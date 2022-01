Με αφορμή την έλευση του 2022, η Ιωάννα Παλιοσπύρου ευχήθηκε μέσω του Instagram στους διαδικτυακούς της φίλους. Η γυναίκα που δέχτηκε τη βάρβαρη επίθεση με βιτριόλι, κατάφερε να σταθεί στα πόδια της και να δικαιωθεί στα δικαστήρια, συνεχίζοντας με μεγάλα αποθέματα ψυχής να ανεβαίνει τον δικό της Γολγοθά, προκειμένου να επουλωθούν οι πληγές της.

«Η ευχή μου για το 2022 είναι ΟΛΟΙ μας να βρεθούμε δίπλα σε κάποιον που το χρειάζεται και να βάλουμε το λιθαράκι μας για κάτι πιο όμορφο, με όποιο τρόπο μπορεί ο καθένας μας. “After all, all we have is each other” Happy New Year 2022» έγραψε η Ιωάννα Παλιοσπύρου, που δημοσίευσε παράλληλα δυο φωτογραφίες στις οποίες τη βλέπουμε να ποζάρει μπροστά από το χριστουγεννιάτικο δέντρο.