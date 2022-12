H Randstad, o παγκόσμιος ηγέτης στον κλάδο του ανθρώπινου δυναμικού, διοργανώνει το webinar με τίτλο «outplacement, more than a new job», στο οποίο τα εξειδικευμένα στελέχη της εταιρείας θα συζητήσουν για την επαγγελματική επανατοποθέτηση, την επίδραση στην επωνυμία ενός εργοδότη, αλλά και τους τρόπους διεξαγωγής ενός τέτοιου προγράμματος στην Ελλάδα.

Το Outplacement αναδεικνύεται ως καθοριστικός παράγοντας για την προσέλκυση και τη διατήρηση υψηλού επιπέδου ανθρώπινου δυναμικού. Αναπτύσσοντας και υλοποιώντας την πολιτική επαγγελματικής επανατοποθέτησης, διαμορφώνεται μια ισχυρή και υπεύθυνη εικόνα εργοδότη, ενώ παράλληλα αυξάνεται το αίσθημα ασφάλειας των εργαζομένων που παραμένουν και συνεπώς διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων και την επόμενη μέρα. Η δομή και το περιεχόμενο ενός τέτοιου προγράμματος θα πρέπει να είναι συγκεκριμένη και να ακολουθηθούν στοχευμένα βήματα, ώστε να ενταχθεί αρμονικά και επιτυχημένα στις εταιρικές παροχές.

Στο Webinar, το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου στις 11.00π.μ., και θα είναι δωρεάν για όλους τους συμμετέχοντες, θα παρουσιαστούν στοιχεία για το outplacement, θα αναλυθεί η σύνδεσή του με το employer branding, καθώς και τα βασικά στοιχεία ενός προγράμματος επαγγελματικής επανατοποθέτησης στην Ελλάδα, από τον Ιωάννη Κόρσο, Key Account Manager & RiseSmart Team leader, και τη Νάγια Αντωνίου, HR Consultancy Advisor, Randstad RiseSmart.

Το webinar απευθύνεται σε:

Γενικούς Διευθυντές & διευθυντικά στελέχη

HR Managers και στελέχη

Μέλη της διοικητής ομάδας των εταιρειών

Marketing & Communications Managers και Στελέχη τμημάτων επικοινωνίας & marketing

Εργαζόμενους που θέλουν να είναι πάντα ενήμεροι για τις εξελίξεις στον κόσμο της εργασίας

Μπορείτε να κάνετε δωρεάν την εγγραφή σας, πατώντας εδώ.