Η Randstad, ο παγκόσμιος ηγέτης στον κλάδο των υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού, διοργανώνει το webinar «boost your career with your personal brand», την Πέμπτη 10 Νοεμβρίου στις 11:00π.μ.. Στο πλαίσιο της συζήτησης, που θα είναι δωρεάν για όλους τους συμμετέχοντες, θα αναλυθούν τα πλεονεκτήματα του personal branding και θα προσδιοριστούν τα συστατικά στα οποία χρειάζεται να δώσουν σημασία οι συμμετέχοντες, προκειμένου να ενισχύσουν την παρουσία τους στην αγορά εργασίας και να αναδείξουν τις δεξιότητές τους.

Το webinar, με εισηγήτριες τη Χρυσούλα Διακάτου, Communications & Public Affairs, Randstad Ελλάδας, και τη Χριστίνα Κατούφα, Digital Marketing Specialist, Randstad Ελλάδας, θα εστιάσει στη δημιουργία και τη στρατηγική αξιοποίηση του personal brand. Σκοπός του webinar είναι να παρέχει χρήσιμες συμβουλές για την ενίσχυση και την επικοινωνία του personal branding, καθώς αποτελεί έναν από τους βασικότερους παράγοντες για την εξέλιξη της σταδιοδρομίας των εργαζομένων.

