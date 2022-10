Υπάρχουν εκείνοι που δεν φεύγουν από το σπίτι χωρίς τη λίστα για τα ψώνια κι εκείνοι που δεν φτιάχνουν ποτέ. Εκείνοι που χαιρετούν με το μικρό τον μανάβη του σουπερμάρκετ, κι εκείνοι που ονειρεύονται ραντεβού στους διαδρόμους του. Εσύ, τι τύπος πελάτη είσαι; Το πλήρως ανανεωμένο πρόγραμμα πιστότητας ΑΒ Plus της ΑΒ Βασιλόπουλος σε επιβραβεύει όποια κι αν είναι η απάντηση. Το πρόγραμμα πιστότητας που μετρά 25 χρόνια παρουσίας αποκτά νέα εμφάνιση, είναι πλήρως ψηφιακό και προσφέρει, σε όλα τα μέλη του, περισσότερα προνόμια και τρόπους να κερδίζουν.

Το μόνο που χρειάζεσαι για να μπεις κι εσύ στον νέο κόσμο της AB Plus είναι να ολοκληρώσεις την ψηφιακή εγγραφή σου μέσα από το ab.gr ή το AB App ώστε όλα τα προνόμια και οι δυνατότητες να βρίσκονται στις άκρες των δαχτύλων σου, χωρίς τη φυσική κάρτα. Αυτό βέβαια δε σημαίνει ότι οι φυσικές κάρτες καταργούνται. Απλά πλέον έχεις πρόσβαση σε όλα ψηφιακά. Μπορείς, για παράδειγμα, να επιλέγεις τις επιβραβεύσεις σου, να διαχειρίζεσαι τα προνόμια σου, να ενεργοποιείς προσφορές και να επιλέγεις πώς θα εξαργυρώσεις τους πόντους σου με λίγα μόνο κλικ!

Η νέα εποχή της AB Plus εισάγει πολλούς τρόπους εξαργύρωσης πόντων αλλά και νέες επιβραβεύσεις. Εδώ όμως το τι τύπος είσαι παίζει κάποιο ρόλο! Εσύ τι τύπος είσαι, λοιπόν; Και τι μπορεί να σου προσφέρει το ανανεωμένο πρόγραμμα AB Plus;

Οι «κυνηγοί των χαμηλών τιμών»

Όλοι γνωρίζουμε έναν τουλάχιστον και όχι άδικα. Αγαπά να ψωνίζει “έξυπνα”, λατρεύει τα φυλλάδια προσφορών και τα κουπόνια, και θέλει να έχει τον απόλυτο έλεγχο των επιβραβεύσεων του. Γι’ αυτό και θα λατρέψει το ανανεωμένο πρόγραμμα πιστότητας AB Plus που του δίνει τη δυνατότητα να βλέπει τους πόντους του μέσα από το κινητό του, να επιλέγει επιβραβεύσεις και να ενεργοποιεί κουπόνια. Επιπλέον, του προσφέρει ακόμα πιο γρήγορη επιβράβευση με τις νέες 3ευρες ψηφιακές επιταγές έκπτωσης και την εξαργύρωση πόντων για δωρεάν προϊόντα!

Οι «πάνε μαζί με την ποιότητα και την ποικιλία»

Αυτοί οι τύποι θα πήγαιναν στο σουπερμάρκετ για πρώτο ραντεβού. Ζουν για τη στιγμή που θα βρεθούν μπροστά στα γεμάτα ράφια και τα ψυγεία της ΑΒ Βασιλόπουλος και μπορούν να περάσουν ώρες εντοπίζοντας τα νέα προϊόντα, διαβάζοντας ετικέτες και ρωτώντας τους εργαζόμενους της ΑΒ γι’ αυτά. Αυτοί, λοιπόν, θα αγαπήσουν τη νέα AB Plus που τους δίνει περισσότερες επιλογές από ποτέ: για να κερδίζουν περισσότερο, να αγοράζουν μέσα από μία μεγάλη ποικιλία προϊόντων και να εξαργυρώνουν πόντους για δωρεάν προϊόντα της προτίμησής τους!

Οι «πιστοί στην παράδοση»

Όταν βρεθείς στο ίδιο τραπέζι με έναν τέτοιο, δεν τον μπερδεύεις. Είναι εκείνος που θα μαγειρεύει τα παραδοσιακά πιάτα πιο καλά κι από τη μαμά σου, που θα συγκεντρώνει δεκάδες άτομα γύρω από το τραπέζι του και που θα σου μιλάει για τη σημασία των τοπικών προϊόντων. Και καθότι η σχέση του με την ΑΒ Βασιλόπουλος είναι ήδη ιδιαίτερα θερμή, τώρα θα γίνει και πιο άμεση μέσα από το κινητό του, στο οποίο έχει κάνει «χώρο» για την AB Plus. Γιατί στην AB Plus έχει βρει αυτό που θέλει μπορεί να επιλέξει τον τρόπο επιβράβευσης του, να κερδίσει πόντους με κουπόνια για τις βασικές του αγορές αλλά και πολλούς περισσότερους από προσωπικές προσφορές στα αγαπημένα του προϊόντα. Με λίγα λόγια, για τον «πιστό στην παράδοση», η AB Plus τον φροντίζει γιατί τον γνωρίζει!

