική επιτήρηση και η άμεση εφαρμογή μέτρων IPC είναι κρίσιμα βήματα για να περιοριστεί ή να καθυστερήσει η περαιτέρω εξάπλωση του C. auris και να προστατευθούν οι νοσηλευόμενοι ασθενείς στην Ελλάδα και σε ολόκληρη την Ευρώπη.