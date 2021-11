Με τα κρούσματα κορονοϊού να είναι στα ύψη, πολλά είναι τα σενάρια για το αν θα κάνουμε Χριστούγεννα με τα πάντα ανοιχτά, με τα μοντέλα που έχει στη διάθεσή της η κυβέρνηση για την εξέλιξη της πανδημίας να καθορίζουν ποια μέτρα θα εφαρμοστούν στοχεύοντας κυρίως στους ανεμβολίαστους πολίτες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Star, η κυβέρνηση αναμένεται να διατηρήσει ελεύθερες τις μετακινήσεις, τα ξενοδοχεία αλλά και την αγορά, χωρίς να υπάρχει σκέψη για lockdown. Όπως μετέδωσε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του καναλιού, βάσει της εκτίμησης που υπάρχει για την πορεία της πανδημίας, η κυβέρνηση θα επιτρέπει τις μετακινήσεις από νομό σε νομό.

Παράλληλα, αναμένεται τα ξενοδοχεία να λειτουργήσουν κανονικά και για τους ανεμβολίαστους οι οποίοι θα υποχρεούνται να έχουν είτε αρνητικό rapid test είτε μοριακό τεστ.

Στόχος είναι η χριστουγεννιάτικη αγορά να λειτουργήσει πλήρως με μέτρα και τεστ, ενώ δεν υπάρχει σκέψη για lockdown.

Τα «όχι» που θα πει η κυβέρνηση στις εισηγήσεις των ειδικών

Σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ, πρόθεση της κυβέρνησης είναι να πει και δύο «όχι» σε εισηγήσεις ειδικών. Αυτά αφορούν στα μπαρ αλλά και στα σούπερ μάρκετ. Στόχος είναι να μην αλλάξει τίποτα στη νυχτερινή διασκέδαση και να μην υιοθετηθεί η μείωση της πληρότητας ή να κάθονται οι θαμώνες στα κλαμπ και στα μπαρ.

Παράλληλα, «όχι» αναμένεται να πει η κυβέρνηση και στο σενάριο να χρειάζονται rapid test οι ανεμβολίαστοι για να μπουν σε σούπερ μάρκετ.

Στο τραπέζι μέτρα μόνο για ανεμβολίαστους

Ανάμεσα στα μέτρα που είναι προς συζήτηση, είναι η εφαρμογή του take away για να μην μπαίνουν οι ανεμβολίαστοι σε καταστήματα εστίασης, αλλά και το click away για να μην χρειάζεται να μπαίνουν για ψώνια στα εμπορικά κέντρα.

Ανοιχτό είναι ακόμα το ενδεχόμενο επιβολής τρίτου rapid test την εβδομάδα για τους ανεμβολίαστους εργαζόμενους. Ωστόσο σημειώνεται ότι η εφαρμογή και αυτών των μέτρων θα εξαρτηθεί από την πορεία της πανδημίας αλλά και την αύξηση των εμβολιασμών.