Οι «νεωτεριστές»

Αυτός ο τύπος λατρεύει τις καινοτομίες εντός κι εκτός κουζίνας. Αγαπά την τεχνολογία και από τότε που ανακάλυψε το ab.gr έχει φτιάξει μία λίστα για κάθε του ανάγκη. Είναι εκείνος που έχει κάνει ήδη ψηφιακή εγγραφή στο ανανεωμένο πρόγραμμα της AB Plus και ήδη εξερευνεί τον νέο κόσμο που τον κερδίζει! Αγαπά τα παιχνίδια AB Plus που χαρίζουν πόντους κι ανυπομονεί για τις εκπλήξεις που θα φέρει το ανανεωμένο σχήμα στο μέλλον. Α, κι επειδή είναι λάτρης του digital κόσμου, αγαπάει τις νέες ψηφιακές επιταγές έκπτωσης και τον τρόπο να παρακολουθεί τις εκπτώσεις του στο AB Plus wallet, μέσω του ΑΒ App!

Οι «βιαστικοί»

Ξέρουν τι χρειάζονται και βιάζονται να το αποκτήσουν. Έχουν πάντα άποψη για τα νέα προϊόντα και πειραματίζονται χωρίς να το πολυσκεφτούν. Είναι πνεύματα ελεύθερα και αγαπούν την ευκολία και τον έλεγχο που τους δίνει το ανανεωμένο πρόγραμμα πιστότητας AB Plus αφού κερδίζουν γρήγορα και εύκολα, με λίγα μόνο κλικ, μέσα από το AB App. Με μια κίνηση, πατούν και ενεργοποιούν οφέλη και προνόμια, όπου και αν είναι, όποτε το επιλέξουν.

Εντόπισες τον δικό σου τύπο; Να πώς μπορείς να κερδίζεις ακόμα περισσότερα!

Ο βασικός μηχανισμός πόντων δεν αλλάζει. Όλα τα μέλη AB Plus συνεχίζουν να κερδίζουν 1 πόντο* για κάθε 3 ευρώ αγορών στα ΑΒ. Ωστόσο, οι αγαπημένες όλων 6ευρες επιταγές έκπτωσης παραμένουν σε φυσική μορφή γι’ αυτούς που δεν θα ολοκληρώσουν την ψηφιακή τους εγγραφή. Για αυτούς που θα μπουν στον ψηφιακό κόσμο της AB Plus -πέρα από την 6ευρη ψηφιακή επιταγή – προστίθεται μία επιπλέον επιλογή, οι 3ευρες επιταγές για 100 πόντους, για ακόμα πιο γρήγορη επιβράβευση. Και οι δύο επιλογές ενεργοποιούνται στη στιγμή μέσα από τον λογαριασμό στο AB App ή το ab.gr. Με αυτόν τον τρόπο, τις έχουν διαθέσιμες (3ευρη & 6ευρη επιταγή) στο AB Plus wallet για την επόμενη αγορά τους. Ακόμα, το ανανεωμένο σχήμα δίνει τη δυνατότητα εξαργύρωσης πόντων απευθείας για δωρεάν προϊόντα της προτίμησής τους.

Όλοι οι αγαπημένοι τρόποι επιβράβευσης εξελίσσονται! Οι προσφορές φυλλαδίου που χαρίζουν extra πόντους σε πολλά προϊόντα, τα κουπόνια & παιχνίδια AB Plus, καθώς και στοχευμένες ενέργειες.

Το ανανεωμένο νέο σχήμα πιστότητας AB Plus είναι ένας κόσμος που σε κερδίζει! Ναι, ό,τι τύπος πελάτη κι αν είσαι! Στο μέλλον όλο και περισσότερες δυνατότητες εξαργύρωσης θα αποκαλυφθούν κι εσύ δεν έχεις παρά να ολοκληρώσεις σήμερα κιόλας την ψηφιακή σου εγγραφή.

Κέρδισε ακόμα περισσότερα, με λίγα μόνο κλικ, μπαίνοντας στον νέο κόσμο της AB Plus.

*Το πρόγραμμα πιστότητας AB Plus είναι μία οικειοθελής παροχή της ΑΒ προς τους πελάτες της. Η ΑΒ μπορεί με βάση την εμπορική της πολιτική να καθορίζει τα προϊόντα που συμμετέχουν και τους πόντους που αποδίδουν με βάση την αξία τους. Περισσότερες πληροφορίες στο ab.gr.