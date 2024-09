Εκατοντάδες χιλιάδες παραθεριστές που επιστρέφουν στην πατρίδα τους μπορεί εν αγνοία τους να έχουν προσβληθεί από τον θανατηφόρο ιό της ηπατίτιδας C εάν έχουν κάνει τατουάζ ή τρυπήσει το δέρμα τους στο εξωτερικό, σύμφωνα με νέα μελέτη.

Ο ιός μεταδίδεται μέσω επαφής αίματος με αίμα και μπορεί να εξαπλωθεί σε χώρους τατουάζ ή piercing, όταν ο εξοπλισμός δεν αποστειρώνεται σωστά.

Αυτός ο κίνδυνος είναι ιδιαίτερα αυξημένος σε χώρες όπου τα πρότυπα ελέγχου των λοιμώξεων μπορεί να διαφέρουν από εκείνα του Ηνωμένου Βασιλείου.

Τώρα, οι ειδικοί εκδίδουν νέες προειδοποιήσεις στους νεαρούς Βρετανούς, καθώς ένας στους τέσσερις ανθρώπους ηλικίας 16 έως 34 ετών στην Αγγλία έχει κάνει τατουάζ στο εξωτερικό ή γνωρίζει κάποιον που το έχει κάνει, σύμφωνα με μια νέα έρευνα σε περισσότερους από 2.000 ανθρώπους.

Η ηπατίτιδα C, η οποία μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ηπατική βλάβη, είναι συχνά χωρίς συμπτώματα για χρόνια και υπολογίζεται ότι 62.000 άνθρωποι στην Αγγλία ζουν εν αγνοία τους με τον ιό.

Οι μυϊκοί πόνοι, η υψηλή θερμοκρασία, το αίσθημα κόπωσης, η απώλεια όρεξης και ο πόνος στο στομάχι είναι όλα ενδεικτικά σημάδια του ιού, αλλά συχνά συγχέεται με τη γρίπη ή άλλες κοινές λοιμώξεις.

Εάν η ηπατίτιδα C αφεθεί χωρίς θεραπεία, μπορεί να οδηγήσει σε απειλητικές για τη ζωή καταστάσεις, όπως καρκίνο του ήπατος ή ηπατική ανεπάρκεια.

Αλλά με σύγχρονες θεραπείες, περισσότερο από το 90% των ατόμων με ηπατίτιδα C μπορούν να θεραπευτούν, σύμφωνα με το NHS.

Όπως αναφέρει η Daily Mail ένας διάσημος πάσχων είναι το μοντέλο και σταρ του «Baywatch», Πάμελα Άντερσον, 57 ετών, η οποία, το 2002, αποκάλυψε ότι είχε προσβληθεί από τον ιό και της είπαν ότι θα πέθαινε μέσα σε μία δεκαετία.

Αλλά το 2015, αφού υποβλήθηκε σε φαρμακευτική θεραπεία, έμαθε ότι είχε θεραπευτεί.

Ανησυχητικά, περισσότεροι από τους μισούς από 16 έως 34 ετών (53,5%) στην Αγγλία παραδέχονται ότι δεν γνωρίζουν πολλά για την ηπατίτιδα C, σύμφωνα με την έρευνα της εταιρείας δοκιμών σεξουαλικής υγείας Preventx.

Διαπίστωσε επίσης ότι το 80% των ερωτηθέντων δεν γνώριζαν ότι μπορεί να προσβλήθηκαν όταν έκαναν τατουάζ ή piercing.

Οι ειδικοί στον τομέα της υγείας καλούν οποιονδήποτε μπορεί να έχει εκτεθεί στον ιό να επωφεληθεί από μια νέα υπηρεσία δοκιμών στο σπίτι που παρέχεται από το NHS.

Η υπηρεσία είναι μια συνεργασία μεταξύ του NHS England, της Preventx και του Hepatitis C Trust και μέχρι σήμερα, πάνω από 60.000 άτομα έχουν παραγγείλει μια δοκιμή μέσω της υπηρεσίας.

Η Rachel Halford, Διευθύνων Σύμβουλος του The Hepatitis C Trust, δήλωσε: «Αν και κάποιος μπορεί να μην έχει εμφανίσει κανένα αξιοσημείωτο σύμπτωμα, η ηπατίτιδα C μπορεί να είναι σαν μια ωρολογιακή βόμβα στο σώμα, προκαλώντας ηπατική βλάβη για χρόνια χωρίς να ανιχνεύεται».

«Ο ιός μεταδίδεται μέσω επαφής αίματος με αίμα, πράγμα που σημαίνει ότι εάν ο εξοπλισμός για τατουάζ ή τρύπημα δεν έχει αποστειρωθεί σωστά, ο ιός μπορεί να μεταδοθεί μεταξύ των πελατών», συμπλήρωσε.

Παράλληλα, προτρέπει όσους έχουν κάνει ποτέ τατουάζ ή τρυπήματα στο εξωτερικό να παραγγείλουν ένα τεστ.